人工智能 IT 自动化 业务自动化 Trust and transparency 安全

2026 年 AI 与技术领导者目标：AI 智能体与人工智能治理

发布日期 2026年1月14日
一群公司员工在透明背景中用便利贴书写。
By Suzanne Livingston

2025 迫使组织超越炒作，提出关于生成式 AI 和人工智能驱动工作流如何切实创造价值的尖锐问题。2026 年是企业 AI 的转折点，即智能体支点。

预计的数字非常可观：根据 Gartner 的数据，到 2028 年，40% 的生成式 AI 服务的交互将使用行动模型和自主智能体来完成任务。与此同时，Deloitte 报告称今年只有四分之一的组织试点了智能体系统，预计到 2027 年这一数字将翻一番。

这些信号是明确无误的。商业前景表明，即使许多组织仍处于试点初期，AI 智能体也将迅速普及，其复杂性也将不断增加。鉴于这些动态，2026 年对于在智能体环境中摸索并希望从这些工具中获得持久价值的组织来说，有望成为激动人心的一年。

以下四个目标旨在帮助您 2026 年在运作智能体式 AI 时合乎一定的准则，确保负责任地领导、大胆创新，并在试点之外带来可衡量的影响。

行业时事通讯

专家为您带来最新的 AI 趋势

获取有关最重要且最有趣的 AI 新闻的精选洞察分析。订阅我们的每周 Think 时事通讯。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此处管理您的订阅或取消订阅。有关更多信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

目标 1：采用多智能体编排

概念验证阶段已经结束。2026 年的挑战不在于智能体式 AI 是否有效，而在于能否在整个组织中以规模化的方式可靠地部署它。这日益侧重于要实施协议来支持多智能体系统。正如 Gartner 最近预测的那样到 2027 年，智能体专门化将导致 70％ 的多智能体系统包含角色狭窄而专注的数个智能体。这将提高准确性，但这些相互依存的生态系统带来了新的挑战，特别是因为它们有可能出现复合误差。

如何实现：

  • 通过明确定义的工作流，为多智能体系统确定高价值用例
  • 为专门的任务而不是广泛的解决方案设计智能体
  • 放弃容易出错的手动测试，采用能够观察和评估智能体的整体工具
  • 跨多个维度持续评估智能体行为，包括旅程完成情况和工具调用准确性
  • 实施细粒度的工作流级控制，使组织能够隔离和优化单个工作流程，而不会造成附带损害

目标 2：为自主系统建立治理和信任

随着智能体式 AI 系统变得更强大和复杂，过去十年的治理框架已显露不足。2026 年，可观测性已经不够了。为了可靠地编排庞大的智能体资产，组织必须重新构想其运营基础设施。

如何实现：

  • 不仅要监控运行时间，还要监控运行时，纳入准确性、偏差、上下文相关性和成本等指标
  • 设计能够立即捕捉推理痕迹的系统，将问责制深植于流程中
  • 放弃容易出错的批量评估，转而进行生产前压力测试，以确保长期稳定性
  • 实施独立的安全防护措施，以测试是否存在越狱、提示注入和投毒
  • 积极、持续地优化成本和性能的权衡，而不是依靠预测性预算来指导项目

要建立对智能体式 AI 的信任，需要建立能提供端到端风险管理的问责制，并且还需要从嘈杂的原始数据转化为可操作的真实洞察分析。

AI 智能体

5 种类型的 AI 智能体：自主功能与现实世界的应用

了解目标驱动和基于效用的 AI 如何适应工作流和复杂环境。
构建、部署和监控 AI 智能体

目标 3：将安全性嵌入到每个智能体式 AI 的部署中

安全不是事后才考虑的问题：智能体系统需要企业安全。

智能体式 AI 系统呈现出传统网络安全框架无法应对的新安全挑战。通过创建强大的身份验证、认证和授权控制来优先保障企业级安全。

如何实现：

  • 企业安全始于基于角色的访问权限传递。确保为每个用户分配一个严格受限和受治理的角色，规定他们有权使用的数据和工具的访问权限
  • 优先支持多种身份验证方案，包括基础身份验证、持有者令牌身份验证、OAuth 变体以及基于 API 密钥的身份验证
  • 设计加密、隔离并与外部凭据管理系统无缝集成的凭据认证流程
  • 创建稳妥的授权最佳实践：建立跨系统的用户上下文连续性和一致的授权执行，同时确保完全可追溯与特定用户绑定的智能体行为

通过实施稳健的运营安全政策和控制，精明的组织将在 2026 年获得显著的竞争优势。

目标 4：将 AI 投资与投资回报率和业务成果挂钩

每个智能体式 AI 程序在扩展之前都应该附加明确的关键绩效指标 (KPI) 和可靠的投资回报率模型。

如何实现：

仅仅因为具有创新潜力就进行 AI 投资的时代即将结束。根据 Forrester 的数据，到 2027 年，25% 的 AI 计划支出将因投资回报率关切而被推迟。

2026 年，重大 AI 计划应该有在特定框架内实现可衡量影响的明确路径：

  • 运营效率（周期时间、吞吐量、错误率、返工率）
  • 体验与成长（CSAT/NPS 分数、转化率与留存率提升）
  • 财务（服务成本、毛利率影响、营运资本改善）
  • 风险与合规性（避免违反政策，节省审计时间）

从明确定义的智能体式 AI 用例入手，围绕运营效率和客户体验建立特定于业务的关键绩效指标。在部署之前定义成功指标，并实施跟踪系统，将业务成果归因至具体的 AI 功能。通过在整个组织内报告这些结果，创建反馈循环。

追踪关键领导力指标，包括：

  • 每项举措的投资回收期和内部回报率
  • 与已验证益处相关的 AI 支出百分比
  • 月度差异与业务案例
  • 跨区域和单位的结果可重复性

最成功的 AI 领导者不仅能够清晰地阐述他们的 AI 能做什么，还能阐述它解决了什么问题以及创造了多少价值。

让我们用更智能的业务引领前路

这六个目标不仅仅是 2026 年的待办事项清单。总的来说，它们是企业在负责任和有效使用智能体式 AI 方面的蓝图。能够掌控编排、治理和衡量的领导者不仅将定义 2026 年，还将为 AI 的未来十年设定发展轨迹。从专注开始，有意识地扩展规模，像平台一样治理。

作者

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate
相关解决方案
IBM AI 智能体开发

借助 IBM watsonx.ai 开发平台，让开发人员能够构建、部署和监控 AI 代理。

 深入了解 watsonx.ai
IBM AI 智能体和助手

借助在业界首屈一指的全面功能，帮助企业构建、定制和管理 AI 智能体和助手，从而在提高生产力方面取得突破性进展。

 深入了解 AI 智能体
IBM Granite

借助专为提高开发人员效率而设计的 Granite 小型开放式模型，可实现 90% 以上的成本节约。这些企业就绪型模型可根据安全基准提供卓越的性能，且适用于多种企业任务，包括网络安全、RAG 等。

 深入了解 Granite
采取后续步骤

借助在业界首屈一指的全面功能，帮助企业构建、定制和管理 AI 智能体和助手，从而实现复杂工作流自动化并在提高生产力方面取得突破性进展。

 深入了解 watsonx.ai 智能体开发 探索 watsonx Orchestrate