2025 迫使组织超越炒作，提出关于生成式 AI 和人工智能驱动工作流如何切实创造价值的尖锐问题。2026 年是企业 AI 的转折点，即智能体支点。
预计的数字非常可观：根据 Gartner 的数据，到 2028 年，40% 的生成式 AI 服务的交互将使用行动模型和自主智能体来完成任务。与此同时，Deloitte 报告称今年只有四分之一的组织试点了智能体系统，预计到 2027 年这一数字将翻一番。
这些信号是明确无误的。商业前景表明，即使许多组织仍处于试点初期，AI 智能体也将迅速普及，其复杂性也将不断增加。鉴于这些动态，2026 年对于在智能体环境中摸索并希望从这些工具中获得持久价值的组织来说，有望成为激动人心的一年。
以下四个目标旨在帮助您 2026 年在运作智能体式 AI 时合乎一定的准则，确保负责任地领导、大胆创新，并在试点之外带来可衡量的影响。
概念验证阶段已经结束。2026 年的挑战不在于智能体式 AI 是否有效，而在于能否在整个组织中以规模化的方式可靠地部署它。这日益侧重于要实施协议来支持多智能体系统。正如 Gartner 最近预测的那样，到 2027 年，智能体专门化将导致 70％ 的多智能体系统包含角色狭窄而专注的数个智能体。这将提高准确性，但这些相互依存的生态系统带来了新的挑战，特别是因为它们有可能出现复合误差。
如何实现：
随着智能体式 AI 系统变得更强大和复杂，过去十年的治理框架已显露不足。2026 年，可观测性已经不够了。为了可靠地编排庞大的智能体资产，组织必须重新构想其运营基础设施。
如何实现：
要建立对智能体式 AI 的信任，需要建立能提供端到端风险管理的问责制，并且还需要从嘈杂的原始数据转化为可操作的真实洞察分析。
安全不是事后才考虑的问题：智能体系统需要企业安全。
智能体式 AI 系统呈现出传统网络安全框架无法应对的新安全挑战。通过创建强大的身份验证、认证和授权控制来优先保障企业级安全。
如何实现：
通过实施稳健的运营安全政策和控制，精明的组织将在 2026 年获得显著的竞争优势。
每个智能体式 AI 程序在扩展之前都应该附加明确的关键绩效指标 (KPI) 和可靠的投资回报率模型。
如何实现：
仅仅因为具有创新潜力就进行 AI 投资的时代即将结束。根据 Forrester 的数据，到 2027 年，25% 的 AI 计划支出将因投资回报率关切而被推迟。
2026 年，重大 AI 计划应该有在特定框架内实现可衡量影响的明确路径：
从明确定义的智能体式 AI 用例入手，围绕运营效率和客户体验建立特定于业务的关键绩效指标。在部署之前定义成功指标，并实施跟踪系统，将业务成果归因至具体的 AI 功能。通过在整个组织内报告这些结果，创建反馈循环。
追踪关键领导力指标，包括：
最成功的 AI 领导者不仅能够清晰地阐述他们的 AI 能做什么，还能阐述它解决了什么问题以及创造了多少价值。
这六个目标不仅仅是 2026 年的待办事项清单。总的来说，它们是企业在负责任和有效使用智能体式 AI 方面的蓝图。能够掌控编排、治理和衡量的领导者不仅将定义 2026 年，还将为 AI 的未来十年设定发展轨迹。从专注开始，有意识地扩展规模，像平台一样治理。
