2025 迫使组织超越炒作，提出关于生成式 AI 和人工智能驱动工作流如何切实创造价值的尖锐问题。2026 年是企业 AI 的转折点，即智能体支点。

预计的数字非常可观：根据 Gartner 的数据，到 2028 年，40% 的生成式 AI 服务的交互将使用行动模型和自主智能体来完成任务。与此同时，Deloitte 报告称今年只有四分之一的组织试点了智能体系统，预计到 2027 年这一数字将翻一番。

这些信号是明确无误的。商业前景表明，即使许多组织仍处于试点初期，AI 智能体也将迅速普及，其复杂性也将不断增加。鉴于这些动态，2026 年对于在智能体环境中摸索并希望从这些工具中获得持久价值的组织来说，有望成为激动人心的一年。

以下四个目标旨在帮助您 2026 年在运作智能体式 AI 时合乎一定的准则，确保负责任地领导、大胆创新，并在试点之外带来可衡量的影响。