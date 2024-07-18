标签
我希望 AI 为财务计划与分析（FP&A）专业人员执行的 10 项任务

资深商务人士在办公室与同事进行项目讨论

众所周知，人工智能（AI）正在改变财务计划与分析（FP&A）的工作方式。这种变革已在进行，但我们可以畅想 AI 还能为我们带来更多可能。

大多数 FP&A 专业人员被大量手动工作占据，从而难以发挥其真正价值。这也常让首席财务官和业务领导人对 FP&A 团队的投资回报感到失望。然而，AI 能助力 FP&A 专业人员提升工作价值与效率。

近年来 AI 发展迅猛，FP&A 专业人员可能尚不完全了解其潜力。现在正是拓展思维、思考如何最大化 AI 潜能的时机。

当我畅想 AI 的更多助力时，我着眼于 FP&A 专业人员当前实际执行的任务。我也考虑了在未来一年内可切实落地的 AI 驱动工作流程。

AI 可执行的 10 项 FP&A 任务

  1. 高级财务预测：基于最新数据，实现实时持续更新财务预测。自动生成多种财务情景，并模拟其在不同条件下的影响。运用先进算法，高精度预测收入、支出及现金流。
  2. 自动化报告与可视化：实时汇集多源数据，自动生成并更新报告与仪表板。在报告中提供上下文说明与洞见，突出关键驱动因素及异常情况。支持根据特定业务需求定制用户指标与可视化展示。
  3. 自然语言交互：用户可通过自然语言查询与指令与财务系统交互，实现无缝数据检索与分析。提供语音界面，实现免提操作并即时获取洞察。支持自然语言生成，将复杂财务数据转化为易懂的叙述与摘要。
  4. 智能预算和规划：根据实时业绩及外部因素动态调整预算。自动识别与分析实际值与预算的差异，并提供偏差原因说明。基于财务数据趋势与预测，提供战略性建议。
  5. 高级风险管理：运用 AI 风险模型识别潜在的市场、信用及运营风险。建立预警系统，及时提醒潜在财务问题或实际业绩偏离计划的情况。通过自动化监控与报告，助力企业遵循财务法规。
  6. 预测中的异常检测：通过使用包含历史数据和实时输入的高级机器学习模型来提高预测准确性。自动检测财务数据中的异常，针对异常模式或偏离预期行为提供警报。为检测到的异常提供详细的解释和潜在原因，以指导采取纠正措施。
  7. 协作财务规划：通过共享平台和实时数据访问，促进 FP&A 团队与其他部门的高效协作。支持与财务模型及数据进行自然语言交互。采用 AI 驱动的智能助手回答查询、执行任务，并辅助决策制定。
  8. 持续学习和改进：构建机器学习模型，持续从新数据中学习并不断优化自身表现。结合反馈机制，根据实际结果不断优化预测和分析。收集历史数据与洞见，为未来决策提供可靠依据。
  9. 战略场景规划：分析市场趋势与竞争格局，为战略决策提供支持。通过 AI 驱动的分析评估潜在投资及其财务影响。基于 AI 的建议，优化资产与项目组合。
  10. 财务模型说明： 自动生成清晰、详尽的财务模型解析，包括假设条件、计算方法及潜在影响。提供可视化和情景分析，展示输入变量的变化如何影响结果。通过让用户深入探索模型组件，理解预测与建议的逻辑，从而确保流程透明。

这份愿望清单虽不简短，却应让我们对 FP&A 的未来充满期待。如今，FP&A 专业人员在电子表格和仪表板更新上投入过多手工劳动。如果落实这些能力，每月即可轻松释放数天时间，用于创造更高价值的工作。

产品概述

使用 IBM Planning Analytics 融入 AI 实现一体化业务规划

创建可靠、准确、一体化的计划与预测，从而推动更佳决策——无需花费日益增长的时间来费力处理电子表格。
了解有关产品的更多信息

推动企业做出正确的战略决策

最后，利用新获得的空闲时间，践行 FP&A 的使命，推动公司做出明智的战略决策有多少公司真正拥有能推动战略流程的 FP&A 团队呢？到目前为止，我还未遇到过。

然而，借助 AI 的赋能，这一愿景很快就能成为现实。接下来，我们详细说明愿望清单中的部分功能，如何将我们的工作提升到战略层面。

  • 战略情景规划：如何判断可供选择的方案？这种做法很容易陷入无休止的桌面演练，却难以产出真正有价值的洞见。通过在分析中引入 AI，您可以更高效地完成任务，同时打破固有思维局限。这让 FP&A 能将关键选择与洞见带入战略讨论，而不再仅仅是被动推动者。
  • 高级预测：如何判断自己是否在做出正确的战略选择？答案很简单：你无法完全确定。但你可以提升决策的可靠性和准确性。这正是高级预测发挥作用的地方。通过整合所有可用的内部与外部信息，你可以预测每个选择最可能的结果。如果预测结果与战略目标一致，这一选择很可能就是正确的。
  • 协作规划：许多战略因目标不统一和孤岛式思维而未能实现预期的财务成果。如果战略缺乏协作制定，或战略级联在各孤岛独立完成，那么执行正确决策将极具挑战。通过协作规划，FP&A 可促进跨职能对战略进展的认知，并突出关键关注点。

如果不确定从何入手，不妨今天就选一项与愿望清单相关的具体任务开始。随后，了解公司内部已有的工具，看看如何利用 AI 实现自动化或增强成果。

若缺乏工具，则需与同事对齐最迫切的需求，并向管理层呈报，以构建业务案例。

或者，你可以免费尝试 IBM Planning Analytics 来支持日常工作。当这些工具助你高效工作时，它们同样可以为他人带来价值。

不要过度纠结问题。从今天起，在日常工作中尝试运用 AI 工具。将它们作为助力工具，以提升 FP&A 工作的价值至关重要。您准备从哪里入手？

 

作者

Anders Liu-Lindberg

Partner and Chief Commercial Officer at the Business Partnering Institute
