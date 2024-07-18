最后，利用新获得的空闲时间，践行 FP&A 的使命，推动公司做出明智的战略决策。有多少公司真正拥有能推动战略流程的 FP&A 团队呢？到目前为止，我还未遇到过。

然而，借助 AI 的赋能，这一愿景很快就能成为现实。接下来，我们详细说明愿望清单中的部分功能，如何将我们的工作提升到战略层面。

战略情景规划： 如何判断可供选择的方案？这种做法很容易陷入无休止的桌面演练，却难以产出真正有价值的洞见。通过在分析中引入 AI，您可以更高效地完成任务，同时打破固有思维局限。这让 FP&A 能将关键选择与洞见带入战略讨论，而不再仅仅是被动推动者。

协作规划：许多战略因目标不统一和孤岛式思维而未能实现预期的财务成果。如果战略缺乏协作制定，或战略级联在各孤岛独立完成，那么执行正确决策将极具挑战。通过协作规划，FP&A 可促进跨职能对战略进展的认知，并突出关键关注点。

如果不确定从何入手，不妨今天就选一项与愿望清单相关的具体任务开始。随后，了解公司内部已有的工具，看看如何利用 AI 实现自动化或增强成果。

若缺乏工具，则需与同事对齐最迫切的需求，并向管理层呈报，以构建业务案例。

不要过度纠结问题。从今天起，在日常工作中尝试运用 AI 工具。将它们作为助力工具，以提升 FP&A 工作的价值至关重要。您准备从哪里入手？