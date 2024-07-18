众所周知，人工智能（AI）正在改变财务计划与分析（FP&A）的工作方式。这种变革已在进行，但我们可以畅想 AI 还能为我们带来更多可能。
大多数 FP&A 专业人员被大量手动工作占据，从而难以发挥其真正价值。这也常让首席财务官和业务领导人对 FP&A 团队的投资回报感到失望。然而，AI 能助力 FP&A 专业人员提升工作价值与效率。
近年来 AI 发展迅猛，FP&A 专业人员可能尚不完全了解其潜力。现在正是拓展思维、思考如何最大化 AI 潜能的时机。
当我畅想 AI 的更多助力时，我着眼于 FP&A 专业人员当前实际执行的任务。我也考虑了在未来一年内可切实落地的 AI 驱动工作流程。
这份愿望清单虽不简短，却应让我们对 FP&A 的未来充满期待。如今，FP&A 专业人员在电子表格和仪表板更新上投入过多手工劳动。如果落实这些能力，每月即可轻松释放数天时间，用于创造更高价值的工作。
最后，利用新获得的空闲时间，践行 FP&A 的使命，推动公司做出明智的战略决策。有多少公司真正拥有能推动战略流程的 FP&A 团队呢？到目前为止，我还未遇到过。
然而，借助 AI 的赋能，这一愿景很快就能成为现实。接下来，我们详细说明愿望清单中的部分功能，如何将我们的工作提升到战略层面。
如果不确定从何入手，不妨今天就选一项与愿望清单相关的具体任务开始。随后，了解公司内部已有的工具，看看如何利用 AI 实现自动化或增强成果。
若缺乏工具，则需与同事对齐最迫切的需求，并向管理层呈报，以构建业务案例。
或者，你可以免费尝试 IBM Planning Analytics 来支持日常工作。当这些工具助你高效工作时，它们同样可以为他人带来价值。
不要过度纠结问题。从今天起，在日常工作中尝试运用 AI 工具。将它们作为助力工具，以提升 FP&A 工作的价值至关重要。您准备从哪里入手？
