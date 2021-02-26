完美敏捷团队的 10 个要素

一支成熟的敏捷团队会齐心协力，不断迭代并产生高价值成果。团队成员能够保持稳定的节奏，提供高质量且可量化的成果，并与您的业务战略保持一致。我在 IBM® Garage 团队工作时学习到，团队要想达到这种效率水平，需要有合适的团队结构，这种结构由个性、才能和技能与独特的共同成长理念结合而成。以下是打造完美敏捷团队的 10 个要素：
如果一个团队有良好的默契，每个成员的身心健康与团队的产出同等重要。团队成员为自己的成果感到自豪，随着时间的推移，工作关系逐渐发展成友谊，团队成员之间也因此培养出一种同志情谊。
正是因为有这种纽带，所以尽一切可能保持敏捷团队的团结至关重要。团队共同经历的挑战和取得的成功越多，这种纽带就越紧密，团队的效率也就越高。由于建立关系需要时间，因此需要尽可能减少团队内部变动。
团队由各个专业领域专家 (SME) 组成，但团队负责人是变革的推动者。作为团队成员，负责人应在精益创业、精益用户体验 (UX)、Enterprise Design Thinking、敏捷理念以及一些 DevOps 开发运维理念方面具备丰富的经验。
最成功的团队领导者不仅具备企业设计思维的经验，更是经过认证的教练。这些教练天生富有创造力，能够主持复杂的工作坊，激发团队跳出思维框架并克服各种挑战。优秀的团队领导者坚信敏捷实践的价值，并且有能力确保敏捷成为团队文化的基石。
敏捷团队的另一个驱动力是架构师。架构师可以帮助团队专注于冲刺阶段的主要目标，防止他们困在细节中。凭借自身的经验，架构师能够提出复杂的解决方案，并根据每个团队成员的专长对其进行简化。
架构师还负责管理解决方案的设计与实施，并处理过程中出现的任何技术风险或障碍。虽然架构师会听取每个人对团队的意见，但架构师有权做出技术决策。团队要信任架构师的经验，这一点很重要。
如果用户体验设计不够周全，没有经过实际调研，那么产品永远不会成功。虽然您可能会认为有些产品没有用户界面，因此不需要用户体验设计师，但这样做会对团队造成伤害。只要有用户，用户体验设计师就会带来有价值且客观的视角，帮助团队专注于用户需求。
虽然本文没有专门讨论其他团队成员，但这些成员与团队负责人和架构师同等重要。团队的成功取决于每个人的贡献，以及他们在面临挑战时所付出的努力。
团队的其他特点取决正在开发的产品。如果要对现有工作流程的技术进行现代化改造，这需要结合不同的技能，而不是创建新算法来优化日常流程，确保达到最佳性能。因此，其他团队成员需要具备与当前任务和团队其他成员互补的技能。
确定敏捷团队所需的技能后，接下来需要选择具备这些技能的合适人员。正如 T 型技能模型所示，深度和广度同样重要。每个团队成员不仅应该掌握足够广泛的技能，能够帮助他人并跟上团队进度，而应该成为专业领域专家，在单一领域积累深厚的专业知识。
仅仅拥有全栈工程师（能够独立开发端到端的移动和 Web 应用程序解决方案），并不意味着他们的技能也能得到充分利用。如果团队的技能兼具深度和广度，您可以相应地分配工作，以便在冲刺阶段完成最多工作，避免任何个人负担过重。
团队的文化可以提升效率和生产力。仅仅践行敏捷、DevOps 开发运维或 Enterprise Design thinking 是不够的，团队应该将这些理念融入到日常互动中。团队可以从敏捷和 DevOps 开发运维文化中收获更多决策自主权和决策能力。
借助 Enterprise Design Thinking，团队还可以强调每个团队成员之间进行开放且同等重要的沟通，原型设计和迭代使失败和快速失败成为常态。这一过程可以激发富有创造力的原创想法，并让最有潜力的想法得以充分展现。但文化的范围还会延伸到作为团队基础的人际关系上，包括周末郊游、休闲欢乐时光甚至每月生日庆祝等习惯。
要想不断成长并提高自身实力，团队需要反思自己的工作。回顾是敏捷框架的重要组成部分，团队可通过回顾更好地应对挑战，协作确定解决方案。
例如，如果团队的新成员缺乏某个领域的技能，或者跟不上团队其他成员的步伐，那么可以通过回顾来找出这些问题。团队可以共同讨论如何更好地帮助该员工，最终赋能整个团队在未来的迭代中取得更大成功。
出差参加线下聚会并不总是可持续或可行的。为解决这个问题，一些团队采用了混合办公模式，即成员先集中办公一周，然后远程办公一周，而另一些团队则只在重要敏捷仪式期间聚在一起。
重要的是，团队要找到合适的时间和节奏，确保有助于建立并加强彼此之间的默契和配合。定期聚会可以让沟通变得更简单，成员之间有机会相互支持，最终推动团队取得成功。即使在完全虚拟的环境中，虚拟的欢乐时光和始终开启的网络摄像头也能鼓励远程工作者保持联系。
集中办公可以增强团队活力，但正如我们从疫情中看到的那样，这不是必要条件。由于从不同地区招聘人才有助于降低成本，一些团队成员可能会分散居住在不同地理区域。成功的关键在于让大多数团队成员身处同一时区，这样团队仍然可以定期聚会。
识别和挑选适合敏捷团队的人才起初可能令人望而生畏，但随着过程不断推进，您会发现通过小规模的迭代，您的团队可以为成功做好充分准备。
在 IBM Garage 端到端模式中，我们的团队会与您合作，找出痛点并提出创新理念，在风险可控的情况下实施迭代解决方案。我们会全程为您的团队提供执行所需的实践、技术和专业知识。通过弹性部署、功能扩展以及加速数字化转型，我们的协作能够为客户创造价值。
利用面向智能资产管理和供应链的 AI 解决方案，构建更具弹性的业务。
借助 IBM 利用丰富的数据和强大的 AI 技术来集成优化流程，从而实现业务运营转型。
IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件组件，用于运营管理和实现自动化。