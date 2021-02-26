完美敏捷团队的 10 个要素

如果一个团队有良好的默契，每个成员的身心健康与团队的产出同等重要。团队成员为自己的成果感到自豪，随着时间的推移，工作关系逐渐发展成友谊，团队成员之间也因此培养出一种同志情谊。

正是因为有这种纽带，所以尽一切可能保持敏捷团队的团结至关重要。团队共同经历的挑战和取得的成功越多，这种纽带就越紧密，团队的效率也就越高。由于建立关系需要时间，因此需要尽可能减少团队内部变动。