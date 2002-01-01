根据 IBM 与对环境负责的供应商开展业务的长期承诺，并作为全球环境管理体系的一部分，IBM 会对符合以下条件的供应商进行环境评估：

在造成相当大环境影响的非 IBM 地点提供服务（包括但不限于 IBM 指定使用化学品的服务、维修和再制造服务）；

提供危险废弃品处理和/或处置服务；

回收和/或恢复报废 IT 产品；或

提供 IBM 使用的 延伸生产者责任 (EPR) 解决方案。

这些供应商在与 IBM 签订合同之前以及之后大约每三年进行一次评估，以确保运营和良好的环境实践继续符合 IBM 的要求。 评估范围包括：

设施的运营活动、能力和服务；

建立并维护环境管理体系；

许可证、执照、其他适用的监管要求和合规控制；以及

环境责任和财务保障。

根据 IBM 的废弃品管理计划，危险废弃品会尽可能在危险废弃品产生地国家或地区由 IBM 批准的设施进行处理、回收或处置。 IBM 不会从美国或拥有合适处理设施的任何其他国家或地区出口危险废弃品。

如果某个国家或地区没有供应商符合 IBM 关于危险废物或产品处理的环境要求，则 IBM 运营产生的废物会被运往可以满足这些要求的其他国家或地区的设施。此类运输应符合国家或地区的法律法规，以及《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》等国际条约。

尽管这种情况很少见，但有时会出现无法就地处理废物的情况，并且由于法律要求，不得运送给其他国家/地区经 IBM 批准的供应商。在这种情况下，IBM 将在法律允许的情况下，将废物和产品报废材料储存在适当管理的储存 设施中，直到找到合适的处理设施。