自 2010 年以来，IBM 一直要求其一级供应商维护管理系统，以履行其社会和环境责任。公司的目标是帮助其供应商培养自己的能力，以便在此领域取得成功。总之，IBM 要求供应商：
2021 年，IBM 制定了三个目标，以帮助加速我们供应链中的温室气体 (GHG) 减排，并鼓励供应商在广泛的可持续发展发展主题中承担责任并进行能力建设。这些目标：
要了解有关 IBM 在实现这些目标方面取得的进展的更多信息，请参阅该公司最新的 《IBM 影响力报告》。
根据 IBM 与对环境负责的供应商开展业务的长期承诺，并作为全球环境管理体系的一部分，IBM 会对符合以下条件的供应商进行环境评估：
这些供应商在与 IBM 签订合同之前以及之后大约每三年进行一次评估，以确保运营和良好的环境实践继续符合 IBM 的要求。 评估范围包括：
根据 IBM 的废弃品管理计划，危险废弃品会尽可能在危险废弃品产生地国家或地区由 IBM 批准的设施进行处理、回收或处置。 IBM 不会从美国或拥有合适处理设施的任何其他国家或地区出口危险废弃品。
如果某个国家或地区没有供应商符合 IBM 关于危险废物或产品处理的环境要求，则 IBM 运营产生的废物会被运往可以满足这些要求的其他国家或地区的设施。此类运输应符合国家或地区的法律法规，以及《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》等国际条约。
尽管这种情况很少见，但有时会出现无法就地处理废物的情况，并且由于法律要求，不得运送给其他国家/地区经 IBM 批准的供应商。在这种情况下，IBM 将在法律允许的情况下，将废物和产品报废材料储存在适当管理的储存 设施中，直到找到合适的处理设施。
IBM 是责任企业联盟 (RBA) 的创始成员之一，这是一个非营利性行业组织， 支持其成员努力持续改进公司以及上游供应链的社会、环境和道德责任。 我们要求一级硬件、软件和服务供应商（以及 IBM 的内部运营部门）遵守《责任企业联盟行为准则》，其中包含有关劳工、健康与安全、环境要求、道德和管理体系的规定。《责任企业联盟行为准则》是我们要求供应商遵守的社会与环境管理体系标准的基础。