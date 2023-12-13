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IBM 与 SAP 的合作伙伴关系

凭借深厚的技术、行业和领域专业知识开展合作，共同打造下一代企业

IBM® Consulting for SAP 深入了解 IBM Cloud 和 Power for SAP
IBM 是唯一一家能为 SAP 客户提供端到端咨询和技术解决方案（包括混合云、自动化和使用 watsonx 的生成式 AI）的全生命周期合作伙伴。

作为唯一一家拥有数十年 SAP 咨询专业知识的技术公司，IBM 与 SAP 携手合作，在整个 AI 之旅中为客户增值：共同定义旅程地图、共同创新解决方案，并实现 RISE 支持的转型旅程。此外，SAP 还将 watsonx 技术嵌入到自己的解决方案中。

 IBM 与 SAP 新的价值创造合作伙伴计划：规模化实现 AI 业务和行业创新

我们于 2024 年 5 月宣布了新的“价值生成合作伙伴关系”计划，其中包括新的生成式 AI 功能和特定行业的云解决方案，可帮助客户释放业务价值。IBM 与 SAP 共同的生成式 AI 方法建立在开放生态系统、信任和专用模型的基础上，将帮助增强客户优化业务成果的能力。

 了解有关 IBM 与 SAP 共同创新的生成式 AI 解决方案的更多信息
合作伙伴关系亮点 两项 2024 年 SAP Pinnacle 奖得主

IBM 荣获两项著名的 SAP Pinnacle 奖：一项是 SAP Business AI 客户价值创造奖，另一项是行业云奖。这些荣誉使 IBM 成为在帮助客户成为最佳经营企业方面表现出色的顶级合作伙伴。至此，IBM 共荣获 39 项 SAP Pinnacle 奖。

 实施了 300 多个 SAP S/4HANA 项目

IBM® Consulting 在过去 5 年中实施了 300 多个 SAP S/4HANA 项目。

18,000 多名经认证的 SAP 顾问可帮助企业将原有 ERP 应用程序成功迁移到云端，重新设计流程以使用数据、AI 和自动化技术，将财务职能转变为企业竞争优势来源。

 深入了解 IBM Consulting for SAP 3 年投资回报率高达 212%

基于在 IBM® Cloud 中运行 SAP 环境的受访客户，某综合组织 3 年内的投资回报率达到 212%，IBM Cloud 是唯一经 SAP 认证的 IaaS，为 RISE with SAP 和 SAP NetWeaver 部署提供 IBM® Power 和 Intel x86 实例。

 深入了解 IBM Cloud for SAP 托管服务

IBM 是首家提供基础架构、业务转型和端到端管理服务平台“ManagePlus”的云供应商，支持 SAP 和非 SAP 工作量的构建和管理。

 阅读解决方案简介 了解有关应用程序和 ERP 的 SAP 托管服务的更多信息 10,000 多家 SAP 客户

在我们长达 50 多年的合作伙伴关系中，有 10,000 多家 SAP 客户信任交付和运行他们的 SAP 系统，并在 IBM 咨询和技术领域为 SAP 提供广泛的定制解决方案组合。IBM Consulting 每年为 SAP 构建 1,000 多个定制解决方案，SAP HANA 在 IBM Power 服务器上为 4,800 个客户提供服务。

 Red Hat® 和 SAP

Red Hat Enterprise Linux 是 RISE with SAP 解决方案部署的全新业务的首选操作系统。IBM 和 Red Hat 为混合云提供了理想的基础和工具。我们共同提供的基于产品组合的服务专注于 IT 优化、敏捷集成、混合云基础架构、云原生应用程序开发和自动化，所有这些都是当今和未来 SAP 环境的交钥匙组件。

 SAP 新闻：SAP 和 Red Hat 深化合作伙伴关系 了解有关 Red Hat Enterprise Linux for SAP 解决方案的更多信息

加速取得成果

IBM 帮助客户加快 SAP 云 ERP 部署、简化运营并推动整个组织的持续创新。 了解有关 BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 的更多信息 IBM® Consulting for SAP
IBM® watsonx 技术嵌入 SAP 解决方案，提供新的 AI 驱动的洞察分析和自动化，帮助 SAP 解决方案组合加速创新，并打造更高效、更有效的用户体验。 了解有关 IBM AI 技术如何嵌入 SAP 解决方案的更多信息 IBM 与 SAP 计划通过生成式 AI 扩大合作
通过在唯一提供经 SAP 认证的 Power 和 Intel x86 实例的云上对 SAP ERP 进行现代化改造，加速、降低风险并转变业务运营。 深入了解 IBM Cloud for SAP
IBM Power 服务器专为 SAP HANA 和 SAP S/4HANA 等数据密集型应用程序构建，这些应用程序需要大量的内存计算，但仍能让您保持混合云所需的高可用性和灵活性。 深入了解 IBM Power for SAP
自动执行 SAP 投资的观察、优化、控制和连接，以提高效率、节约成本并提高 IT 性能。 Apptio、Instana、Turbonomic、Red Hat Ansible Automation Platform 和 watsonx Code Assistant for Ansible Lightspeed 等技术为企业的自动化之旅提供支持。 了解如何使用 IBM Instana 观察 SAP 系统
IBM® Security 使客户能够保护其 SAP 环境和数据的安全。身份和访问管理解决方案可帮助 SAP 客户构建有效的身份结构，确保用户在整个 SAP 系统和身份生命周期中获得一致的体验，而数据安全解决方案则可提高您在混合云和 AI 中使用的关键信息的安全性。借助 IBM Security 解决方案，客户能够更好地满足合规要求并确保业务连续性。 了解如何在 SAP BTP 中将 IBM Security Verify 与 SAP Cloud Identity Services 集成

资源

利用 SAP 特定的生成式 AI 实现企业级改进
Japan Airlines

利用 SAP 优化运营效率：日本航空公司之所以与 IBM Consulting 合作，是因为他们相信 IBM 能够提供在 SAP S/4HANA 迁移方面经验丰富的精选人员。

 在 IBM 与 SAP AI 合作伙伴关系基础上进行创新

IBM 与 SAP 合作为消费品包装和零售行业开发新的 AI 解决方案。

 Water Corporation

Water Corporation 利用 Red Hat Ansible Lightspeed 和 IBM watsonx 实现了 SAP 架构的现代化改造，并获得了自动化驱动的节约。

后续步骤

IBM 为组织的 SAP 环境提供全面的解决方案，在 SAP 中为员工和客户创造更丰富、统一、个性化和注重成果的体验。了解更多信息，深入了解全球客户如何使用 IBM 解决方案。

 深入了解 IBM Consulting for SAP 深入了解 IBM Cloud for SAP
更多探索方式 IBM Power for SAP