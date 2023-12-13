IBM 与 SAP 的合作伙伴关系

凭借深厚的技术、行业和领域专业知识开展合作，共同打造下一代企业
作为唯一一家拥有数十年 SAP 咨询专业知识的技术公司，IBM 与 SAP 携手合作，在整个 AI 之旅中为客户增值：共同定义旅程地图、共同创新解决方案，并实现 RISE 支持的转型旅程。此外，SAP 还将 watsonx 技术嵌入到自己的解决方案中。
我们于 2024 年 5 月宣布了新的“价值生成合作伙伴关系”计划，其中包括新的生成式 AI 功能和特定行业的云解决方案，可帮助客户释放业务价值。IBM 与 SAP 共同的生成式 AI 方法建立在开放生态系统、信任和专用模型的基础上，将帮助增强客户优化业务成果的能力。
IBM 荣获两项著名的 SAP Pinnacle 奖：一项是 SAP Business AI 客户价值创造奖，另一项是行业云奖。这些荣誉使 IBM 成为在帮助客户成为最佳经营企业方面表现出色的顶级合作伙伴。至此，IBM 共荣获 39 项 SAP Pinnacle 奖。
IBM® Consulting 在过去 5 年中实施了 300 多个 SAP S/4HANA 项目。
18,000 多名经认证的 SAP 顾问可帮助企业将原有 ERP 应用程序成功迁移到云端，重新设计流程以使用数据、AI 和自动化技术，将财务职能转变为企业竞争优势来源。
基于在 IBM® Cloud 中运行 SAP 环境的受访客户，某综合组织 3 年内的投资回报率达到 212%，IBM Cloud 是唯一经 SAP 认证的 IaaS，为 RISE with SAP 和 SAP NetWeaver 部署提供 IBM® Power 和 Intel x86 实例。
IBM 是首家提供基础架构、业务转型和端到端管理服务平台“ManagePlus”的云供应商，支持 SAP 和非 SAP 工作量的构建和管理。
在我们长达 50 多年的合作伙伴关系中，有 10,000 多家 SAP 客户信任交付和运行他们的 SAP 系统，并在 IBM 咨询和技术领域为 SAP 提供广泛的定制解决方案组合。IBM Consulting 每年为 SAP 构建 1,000 多个定制解决方案，SAP HANA 在 IBM Power 服务器上为 4,800 个客户提供服务。
Red Hat Enterprise Linux 是 RISE with SAP 解决方案部署的全新业务的首选操作系统。IBM 和 Red Hat 为混合云提供了理想的基础和工具。我们共同提供的基于产品组合的服务专注于 IT 优化、敏捷集成、混合云基础架构、云原生应用程序开发和自动化，所有这些都是当今和未来 SAP 环境的交钥匙组件。
利用 SAP 优化运营效率：日本航空公司之所以与 IBM Consulting 合作，是因为他们相信 IBM 能够提供在 SAP S/4HANA 迁移方面经验丰富的精选人员。
IBM 与 SAP 合作为消费品包装和零售行业开发新的 AI 解决方案。
Water Corporation 利用 Red Hat Ansible Lightspeed 和 IBM watsonx 实现了 SAP 架构的现代化改造，并获得了自动化驱动的节约。