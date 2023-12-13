IBM 与 SAP 的合作伙伴关系

在我们长达 50 多年的合作伙伴关系中，有 10,000 多家 SAP 客户信任交付和运行他们的 SAP 系统，并在 IBM 咨询和技术领域为 SAP 提供广泛的定制解决方案组合。IBM Consulting 每年为 SAP 构建 1,000 多个定制解决方案，SAP HANA 在 IBM Power 服务器上为 4,800 个客户提供服务。