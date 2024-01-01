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IBM 和 Samsung 合作伙伴关系

IBM 与 Samsung 的关系可以追溯到几十年前，双方是合作伙伴、客户和共同创新者。

深入了解 IBM Consulting with Samsung 深入了解 IBM 和 Samsung 的综合解决方案
开放、安全、创新 

IBM 和 Samsung 之间的伙伴关系旨在通过以下方式帮助客户取得持久的成功：

  • 合作开展突破性研究
  • 共同创建人工智能驱动的解决方案
  • 云、网络和人力合一，打通技术转型最后一公里 
合作伙伴关系亮点 2023 年美国专利排名第一和第二

Samsung 和 IBM 在创新方面拥有悠久的历史，这从它们每年在专利方面处于领先地位就可见一斑。与 IBM 和 Samsung 合作意味着与两家全球最具创新力的公司合作，共同利用资源解决企业面临的紧迫挑战。

 代工厂合作伙伴

Samsung 代工厂为下一代 IBM Z 系统生产新的IBM Telum II 处理器和 IBM Spyre Accelerator。 

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 超过 300 万

截至 2024 年第二季度，由 IBM MaaS360 管理的 Samsung 移动设备数量。

了解有关 MaaS360 的更多信息

 Call for Code 支持者

Samsung Electronics America 支持“2024 年 Call for Code”活动，这是一项开发人员计划，旨在通过 IBM watsonx 创建解决方案，改善人们公平获取基本需求的能力。

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综合解决方案

通过优先采用移动设备、人工智能驱动的工具包重新定义员工体验 员工队伍体验是一个移动设备设计框架，旨在增强员工体验并让您的团队腾出时间专注于重要的事情。通过整合 IBM watsonx 的生成式 AI 功能、功能强大且安全的 Samsung 移动设备和 Workday HR 应用程序，Workforce Experience 为企业带来了移动生产力。 阅读单页资料
Samsung SDS Zero Touch Mobility + watsonx  如果企业设备问题能在到达 IT 部门之前得到解决，那该多好？IBM 和 Samsung SDS 开展合作，为整个设备生命周期管理流程创建了自助服务访问和高度自动化功能。 阅读单页资料
利用企业级 Samsung 移动设备和包括 MaaS360 在内的 IBM Security 产品，为移动安全打造纵深防御方案。
最新资讯

阅读有关 IBM 和 Samsung 的最新新闻和公告。

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资源

通过此互动指南，了解有关 IBM 和 Samsung 目前的合作情况的更多信息
Samsung SDS America 借助 IBM 软件通过自动化优化云支出 Samsung Electronics 畅谈生成式 AI 的未来 信任对借助 Samsung SDS America 的生成式 AI 的重要性
后续步骤

IBM Consulting 的全球体验设计合作伙伴 IBM iX 采用以设计为主导、以数据为驱动的方法，进行体验转型。

 探索 IBM iX