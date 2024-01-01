IBM 与 Samsung 的关系可以追溯到几十年前，双方是合作伙伴、客户和共同创新者。
Samsung 和 IBM 在创新方面拥有悠久的历史，这从它们每年在专利方面处于领先地位就可见一斑。与 IBM 和 Samsung 合作意味着与两家全球最具创新力的公司合作，共同利用资源解决企业面临的紧迫挑战。
Samsung 代工厂为下一代 IBM Z 系统生产新的IBM Telum II 处理器和 IBM Spyre Accelerator。
截至 2024 年第二季度，由 IBM MaaS360 管理的 Samsung 移动设备数量。
Samsung Electronics America 支持“2024 年 Call for Code”活动，这是一项开发人员计划，旨在通过 IBM watsonx 创建解决方案，改善人们公平获取基本需求的能力。
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