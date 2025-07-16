IBM 与 Salesforce 伙伴关系

超过 24 年以来，IBM 一直是值得信赖的 Salesforce 合作伙伴。
随着 Salesforce 日益深入企业日常运营，IBM 为 Salesforce 生态系统带来了结果导向型战略指导、人工智能驱动式设计和技术能力的卓越组合，助力双方共同客户取得突破性成果。
作为科技公司中唯一一家资产驱动型咨询公司，IBM 拥有科技专业知识和战略咨询经验，可帮助我们的共同客户实现数据和 AI 时代资产投资的转型。
IBM 作为 Salesforce 合作伙伴已有超过 24 年历史，而且对企业转型和独特的行业挑战具有深刻了解，使其成为 Salesforce 客户无与伦比的合作伙伴。
IBM 拥有不断增长的预构建资产、评估、快速启动和加速器库，旨在增强原生 Salesforce 功能并更快地将解决方案推向市场。
帮助转化客户的数据，创建数据驱动型解决方案和文化，让数据在 AI 驱动的复杂生态系统（包括 Salesforce）中发挥作用。
深入了解生成式 AI，最大限度地提高对准确性、数量和安全性有极高需求的客户的体验、决策和业务价值。
从被动式服务提供商转变为值得信赖的顾问。IBM 和 Salesforce 携手帮助企业增强员工能力、提升客户满意度，并开辟新的收入来源。
利用 MuleSoft 集成功能开发统一的客户记录，将员工与前台和后台业务流程以及系统中的客户数据紧密联系起来。
IBM 帮助客户实现从前台到后台的流程转型，以利用企业数据更加贴近客户。
IBM 的团队由值得信赖的顾问、设计师和工程师组成，他们运用深厚的行业专业知识改变 Salesforce 平台上的工作方式。
IBM 不仅仅是实施合作伙伴。我们与共同客户一起，跨企业共同创造、重新构想和设计 Salesforce。IBM 在 AI 和自动化领域的领先地位，加上我们以客户为中心的设计方法，使我们能够为各行各业提供突破性的体验。
IBM 战略伙伴关系是指 IBM 与其他组织之间的合作，旨在开发和提供创新解决方案，帮助客户实现其业务目标。这些合作通常涉及共同开发、共同营销和共同销售，并且可以涉及不同的行业和科技。通过合作，IBM 及其合作伙伴可以结合各自的专业知识、资源和科技，为客户创造价值并推动双方的增长。
IBM 战略伙伴关系可以通过提供领先的技术和咨询服务、改善用户体验和推动业务增长来帮助客户。通过与 IBM 及其合作伙伴携手合作，客户可以从伙伴关系的综合专业知识、资源和技术中获益。因此可以促成创建针对客户特定需求而定制的创新解决方案，并可以帮助客户更高效、更有效地实现业务目标。此外，IBM 战略伙伴关系还可以通过提供最新的创新和最佳实践，帮助客户在技术和行业趋势方面保持领先地位。
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