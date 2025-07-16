IBM 与 Salesforce 伙伴关系

IBM 战略伙伴关系可以通过提供领先的技术和咨询服务、改善用户体验和推动业务增长来帮助客户。通过与 IBM 及其合作伙伴携手合作，客户可以从伙伴关系的综合专业知识、资源和技术中获益。因此可以促成创建针对客户特定需求而定制的创新解决方案，并可以帮助客户更高效、更有效地实现业务目标。此外，IBM 战略伙伴关系还可以通过提供最新的创新和最佳实践，帮助客户在技术和行业趋势方面保持领先地位。