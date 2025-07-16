IBM 与 Salesforce 伙伴关系

IBM 和 Salesforce 通过客户体验帮助 AI 时代的企业从技术投资中获得更高的投资回报率 (ROI)。

超过 24 年以来，IBM 一直是值得信赖的 Salesforce 合作伙伴。

随着 Salesforce 日益深入企业日常运营，IBM 为 Salesforce 生态系统带来了结果导向型战略指导、人工智能驱动式设计和技术能力的卓越组合，助力双方共同客户取得突破性成果。
合作伙伴关系亮点
超过 21,000 名 IBM 数据科学家和 AI 工程师

作为科技公司中唯一一家资产驱动型咨询公司，IBM 拥有科技专业知识和战略咨询经验，可帮助我们的共同客户实现数据和 AI 时代资产投资的转型。
IBM 开拓者已获得 22,700 多项 Salesforce 认证

IBM 作为 Salesforce 合作伙伴已有超过 24 年历史，而且对企业转型和独特的行业挑战具有深刻了解，使其成为 Salesforce 客户无与伦比的合作伙伴。
超过 150 种预构建行业资产

IBM 拥有不断增长的预构建资产、评估、快速启动和加速器库，旨在增强原生 Salesforce 功能并更快地将解决方案推向市场。

IBM 和 Salesforce 的转型产品

AI 和数据 Einstein 服务 MuleSoft 从前台到后台 行业

资源

Overhead view of scenic s-shape mountain road crossing a forest in spring, Giau Pass, Dolomites, Veneto, Italy
Salesforce 的现状 – 谁正在通过 Salesforce 平台创造更多价值，以及如何实现这一目标？
与 IBM 和 Salesforce 合作

IBM 不仅仅是实施合作伙伴。我们与共同客户一起，跨企业共同创造、重新构想和设计 Salesforce。IBM 在 AI 和自动化领域的领先地位，加上我们以客户为中心的设计方法，使我们能够为各行各业提供突破性的体验。

 探索 IBM Consulting for Salesforce

常见问题解答

IBM 战略伙伴关系是指 IBM 与其他组织之间的合作，旨在开发和提供创新解决方案，帮助客户实现其业务目标。这些合作通常涉及共同开发、共同营销和共同销售，并且可以涉及不同的行业和科技。通过合作，IBM 及其合作伙伴可以结合各自的专业知识、资源和科技，为客户创造价值并推动双方的增长。

IBM 战略伙伴关系可以通过提供领先的技术和咨询服务、改善用户体验和推动业务增长来帮助客户。通过与 IBM 及其合作伙伴携手合作，客户可以从伙伴关系的综合专业知识、资源和技术中获益。因此可以促成创建针对客户特定需求而定制的创新解决方案，并可以帮助客户更高效、更有效地实现业务目标。此外，IBM 战略伙伴关系还可以通过提供最新的创新和最佳实践，帮助客户在技术和行业趋势方面保持领先地位。

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