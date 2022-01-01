Linux on IBM Systems

通过 IBM 系统充分利用 Linux® 的强大功能
企业 Linux 操作系统为开源混合云基础架构奠定了坚实的基础。 在 IBM 服务器上运行 Linux，可为您的业务关键型工作负载带来更高级别的可靠性、安全性和可扩展性。 利用 Linux on IBM Z®、IBM® Linux ONE 和 Linux on IBM Power®，降低复杂性并提高性能。
保护数据和系统，以抵御当前和未来的威胁。
启动实例、编排工作负载并按需提供私有云。
能耗更低，因此可降低系统成本，在产品生命周期的所有方面都考虑可持续性。
简化并加速实现合规性，帮助降低成本，提高员工生产力。
为业务关键型工作负载实现高达 99.99999% 的可用性，等同于每年停机时间约为 3 秒。¹
加快工作负载现代化，并在混合云中实现无缝集成。
¹ 在计算预期价值时使用了基于测量和预测的 IBM 内部数据。 必要的组件包括 IBM z16；在单个系统映像中收集的 IBM z/VM V7.2 系统，每个系统运行 RHOCP 4.10 或更高版本；IBM Operations Manager；GDPS 4.5，用于管理跨高速远程系统和存储的数据恢复和虚拟机恢复，包括高速多站点工作负载和 GDPS Global；以及带有 IBM HyperSwap 的 IBM DS8000 系列存储。 使用了 MongoDB v4.2 工作负载。 必须启用必要的业务连续性技术，包括 z/VM 单系统映像集群、GDPS xDR Proxy for z/VM 和用于管理本地存储设备的 Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF) 4.10。 应用引起的中断不包括在上述测量中。 其他配置（硬件或软件）可能会提供不同的可用性特性。