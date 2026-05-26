IBM® watsonx.data 是专为 AI 和分析而设计的混合开放式湖仓一体，旨在利用混合 RAG 和源级访问控制，为可靠的 AI 智能体和应用程序提供支持。watsonx.data 专为混合环境而构建，通过开放的互操作性、统一的访问和工作量优化，简化跨平台数据访问。借助 IBM 与 Google Cloud 的合作伙伴关系，组织可以在 Google Cloud 上运行 watsonx.data，激活可信数据以支持 AI，同时最大限度发掘其承诺的云支出的价值。IBM 和 Google Cloud 携手合作，帮助客户简化混合数据、优化性能并自信扩展 AI。