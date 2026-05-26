IBM 和 Google Cloud 通过开源创新加速混合云和 AI 转型，以制定可扩展的解决方案
IBM 与 Google Cloud 建立战略合作伙伴关系，专注于帮助客户加速企业混合云应用、AI 驱动的转型和关键工作量现代化。
我们将 Google Cloud 领先的 AI 和数据能力与 IBM 值得信赖的混合云技术专长相结合，以制定安全、灵活的解决方案。此次合作将汇集 IBM 与 Google Cloud 的优势，助您取得成功——无论您处于云与 AI 旅程的哪个阶段。
Red Hat 获评“Google Cloud 年度技术合作伙伴” (2025)，以表彰 Google Cloud 上的 Red Hat Enterprise Linux 所带来的创新和客户影响力。
经 Google Cloud 认证的全球实践，为复杂企业提供安全、可扩展的混合云、数据、AI 和现代化成果。
以 IBM® Consulting 作为执行引擎，提供符合行业标准的专业知识、治理体系和扩展规模，在全球监管最为严格的行业中展现久经考验的交付能力，将复杂的转型转化为可衡量的成果。
IBM 和 Google Cloud 正在混合云、数据和基础设施即代码领域扩展企业 AI，将创新转化为任务关键型工作量的可衡量成果。
使用策略驱动的 Terraform 实现混合云和多云基础设施标准化和自动化，从而加快配置速度、改善治理能力并降低运营复杂性。
IBM® watsonx.data 是专为 AI 和分析而设计的混合开放式湖仓一体，旨在利用混合 RAG 和源级访问控制，为可靠的 AI 智能体和应用程序提供支持。watsonx.data 专为混合环境而构建，通过开放的互操作性、统一的访问和工作量优化，简化跨平台数据访问。借助 IBM 与 Google Cloud 的合作伙伴关系，组织可以在 Google Cloud 上运行 watsonx.data，激活可信数据以支持 AI，同时最大限度发掘其承诺的云支出的价值。IBM 和 Google Cloud 携手合作，帮助客户简化混合数据、优化性能并自信扩展 AI。
IBM® Vault 专为大规模运营的企业而构建，可在本地和云环境中提供企业级身份安全、集中式策略执行和零信任运营，而不会增加操作复杂性。
通过在 Google Cloud 上部署 IBM Vault，组织可以利用 Google Cloud Marketplace 将其承诺的 Goolgle Cloud Platform 支出应用于 IBM 技术，从而将现有的云承诺转化为即时的安全价值。其结果是：简化采购流程，缩短实现价值的时间，并构建一致的安全基础以支持现代应用程序开发、AI 计划和受监管的工作量，同时最大限度提高 Google Cloud 的投资回报率。
IBM Consulting 与 Google 携手助力组织利用智能体式 AI 从实验阶段迈向生产阶段。借助 Google 的 Gemini 和 Vertex AI 以及 IBM Consulting 久经验证的行业工作流、整合能力以及负责任的 AI 治理机制，我们可帮助企业部署 AI 智能体，从而简化运营、增强决策能力并持续提高生产力，同时维持信任、安全性和控制力
IBM Consulting 和 Google Cloud 可以帮助组织更快速、更自信地推进其关键应用程序和数据库的现代化进程。我们将深厚的行业专业知识与 AI 驱动的发现、重构和迁移能力（包括 IBM® Txture）相结合，将任务关键型工作量转化为 Google Cloud 上安全的云原生架构，从而实现以下目标：提升敏捷性和弹性、提高开发人员生产力，构建可规模化应用和嵌入 AI 的核心系统，在不造成中断的情况下释放创新潜能。
IBM 和 Google 可提供托管式网络安全服务，旨在帮助组织防范不断变化的网络威胁，同时简化日常安全运营。通过将 Google 的 AI 驱动型威胁情报和云功能与 IBM 深厚的安全专业知识和全球托管服务领先优势相结合，组织可以实现持续、主动的威胁检测和响应，而无需单独承受管理负担。此服务可将安全运营从被动监控转变为智能、自适应威胁管理，有助于降低运营复杂性、提高弹性并控制不同云环境的成本。此服务由 Google 提供支持，并由 IBM 进行管理。
IBM 战略伙伴关系是指 IBM 与其他组织之间的合作，旨在开发和提供创新解决方案，帮助客户实现其业务目标。这些合作通常涉及共同开发、共同营销和共同销售，并且可以涉及不同的行业和科技。通过合作，IBM 及其合作伙伴可以结合各自的专业知识、资源和科技，为客户创造价值并推动双方的增长。
IBM 战略伙伴关系可以通过提供领先的技术和咨询服务、改善用户体验和推动业务增长来帮助客户。通过与 IBM 及其合作伙伴携手合作，客户可以从伙伴关系的综合专业知识、资源和技术中获益。这种合作可以根据客户的特定需求打造创新解决方案。
此外，它还能帮助客户更高效、更有效地实现业务目标。此外，IBM 战略伙伴关系还可以通过提供最新的创新和最佳实践，帮助客户在技术和行业趋势方面保持领先地位。