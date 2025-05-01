借助 IBM 与 AWS，释放 AI 实际价值

利用可信数据和 watsonx 扩大和加速 AI 的影响力。现已在 AWS 上线。
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插图：三个人物形象，各自站在一排文件或图表的前端
IBM 与 AWS：以云的高效与规模，实现 AI 创新

借助 watsonx AI 产品组合，将智能融入企业运营，加速生成式 AI 在核心工作流中的应用，提升生产效率。
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watsonx.ai

旨在帮助 AI 构建器构建 AI 解决方案的企业级 AI 工作室。
watsonx.data

开放的混合湖仓一体产品，可随时随地针对您的所有数据提供强大的 AI 和分析功能。
watsonx.governance

针对人工智能治理的端到端工具包，用于管理风险、合规性和整个 AI 生命周期。
watsonx Orchestrate

企业就绪型解决方案，可以帮助创建、部署和管理 AI 助手和代理，以实现流程和工作流程的自动化。
watsonx Assistant

一款助力打造更优质虚拟代理、提升企业生产力的产品。
watsonx Code Assistant

根据自然语言指令或现有源代码，利用 AI 生成的代码建议，产出高质量代码。
数据库 借助 AWS 上的全托管数据库，经济高效地存储、管理数据，并释放数据价值。专注于构建下一代应用、仪表板和人工智能，同时自动化完成高可用、可扩展、弹性容错等管理任务。 借助 IBM 与 AWS（包括 Amazon S3、EMR、Glue）的集成，访问用于 AI 的全部数据，同时通过专用查询引擎优化分析工作负载的成本与性能。
数据技术员在服务器前使用笔记本电脑工作
watsonx.data

watsonx.data 可支持企业运用适用的数据存储来调整分析和 AI 的规模，相关数据存储基于混合、开放式湖仓一体架构来构建，并通过查询、治理和开放数据格式来存取和共享数据。

 AWS Marketplace 上的 watsonx.data
在办公室工作的计算机程序员的侧视图
IBM Db2 on Amazon RDS

借助 AWS 上的 IBM Db2，现代化改造并构建全新云原生应用。只需单击几下即可在 Amazon RDS 上设置、运行和扩展 Db2 数据库。

 AWS Marketplace 上的 IBM Db2 for Amazon RDS
服务器机房工程师
AWS 上的 Db2 pureScale

关键业务工作负载需要大规模持续可用性。借助 AWS 上的 IBM Db2 pureScale，消除计划外停机并支持更多用户。

 AWS Marketplace 上的 IBM Db2 pureScale
工程师在 IBM z16 的数据中心的计算机上工作的特写
IBM Db2 Warehouse

Db2 Warehouse 是一款全托管、弹性的云数据仓库，可满足您对持续运行工作负载的成本与性能目标，专为扩展运营分析、商业智能 (BI) 及混合工作负载而构建。通过 AWS 上的 watsonx.data integration，分享 AI 数据并优化工作负载以实现高性价比。

 AWS Marketplace 上的 Db2 Warehouse
俯视图：人们坐在或站在一张大桌子旁，旁边有空椅子
Netezza Performance Server

IBM® Netezza Performance Server 是一款全托管、弹性的云数据仓库，旨在将深度分析、商业智能与机器学习工作负载运营化，并通过 AI 驱动的弹性扩缩容控制成本。通过 AWS 上的 watsonx.data integration，分享 AI 数据并优化工作负载以实现高性价比。

 AWS Marketplace 上的 Netezza
Data Fabric 释放数据的强大力量。借助部署在 AWS 上的 IBM® Cloud Pak for Data，企业可充分体验数据编织架构带来的优势。简化数据访问，促进自助式数据消费，确保数据治理，并为构建可信 AI 奠定基础。 开始使用 AWS Marketplace
一人手持平板电脑，站在写满笔记的白板前
data fabric 架构的优势

通过 IBM 与 AWS 部署 data fabric 架构，整合并利用组织内所有数据，实现更优的业务成果。

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在桌前工作并面对两个显示着数据的大型显示器的人物的背影
数据治理和隐私

AWS 上的 IBM Cloud Pak for Data 可实现强大的数据治理，在保护敏感数据不泄露的同时，让需要的人员便捷获取高质量数据。

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俯视图：人们坐在或站在一张大桌子旁，旁边有空椅子
MLOps 和值得信赖的 AI

AWS 上的 IBM Cloud Pak for Data 助力构建可信 AI，实现数据质量、机器学习模型及其生命周期的透明化。

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Planning Analytics as a Service
规划仪表板屏幕截图
降低成本，提高灵活性，加快创新

这款全托管、集成式业务解决方案可帮助企业： 摒弃易出错的电子表格； 提升业务敏捷性； 优化组织整体的规划、预算与预测工作。

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IBM® Cognos Analytics
IBM OpenPages
IBM Watson Discovery
IBM Db2 pureScale
可在 IBM Marketplace 上获取更多内容
Geo Corp
一个人在舒适的客厅里开心地使用笔记本电脑

通过在 AWS 上使用 Db2 Warehouse 进行关联分析，900 万用户获得了个性化推荐。

 阅读成功案例

IBM 与 AWS 加强合作，跨行业加速企业智能体 AI 发展

我们的合作远不止于将 IBM 技术部署在 AWS 上。我们在 AI 技术栈的各个层面展开合作，提供可无缝融入现有环境的混合云、AI、数据与自动化解决方案，帮助客户最大化投资回报并提升生产力。
利用 AWS 上的 IBM 数据库应对 AI 带来的数据挑战

IBM 在 Amazon Web Services (AWS) 上的 SaaS 数据库解决方案组合，助力企业在混合云环境中扩展应用、分析与 AI 能力。
现已推出：Planning Analytics as a Service

为帮助客户实现高可用性与按需弹性扩缩容，我们已部署 IBM Planning Analytics as-a-Service on AWS。
后续步骤
开始使用 AWS Marketplace

利用部署在 AWS 上的 IBM 全集成数据与 AI 平台，企业可加速推进 AI 驱动的转型。

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IBM 和 AWS 建立了深厚的双向合作伙伴关系，使咨询公司、系统集成商、IBM 增值分销商和经销商获益，并使客户能够选择如何购买和实施我们的联合解决方案。