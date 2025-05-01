借助 watsonx AI 产品组合，将智能融入企业运营，加速生成式 AI 在核心工作流中的应用，提升生产效率。
watsonx.data 可支持企业运用适用的数据存储来调整分析和 AI 的规模，相关数据存储基于混合、开放式湖仓一体架构来构建，并通过查询、治理和开放数据格式来存取和共享数据。
借助 AWS 上的 IBM Db2，现代化改造并构建全新云原生应用。只需单击几下即可在 Amazon RDS 上设置、运行和扩展 Db2 数据库。
关键业务工作负载需要大规模持续可用性。借助 AWS 上的 IBM Db2 pureScale，消除计划外停机并支持更多用户。
Db2 Warehouse 是一款全托管、弹性的云数据仓库，可满足您对持续运行工作负载的成本与性能目标，专为扩展运营分析、商业智能 (BI) 及混合工作负载而构建。通过 AWS 上的 watsonx.data integration，分享 AI 数据并优化工作负载以实现高性价比。
IBM® Netezza Performance Server 是一款全托管、弹性的云数据仓库，旨在将深度分析、商业智能与机器学习工作负载运营化，并通过 AI 驱动的弹性扩缩容控制成本。通过 AWS 上的 watsonx.data integration，分享 AI 数据并优化工作负载以实现高性价比。
通过 IBM 与 AWS 部署 data fabric 架构，整合并利用组织内所有数据，实现更优的业务成果。
AWS 上的 IBM Cloud Pak for Data 可实现强大的数据治理，在保护敏感数据不泄露的同时，让需要的人员便捷获取高质量数据。
AWS 上的 IBM Cloud Pak for Data 助力构建可信 AI，实现数据质量、机器学习模型及其生命周期的透明化。
通过在 AWS 上使用 Db2 Warehouse 进行关联分析，900 万用户获得了个性化推荐。
我们的合作远不止于将 IBM 技术部署在 AWS 上。我们在 AI 技术栈的各个层面展开合作，提供可无缝融入现有环境的混合云、AI、数据与自动化解决方案，帮助客户最大化投资回报并提升生产力。
IBM 在 Amazon Web Services (AWS) 上的 SaaS 数据库解决方案组合，助力企业在混合云环境中扩展应用、分析与 AI 能力。