AWS 上的 IBM IT Automation 解决方案

加速将性能提升至新水平
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两名办公室职员在笔记本电脑上探讨信息
兑现自动化的承诺

现代应用程序是当今企业的命脉 – 当应用程序出现故障时，业务就会暂停。鉴于当今现代应用程序日益复杂，IT 负责人必须找到更快满足业务需求的方法，并采取实时洞察分析和行动来提高运营效率。

多达 72% 的 IT 负责人支持其组织的智能自动化战略。¹与此同时，企业也已开始认识到公有云的商业价值。

因此，IBM 正与 Amazon Web Services (AWS) 合作，在 AWS 上提供 IBM 智能自动化解决方案。通过此次战略合作，您如今能够快速部署内置 AI 的可靠企业级云解决方案，从而每天为超过 100 万名客户提供服务并实现更佳成效。2
将 IBM 智能自动化的力量与 AWS 的速度和规模相结合
15-20 分钟内启动并运行

快速部署内置 AI 的可靠企业级云解决方案，每天为超过 100 万客户提供最佳成果。
节省数百小时的人工时间

提高效率，并以更低的成本和更快的速度提供卓越的客户体验。
主动识别并执行影响力较高的自动化技术

在 AWS 上运行云原生，了解 IBM 的智能自动化解决方案如何能与各种环境良好集成。
人们站在健身房的地垫上
Daxko
深入了解问题，以减少停机时间并继续扩展。
坐在办公桌前的人
Moneytree K.K.
利用 API 管理简化金融服务生态系统。
IT 自动化产品 让企业 IT 运营更加可靠且更具成本效益。 IBM Instana Observability

将快速、精确的可观测性融入企业的 AWS 技术堆栈，以提高性能和可靠性。

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通过持续自动化云优化，防止性能风险和成本超支。

 深入了解 AWS + Turbonomic IBM Concert

使用生成式 AI 管理应用程序、降低风险并增强弹性。

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集成产品 利用无与伦比的端到端功能和企业级的安全性构建强大的集成产品。 IBM API Connect

无论应用程序和数据位于何处，均可进行连接。

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借助强大的云原生 iPaaS 解决方案简化连接并加速自动化。

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跨任意距离迁移任意大小的数据。

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IBM Turbonomic Application Resource Management 的总体经济影响

了解 IBM Turbonomic Application Resource Management 带来的业务优势和成本节约。

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大数据为何会淹没企业网络

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常见问题

此次合作将帮助 IBM 实现我们的混合和多云战略，以便我们的客户可以灵活采购 IBM Automation 软件。借助我们的智能自动化软件，客户将能够简化并降低复杂性、加速实现价值并提高敏捷性。

AWS 上的 IBM Automation SaaS 产品基于 AWS 上的 Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) 构建，并可在 AWS 上运行云原生。

可以：当前的 IBM Automation 客户可以迁移到 AWS。IBM 可提供迁移帮助，以便尽可能地简化迁移流程。

随着 IBM 和 AWS 展开合作，客户将能够更快、更轻松地试用、购买和部署 IBM 的智能自动化解决方案，而无需更新或管理任何基础设施。

您可以通过 Marketplace 进行一站式购物，并获得统一的账单。如果您当前是 AWS 客户，您可以利用 EDP 来免费使用市场领先的 IBM 软件。

深入了解目前 AWS 上提供的可通过 Marketplace 购买的产品。

了解更多信息（ibm.com 外部链接）

脚注

1 德勤，智能自动化，2022 年 6 月（ibm.com 外部链接）
2 HG Insights，揭晓：2022 年 AWS 生态系统（ibm.com 外部链接）