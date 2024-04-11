现代应用程序是当今企业的命脉 – 当应用程序出现故障时，业务就会暂停。鉴于当今现代应用程序日益复杂，IT 负责人必须找到更快满足业务需求的方法，并采取实时洞察分析和行动来提高运营效率。
多达 72% 的 IT 负责人支持其组织的智能自动化战略。¹与此同时，企业也已开始认识到公有云的商业价值。
因此，IBM 正与 Amazon Web Services (AWS) 合作，在 AWS 上提供 IBM 智能自动化解决方案。通过此次战略合作，您如今能够快速部署内置 AI 的可靠企业级云解决方案，从而每天为超过 100 万名客户提供服务并实现更佳成效。2
快速部署内置 AI 的可靠企业级云解决方案，每天为超过 100 万客户提供最佳成果。
提高效率，并以更低的成本和更快的速度提供卓越的客户体验。
在 AWS 上运行云原生，了解 IBM 的智能自动化解决方案如何能与各种环境良好集成。
将快速、精确的可观测性融入企业的 AWS 技术堆栈，以提高性能和可靠性。
通过持续自动化云优化，防止性能风险和成本超支。
使用生成式 AI 管理应用程序、降低风险并增强弹性。
无论应用程序和数据位于何处，均可进行连接。
借助强大的云原生 iPaaS 解决方案简化连接并加速自动化。
跨任意距离迁移任意大小的数据。
此次合作将帮助 IBM 实现我们的混合和多云战略，以便我们的客户可以灵活采购 IBM Automation 软件。借助我们的智能自动化软件，客户将能够简化并降低复杂性、加速实现价值并提高敏捷性。
AWS 上的 IBM Automation SaaS 产品基于 AWS 上的 Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) 构建，并可在 AWS 上运行云原生。
可以：当前的 IBM Automation 客户可以迁移到 AWS。IBM 可提供迁移帮助，以便尽可能地简化迁移流程。
随着 IBM 和 AWS 展开合作，客户将能够更快、更轻松地试用、购买和部署 IBM 的智能自动化解决方案，而无需更新或管理任何基础设施。
您可以通过 Marketplace 进行一站式购物，并获得统一的账单。如果您当前是 AWS 客户，您可以利用 EDP 来免费使用市场领先的 IBM 软件。