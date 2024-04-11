现代应用程序是当今企业的命脉 – 当应用程序出现故障时，业务就会暂停。鉴于当今现代应用程序日益复杂，IT 负责人必须找到更快满足业务需求的方法，并采取实时洞察分析和行动来提高运营效率。

多达 72% 的 IT 负责人支持其组织的智能自动化战略。¹与此同时，企业也已开始认识到公有云的商业价值。

因此，IBM 正与 Amazon Web Services (AWS) 合作，在 AWS 上提供 IBM 智能自动化解决方案。通过此次战略合作，您如今能够快速部署内置 AI 的可靠企业级云解决方案，从而每天为超过 100 万名客户提供服务并实现更佳成效。2