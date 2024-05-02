IBM 和 AWS 正在共同构建行业领先的战略伙伴关系，并通过在全球 98 个国家/地区的 AWS Marketplace 上为客户提供 IBM 技术和服务来响应客户和合作伙伴的需求。本次全球扩张通过 65 项产品/服务列表（其中包括 29 项 SaaS 产品/服务）提供对 IBM 领先的 AI 和数据科技的更多访问权限。



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IBM 继续扩展 IBM 渠道合作伙伴在 AWS Marketplace 上转售 IBM 软件的能力，在 15 个国家/地区上市，包括澳大利亚、奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、波兰、西班牙、瑞典、瑞士、英国、美国。与 IBM 合作伙伴合作的客户，能够在其喜欢的合作伙伴的帮助下，通过 AWS Marketplace 采购过程提高效率。

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