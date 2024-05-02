IBM 和 AWS 建立了深厚的双向合作伙伴关系，使咨询公司、系统集成商、IBM 增值分销商和经销商获益，并使客户能够选择如何购买和实施我们的联合解决方案。
IBM、AWS 和 Red Hat® 的合作带来了领先的企业级 AI、云、基础架构和开源技术的独特组合。借助 Amazon Web Services (AWS) 和 IBM 提供的支持，您可以在企业中更快速、更大规模且更可靠地释放生成式 AI 的价值。查看数据和 AI、优化、可持续性和安全领域一流的 IBM 产品，包括整个 watsonx 产品组合（同样可在 AWS Marketplace 购买）。利用 watsonx.governance 自动执行风险管理，该功能现已与 Amazon SageMaker 集成，以简化透明且负责任的工作流，并支持合规义务。
IBM 和 AWS 推出帮助企业采用负责任 AI 的新里程碑
IBM 在 AWS Marketplace 上提供 65 种产品，其中包括 29 种 SaaS 产品，让客户能够获得快速和简化的采购功能。此外，IBM 最近在 AWS Marketplace 上推出了 15 项新的 IBM® Consulting 专业服务和资产。
IBM 通过 AWS Marketplace 在全球范围内帮助客户和合作伙伴获取他们所需的 IBM 科技和服务，从而满足客户和合作伙伴的需求。
IBM Consulting 已在许多专业领域获得了超过 24,000 个 AWS 认证。这些认证验证了 IBM 在 AWS Cloud 方面的技术专长。此外，IBM 拥有超过 21,000 名熟练的 AI 从业人员。
作为 AWS 顶级合作伙伴，IBM 拥有 25 项 AWS 能力和 18 项服务验证。IBM 是 AWS Marketplace 上企业科技和服务的全球领先提供商。
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在 AWS Marketplace 上获取 IBM 软件 30 天免费试用
IBM 和 AWS 正在共同构建行业领先的战略伙伴关系，并通过在全球 98 个国家/地区的 AWS Marketplace 上为客户提供 IBM 技术和服务来响应客户和合作伙伴的需求。本次全球扩张通过 65 项产品/服务列表（其中包括 29 项 SaaS 产品/服务）提供对 IBM 领先的 AI 和数据科技的更多访问权限。
了解有关地理扩展的更多信息
IBM 继续扩展 IBM 渠道合作伙伴在 AWS Marketplace 上转售 IBM 软件的能力，在 15 个国家/地区上市，包括澳大利亚、奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、波兰、西班牙、瑞典、瑞士、英国、美国。与 IBM 合作伙伴合作的客户，能够在其喜欢的合作伙伴的帮助下，通过 AWS Marketplace 采购过程提高效率。
Innovative Solutions 推动 IBM 和 AWS 解决方案的部署。
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IBM 战略伙伴关系是指 IBM 与其他组织之间的合作，旨在开发和提供创新解决方案，帮助客户实现其业务目标。这些合作通常涉及共同开发、共同营销和共同销售，并且可以涉及不同的行业和科技。通过合作，IBM 及其合作伙伴可以结合各自的专业知识、资源和科技，为客户创造价值并推动双方的增长。
IBM 战略伙伴关系可以通过提供领先的技术和咨询服务、改善用户体验和推动业务增长来帮助客户。通过与 IBM 及其合作伙伴携手合作，客户可以从伙伴关系的综合专业知识、资源和技术中获益。因此可以促成创建针对客户特定需求而定制的创新解决方案，并可以帮助客户更高效、更有效地实现业务目标。此外，IBM 战略伙伴关系还可以通过提供最新的创新和最佳实践，帮助客户在技术和行业趋势方面保持领先地位。