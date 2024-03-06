IBM 与 Adobe 合作伙伴关系

Arvind Krishna 在 Think 2024 Keynote 演讲中捕获了 IBM 与 Adobe 合作关系的精髓 -“Adobe 与 IBM 共同肩负着实现企业内信息供应链数字化的使命，生成式 AI 在规模化实现这一目标的过程中发挥着重要作用。我们正在从生成式 AI 的实验时代转向企业寻求规模化实现 AI 优势的时代。IBM 与 Adobe 的合作是实现这个阶段的关键。”

Shantanu Narayen 对合作的发展轨迹以及如何为客户提供价值发表了评论 -“在我们的企业中，我们还可以开展更多合作，但我觉得最终的考验是为我们的客户提供价值。我们与在座的各位交流得越多，就越能确保我们能帮助他们实现正确的业务成果，这就是 Adobe 与 IBM 交付价值的方式。”