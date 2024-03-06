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IBM 与 Adobe 合作伙伴关系

IBM 与 Adobe 携手合作，融合战略、数据、技术和设计，帮助客户规模化提供值得信赖的个性化客户体验。

IBM Consulting for Adobe 深入了解 IBM 与 Adobe 的技术合作

IBM 与 Adobe 在 AI 和混合云创新的支持下，在技术和咨询服务领域建立了长达 20 多年的稳固合作伙伴关系。

我们帮助客户充分发挥生成式 AI 在营销、内容创作和治理方面的价值。我们共同的、合乎道德的 AI 原则促使我们采用彼此的技术，并将其扩展到携手为我们共有的客户打造新产品，从而规模化缔造卓越的定制化体验。
合作亮点 更佳的合作关系

IBM 与 Adobe 组建了涵盖技术和咨询服务的独特联盟，通过混合式基础架构、数据、应用程序和多模型生成式 AI 方法推动联合创新。

 建立在信任之上的 AI 驱动体验

我们相信，AI 的质量取决于训练它的数据。IBM 与 Adobe 均为我们的客户提供生成式 AI 技术的知识产权赔偿。

 交付真正成果的 AI 能力

2023 年，我们的 21,000 名 AI 从业者利用我们在全部三个 Adobe 云方面的专业知识，为客户开发了 2,000 多个 AI 用例。

 AI 卓越中心共有 1,000 多名顾问

这些顾问帮助全球客户提高 IT 运营以及人力资源或营销等核心业务流程的工作效率，提升客户体验，并创建新的商业模式。

 10,000 多个 Adobe 凭据

IDC 与 Everest 将 IBM 评为全球 Adobe 领导企业。IBM 从业人员拥有 10,000 多个销售资格认证和技术认证，这些凭据使 IBM 位居顶级合作伙伴行列。

 2024 年 Adobe 大奖得主

IBM 荣获 Adobe 两项年度数字体验合作伙伴奖项：

  • 2024 年 Adobe 数字体验合作伙伴 - 欧洲、中东和非洲地区
  • 2024 年 Adobe 数字体验合作伙伴 - 英国和爱尔兰

联合价值

内容供应链整合人员、工具和工作流，从而有效地规划、创建、制作、交付和衡量内容。我们的 Adobe Workfront 顾问可帮助客户通过生成式 AI 强化其内容供应链，从而提高传统流程效率，并让营销人员和团队专注于有价值的战略活动。利用 watsonx 平台，IBM 为您提供端到端解决方案，打造智能内容供应链，助力实现营销运营转型。 观看网络直播《AI 驱动的内容供应链》 阅读内容供应链 IBV 报告
借助 Adobe Experience Cloud 和 Adobe Experience Platform (AEP) 释放客户数据价值，从而设计并在整个企业内提供一对一个性化体验。将 AI 和自动化技术融入您的 MarTech 堆栈，以策划个性化内容旅程，优化全渠道商务体验，并利用 IBM 的专有资产增强 Adobe 体验平台。 了解更多
Adobe 决定充分利用 Red Hat OpenShift 来加速在全球交付 Adobe Experience Platform (AEP)，在此基础上，IBM 与 Adobe 还携手将 IBM 的 AI 和数据平台 watsonx 纳入 Adobe Experience Platform，后者是支持客户体验管理的集中式互联数据基础。 了解更多
Adobe 和 IBM 正在深入了解通过 IBM 的 watsonx AI 和数据平台的强大功能，将 Adobe Acrobat AI Assistant 的强大功能带到已经实现本地部署和私有云环境标准化的企业。Adobe Acrobat AI Assistant 将生成式 AI 的强大功能与对 PDF 格式的独特理解相结合，以改变人类与数字文档的交互以及从数字文档中提取价值的方式。 了解更多
Adobe 利用 Red Hat OpenShift 加速 Adobe Experience Platform (AEP) 的全球交付。Adobe Experience Platform 是一个多云平台，可随时随地满足客户需求。Red Hat 帮助 Adobe 实现了跨云基础架构的一致性，并提供灵活性和规模性。
IBM 与 Adobe 出席 Think 2024

Adobe 董事长兼 CEO Shantanu Narayen 与 IBM 董事长兼 CEO Arvind Krishna 一同出席了 IBM 的重要年度会议 Think 2024，共同讨论 IBM 与 Adobe 合作的力量。

Arvind Krishna 在 Think 2024 Keynote 演讲中捕获了 IBM 与 Adobe 合作关系的精髓 -“Adobe 与 IBM 共同肩负着实现企业内信息供应链数字化的使命，生成式 AI 在规模化实现这一目标的过程中发挥着重要作用。我们正在从生成式 AI 的实验时代转向企业寻求规模化实现 AI 优势的时代。IBM 与 Adobe 的合作是实现这个阶段的关键。”

Shantanu Narayen 对合作的发展轨迹以及如何为客户提供价值发表了评论 -“在我们的企业中，我们还可以开展更多合作，但我觉得最终的考验是为我们的客户提供价值。我们与在座的各位交流得越多，就越能确保我们能帮助他们实现正确的业务成果，这就是 Adobe 与 IBM 交付价值的方式。”
观看回放以了解更多信息

从 42:52 开始观看 IBM|Adobe 的讨论。

资源

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后续步骤

利用 IBM 与 Adobe 合作的力量来推动卓越的客户体验。

 

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