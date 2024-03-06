IBM 与 Adobe 合作伙伴关系

IBM 与 Adobe 携手合作，融合战略、数据、技术和设计，帮助客户规模化提供值得信赖的个性化客户体验。
IBM 与 Adobe 在 AI 和混合云创新的支持下，在技术和咨询服务领域建立了长达 20 多年的稳固合作伙伴关系。
我们帮助客户充分发挥生成式 AI 在营销、内容创作和治理方面的价值。我们共同的、合乎道德的 AI 原则促使我们采用彼此的技术，并将其扩展到携手为我们共有的客户打造新产品，从而规模化缔造卓越的定制化体验。
IBM 与 Adobe 组建了涵盖技术和咨询服务的独特联盟，通过混合式基础架构、数据、应用程序和多模型生成式 AI 方法推动联合创新。
我们相信，AI 的质量取决于训练它的数据。IBM 与 Adobe 均为我们的客户提供生成式 AI 技术的知识产权赔偿。
2023 年，我们的 21,000 名 AI 从业者利用我们在全部三个 Adobe 云方面的专业知识，为客户开发了 2,000 多个 AI 用例。
这些顾问帮助全球客户提高 IT 运营以及人力资源或营销等核心业务流程的工作效率，提升客户体验，并创建新的商业模式。
IDC 与 Everest 将 IBM 评为全球 Adobe 领导企业。IBM 从业人员拥有 10,000 多个销售资格认证和技术认证，这些凭据使 IBM 位居顶级合作伙伴行列。
IBM 荣获 Adobe 两项年度数字体验合作伙伴奖项：
Adobe 董事长兼 CEO Shantanu Narayen 与 IBM 董事长兼 CEO Arvind Krishna 一同出席了 IBM 的重要年度会议 Think 2024，共同讨论 IBM 与 Adobe 合作的力量。
Arvind Krishna 在 Think 2024 Keynote 演讲中捕获了 IBM 与 Adobe 合作关系的精髓 -“Adobe 与 IBM 共同肩负着实现企业内信息供应链数字化的使命，生成式 AI 在规模化实现这一目标的过程中发挥着重要作用。我们正在从生成式 AI 的实验时代转向企业寻求规模化实现 AI 优势的时代。IBM 与 Adobe 的合作是实现这个阶段的关键。”
Shantanu Narayen 对合作的发展轨迹以及如何为客户提供价值发表了评论 -“在我们的企业中，我们还可以开展更多合作，但我觉得最终的考验是为我们的客户提供价值。我们与在座的各位交流得越多，就越能确保我们能帮助他们实现正确的业务成果，这就是 Adobe 与 IBM 交付价值的方式。”
从 42:52 开始观看 IBM|Adobe 的讨论。