传统存储无法在您能负担的预算范围内，以最快的速度响应复杂的数字转型过程——熟悉的内部部署环境让位于新的混合云部署。 这就是软件定义存储派上用场的时候了。
让业务变革就像软件更新一样简单。
转变现有基础架构以应对新挑战。
使用相同的基础结构同时支持传统和新一代应用。
使用捆绑的 SDS 解决方案套件管理数据增长，为云做好准备。
利用针对混合云的灵活 SDS 解决方案，为容器环境提供企业数据服务。
利用行业领先、经济实惠的对象存储，支持 AI 工作负载，整合主要和辅助大数据存储。
使用简单的构建块，更轻松地为 AI 和大数据部署性能卓越、高度可扩展的存储。
英国一家金融服务机构通过部署 IBM Spectrum Storage 和 IBM FlashSystem，保持出色的客户服务质量和效率。
某世界级研究机构将数据光纤网与 IBM Spectrum Scale 软件统一起来，显著加快了图像密集型和 AI 工作负载的运行速度。
芬兰最大的文档交付提供商在 IBM Elastic Storage Server 上为其关键业务集成平台构建了真正强大的 IT 基础架构。
IBM Systems Lab Services 提供基础架构服务，帮助您为目前的混合云和企业 IT 数据中心奠定基础。
企业需要敏捷地使用数据，应对业务的快速变化。如何在云生业务中管理海量的非结构化数据，同时保障数据安全，满足合规要求，IBM Cloud Object Storage 解决方案是您的最佳选择。
IBM Spectrum Storage For AI 专为 AI 基础而构建 ，简化 AI 数据从边缘到洞察力的全生命周期，提供高性能的 AI 基础架构, 全面助力您应对新世纪 AI 挑战!
IBM 基于 AI Ladder 的最佳实践，设计 Storage for Data & AI 解决方案，让企业的数据更快、更高效的为企业决策服务。
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