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软件定义存储 (SDS) 为混合云、数字化转型等工作提供了所需的灵活存储基础。
Gartner 数据中心备份和恢复解决方案魔力象限报告
软件定义存储的图示
SDS 解决方案概述

传统存储无法在您能负担的预算范围内，以最快的速度响应复杂的数字转型过程——熟悉的内部部署环境让位于新的混合云部署。 这就是软件定义存储派上用场的时候了。

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软件定义存储为您提供支持数据驱动的多云企业所需的灵活性、成本效益和敏捷性。 灵活

让业务变革就像软件更新一样简单。

经济高效

转变现有基础架构以应对新挑战。

敏捷

使用相同的基础结构同时支持传统和新一代应用。

软件定义存储解决方案

利用具有内置 AI 功能的完整存储软件系列，满足数据驱动型基础架构的需求。

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软件定义存储软件 软件定义存储管理

使用捆绑的 SDS 解决方案套件管理数据增长，为云做好准备。

 用于 Red Hat OpenShift 的软件定义存储

利用针对混合云的灵活 SDS 解决方案，为容器环境提供企业数据服务。
软件定义架构 用于 AI 和数据的软件定义存储

利用行业领先、经济实惠的对象存储，支持 AI 工作负载，整合主要和辅助大数据存储。

 软件定义的存储服务器

使用简单的构建块，更轻松地为 AI 和大数据部署性能卓越、高度可扩展的存储。
软件定义存储案例研究 Coventry Building Society

英国一家金融服务机构通过部署 IBM Spectrum Storage 和 IBM FlashSystem，保持出色的客户服务质量和效率。

 昆士兰大学

某世界级研究机构将数据光纤网与 IBM Spectrum Scale 软件统一起来，显著加快了图像密集型和 AI 工作负载的运行速度。

 Posti Messaging OY

芬兰最大的文档交付提供商在 IBM Elastic Storage Server 上为其关键业务集成平台构建了真正强大的 IT 基础架构。
软件定义的存储服务

IBM Systems Lab Services 提供基础架构服务，帮助您为目前的混合云和企业 IT 数据中心奠定基础。

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资源 云对象存储-应对非结构化数据井喷

企业需要敏捷地使用数据，应对业务的快速变化。如何在云生业务中管理海量的非结构化数据，同时保障数据安全，满足合规要求，IBM Cloud Object Storage 解决方案是您的最佳选择。

 智慧偕行，如何构建 AI 的基石？

IBM Spectrum Storage For AI 专为 AI 基础而构建 ，简化 AI 数据从边缘到洞察力的全生命周期，提供高性能的 AI 基础架构, 全面助力您应对新世纪 AI 挑战!

敏捷为先-Spectrum Scale/ESS 及应用场景概述

IBM 基于 AI Ladder 的最佳实践，设计 Storage for Data & AI 解决方案，让企业的数据更快、更高效的为企业决策服务。

 软件定义的存储博客

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 IBM Knowledge Center

获取所需的软件定义基础架构支持。

 IBM Storage 社区

与软件定义存储的开发人员和用户开展互动。

 IBM Storage 产品指南

探索完整的 IBM Storage 和 SDS 产品组合。 (7.1 MB)

 软件定义的数据中心

了解软件定义的数据中心 (SDDC) 是什么，以及它如何帮助您加速交付 IT 资源。
后续步骤

是否准备好了解 SDS 如何帮助您发挥数据的价值？

IBM Spectrum Storage

改进管理、保护和存储数据的方式。

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