隆重推出利用 IBM watsonx 构建的 UFC 洞察分析引擎
提高工作效率并吸引粉丝的生成式 AI 解决方案
超过 7 亿粉丝关注着激动人心的 UFC 赛事。但在这些世界级运动员的每一场比赛背后，都隐藏着大量肉眼看不见的丰富数据。借助利用 IBM® watsonx 构建的生成式 AI，UFC 将把这些数据转化为高级分析、统计洞察分析和引人入胜的故事情节，并在现场、广播和社交媒体上分享。利用 IBM watsonx 构建的 UFC 洞察分析引擎将扩展 UFC 内容团队的能力，并为世界各地的 UFC 粉丝带来新的认识。
了解 IBM watsonx 能为您做些什么
Grant Norris-Jones
TKO 全球合作关系负责人
“
与 IBM 的合作是 UFC 最重要的里程碑之一，也将彻底改变粉丝体验这项运动的方式。我们共同开发了一款产品，以彻底改变现场体育赛事的分析和信息。
”
30 多年来，IBM 与温布尔登网球公开赛、美国网球公开赛、美国大师赛和 ESPN 梦幻足球等最具标志性的体育机构并肩合作。通过携手合作，IBM 帮助这些伙伴实现了数字基础设施的现代化改造，并为全球数百万球迷提供此类大型赛事。这些合作关系由 IBM 各行各业的客户使用的相同数据和分析技术提供支持，以增强客户体验，帮助其员工达到新的工作效率水平，并做出更明智的数据驱动业务决策。
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客户案例
IBM 利用采用 IBM watsonx 构建 UFC 洞察分析引擎时的相同技术和专业知识，帮助全球数千家 IBM 客户实现数字化运营转型。
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