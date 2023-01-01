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通过 IBM watsonx AI 模型生成故事
IBM watsonx
Recording Academy 与 IBM Consulting 密切合作，利用生成式 AI 模型即时生成数百位格莱美提名艺术家的故事，借助 AI 的力量为商业赋能助力。这些“通过 IBM watsonx AI 模型生成的故事”包含引人入胜的标题、重要细节以及艺术家职业生涯的简明摘要，可在 GRAMMY.com 上或通过社交渠道发布分享。这些故事是全新智能内容供应链的一部分，这一供应链利用可信数据和来自 watsonx 的可靠 AI 模型，扩展了 RA 编辑团队的文案能力，并让乐迷们能够更深入地了解他们喜爱的艺术家。
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与其他很多组织一样，我们也担心生成式 AI 的可信度。我们需要确保内容的准确性和合理性。但我们相信 IBM 能够以正确的方式构建和管理模型。
Harvey Mason Jr.
CEO
Recording Academy
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IBM Consulting
IBM Consulting 帮助 Recording Academy 设计、实施和管理其会员在 Salesforce 上的体验，为全球 23,000 余名音乐专业人士打造世界一流的个性化体验之旅。成效已开始显现，包括用户体验得到改善、支付系统实现简化以及数字票务系统效率提高 80%。
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客户案例
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Regions Bank 转向值得信赖的 AI
美国网球公开赛为球迷带来极致体验
IBM Consulting 利用技术和专业知识，帮助 Recording Academy 将数据转化为洞察分析，这些技术和专业知识同样在帮助全球数千家 IBM 客户实现数字化运营转型。
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