通过 IBM watsonx AI 模型生成故事

IBM watsonx Recording Academy 与 IBM Consulting 密切合作，利用生成式 AI 模型即时生成数百位格莱美提名艺术家的故事，借助 AI 的力量为商业赋能助力。这些“通过 IBM watsonx AI 模型生成的故事”包含引人入胜的标题、重要细节以及艺术家职业生涯的简明摘要，可在 GRAMMY.com 上或通过社交渠道发布分享。这些故事是全新智能内容供应链的一部分，这一供应链利用可信数据和来自 watsonx 的可靠 AI 模型，扩展了 RA 编辑团队的文案能力，并让乐迷们能够更深入地了解他们喜爱的艺术家。 预约参加免费的 AI 业务战略会话 预约 watsonx.ai 导览