长期以来，IBM 一直在为世界上一些最受推崇的体育和娱乐活动场馆打造下一代数字体验。亚特兰大的 Mercedes-Benz Stadium 也不例外。作为世界上技术最先进的体育场馆之一，Mercedes-Benz Stadium 是亚特兰大猎鹰队、亚特兰大联队的主场，也是泰勒·斯威夫特演唱会和 2026 年 FIFA 世界杯等一系列备受瞩目活动的举办地。这座场馆在设计和建造之时，以满足球迷需求为第一考量。

从设计到建造，这座体育馆完全重新定义了球迷体验。馆内采用一系列现代科技，这些科技无缝集成，形成了一个强大的统一系统。场馆内拥有 4,800 英里的光纤电缆、1,800 个 Wi-Fi 接入点和世界上最大的数字显示屏 – 标志性的环形天幕 (Halo Board)。

IBM 从一开始就参与其中，为这座场馆设计并构建数字基础设施。在美国国家橄榄球联盟 (NFL) 年度球迷之声调查中，该场馆凭借一流的数字基础设施在“整体球场技术”中排名第一。此外，该场馆的技术基础在设计上还具有“面向未来的灵活性”。因此，当作为所有者和经营者的 AMB Sports and Entertainment 计划升级该场馆的存储和安全解决方案时，IBM 无疑是不二之选。