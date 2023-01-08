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长期以来，IBM 一直在为世界上一些最受推崇的体育和娱乐活动场馆打造下一代数字体验。亚特兰大的 Mercedes-Benz Stadium 也不例外。作为世界上技术最先进的体育场馆之一，Mercedes-Benz Stadium 是亚特兰大猎鹰队、亚特兰大联队的主场，也是泰勒·斯威夫特演唱会和 2026 年 FIFA 世界杯等一系列备受瞩目活动的举办地。这座场馆在设计和建造之时，以满足球迷需求为第一考量。
从设计到建造，这座体育馆完全重新定义了球迷体验。馆内采用一系列现代科技，这些科技无缝集成，形成了一个强大的统一系统。场馆内拥有 4,800 英里的光纤电缆、1,800 个 Wi-Fi 接入点和世界上最大的数字显示屏 – 标志性的环形天幕 (Halo Board)。
IBM 从一开始就参与其中，为这座场馆设计并构建数字基础设施。在美国国家橄榄球联盟 (NFL) 年度球迷之声调查中，该场馆凭借一流的数字基础设施在“整体球场技术”中排名第一。此外，该场馆的技术基础在设计上还具有“面向未来的灵活性”。因此，当作为所有者和经营者的 AMB Sports and Entertainment 计划升级该场馆的存储和安全解决方案时，IBM 无疑是不二之选。
全球网络安全威胁态势在不断演变，AMBSE 的防御能力也必须不断发展。AMBSE 信息安全高级总监 Carlton Powers 表示：“我们会举办一些最受瞩目的世界级盛事，因此容不得失败的发生。我们需要能够随着业务发展而发展的安全防护能力，IBM 始终致力于帮助我们构建一个世界一流的安全运营中心，以使 MBS 能够以最高水平运营，并获得最佳防护，抵御恶意侵害。” 为了实现这一目标，AMBSE 团队计划实施三个关键解决方案：
这款攻击面管理解决方案将帮助 AMBSE 识别潜在漏洞并确定修复优先级。
要保持领先于不断演变的威胁，需要一个由 AI 驱动的现代化威胁检测和响应系统。
IBM 拥有世界知名的一流网络安全分析师团队，将为 AMB 提供持续支持，24/7 全天候监控、分析和防御威胁。
IBM 利用技术和专业知识为 Mercedes-Benz Stadium 赋能助力，这些技术和专业知识同样在帮助全球数千家 IBM 客户实现数字化运营转型。