概述

IBM 致力于与对环境负责的供应商开展业务。我们与全球供应商合作，帮助他们提高管理环境责任的能力，并鼓励他们以透明的方式报告环境影响。
对供应商的环保要求

自 2010 年以来，IBM 一直要求其一级供应商维护管理系统，以履行其社会和环境责任。公司的目标是帮助其供应商培养自己的能力，以便在此领域取得成功。总之，IBM 要求供应商：

  • 定义、部署和维持一个管理系统，以解决其运营与员工、社会和环境之间的交叉问题。
  • 衡量结果并在废物、能源和温室气体排放领域建立自愿、可量化的环境目标。
  • 公开披露与这些自愿环境目标及其运营的其他环境方面相关的性能。
  • 对其管理系统进行评估和审计以及管理评论。
  • 将这些要求传达给那些为 IBM 提供产品、零件和/或服务的重要工作的供应商。
 查看完整的环境要求
供应商环境目标

 

2021 年，IBM 制定了三个目标，以帮助加速我们供应链中的温室气体 (GHG) 减排，并鼓励供应商在广泛的可持续发展发展主题中承担责任并进行能力建设。这些目标：

  • 要求排放密集型业务部门的主要供应商制定到 2022 年的减排目标，以解决其范围 1 和范围 2 温室气体排放。该目标符合科学建议，即将地球变暖幅度限制在比工业化前水平高 1.5 摄氏度的范围内。
  • 在 2021 年底之前，为参与 IBM 全球产品分销的每个主要承运商和货运供应商建立单独的车队碳强度基线。从 2022 年开始，与每个供应商共同设定一个碳强度减排目标，涵盖他们向 IBM 提供的服务。
  • 召开年度可持续发展研讨会，表彰排放密集型业务部门的供应商在环境管理的适用领域取得的进步和成就。

要了解有关 IBM 在实现这些目标方面取得的进展的更多信息，请参阅该公司最新的 《IBM 影响力报告》

 
供应商环境评估

根据 IBM 与对环境负责的供应商开展业务的长期承诺，并作为全球环境管理体系的一部分，IBM 会对符合以下条件的供应商进行环境评估：

  • 在造成相当大环境影响的非 IBM 地点提供服务（包括但不限于 IBM 指定使用化学品的服务、维修和再制造服务）；
  • 提供危险废弃品处理和/或处置服务；
  • 回收和/或恢复报废 IT 产品；或
  • 提供 IBM 使用的 延伸生产者责任 (EPR) 解决方案。

这些供应商在与 IBM 签订合同之前以及之后大约每三年进行一次评估，以确保运营和良好的环境实践继续符合 IBM 的要求。 评估范围包括：

  • 设施的运营活动、能力和服务；
  • 建立并维护环境管理体系；
  • 许可证、执照、其他适用的监管要求和合规控制；以及
  • 环境责任和财务保障。

根据 IBM 的废弃品管理计划，危险废弃品会尽可能在危险废弃品产生地国家或地区由 IBM 批准的设施进行处理、回收或处置。 IBM 不会从美国或拥有合适处理设施的任何其他国家或地区出口危险废弃品。

如果某个国家或地区没有供应商符合 IBM 关于危险废物或产品处理的环境要求，则 IBM 运营产生的废物会被运往可以满足这些要求的其他国家或地区的设施。此类运输应符合国家或地区的法律法规，以及《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》等国际条约。

尽管这种情况很少见，但有时会出现无法就地处理废物的情况，并且由于法律要求，不得运送给其他国家/地区经 IBM 批准的供应商。在这种情况下，IBM 将在法律允许的情况下，将废物和产品报废材料储存在适当管理的储存 设施中，直到找到合适的处理设施。
供应商行为准则

IBM 是责任企业联盟 (RBA) 的创始成员之一，这是一个非营利性行业组织， 支持其成员努力持续改进公司以及上游供应链的社会、环境和道德责任。 我们要求一级硬件、软件和服务供应商（以及 IBM 的内部运营部门）遵守《责任企业联盟行为准则》，其中包含有关劳工、健康与安全、环境要求、道德和管理体系的规定。《责任企业联盟行为准则》是我们要求供应商遵守的社会与环境管理体系标准的基础。

 了解更多关于《责任企业联盟行为准则》的信息
关键里程碑

  • 1972 年：制定公司指令，要求对危险废物服务供应商进行环境评估。
  • 1980 年：通过制定第二项公司指令，要求对某些与生产相关的供应商进行环境评估，从而扩大了对供应商的环境评估。
  • 1991 年：进一步扩大了对供应商的环境评估，增加了对产品回收和产品处置供应商进行评估的要求。
  • 1993 年： 制定了产品环境合规性规范 46G3772，其中对 IBM 从供应商采购的部件和产品提出了环境要求。
  • 2002 年：增加了一项要求，对我们的供应商和某些分包商进行评估，这些分包商可能在经济合作与发展组织以外的国家或地区处理回收和/或处置的运营业务。
  • 2004 年： 通过 IBM 的《供应商行为原则》对所有 IBM 供应商确立了环境和社会要求，并与其他公司共同制定了《电子行业行为准则》（即现行的《责任企业联盟行为准则》）。
  • 2005 年： 创建零件和产品合规性声明表（简称为“产品内容声明”或 PCD），以促进零件和产品合规性信息从供应链传输到 IBM。
  • 2010 年：要求与 IBM 有直接关系的所有供应商建立管理体系，以履行其社会和环境责任，并将这些要求传达给从事的工作的供应商，这些工作对于向IBM提供的产品、零件和/或服务至关重要。
  • 2013 年：将产品环境合规性要求的评估纳入供应链，并通过 PCD 表格的抽样方法进行评论，确保数据完整。
  • 2014 年：扩大供应商评估计划，纳入为管理 IBM （产品/设备）的生命周期废物提供集体解决方案的供应商。
  • 2016 年：设定环境目标，以便让在美国、加拿大和欧盟提供产品（设备）的生命周期管理、回收和处置服务的一级供应商获得按可接受的电子产品回收标准进行的第三方认证，或证明符合 IBM 的替代标准。
  • 2021 年： 制定三个目标，帮助 IBM 加速 供应链的温室 气体减排。