二十多年来，我们始终坚持一个目标，即与具有有效升级途径的同等前代产品相比，提高新服务器产品每消耗 1 千瓦时电力所提供的计算能力。

作为我们综合 可持续发展解决方案组合的重要组成部分，我们在 IBM® z16 和 IBM LinuxONE 4 系统的开发过程中继续考虑对 环境的影响。2023 年，我们推出了 IBM z16 单机架和 IBM LinuxONE Rockhopper 4，两者均配备新的 机架安装选项，旨在从 X86 Server 迁移工作负载时提供强大的可持续性 优势。

与多机架的前几代产品一样，IBM z16 单机架 和 IBM LinuxONE Rockhopper 4 也采用双芯片 IBM Telum 处理器。借助高速 通信总线，IBM Telum 处理器将两个独立芯片整合为一个协同工作单元，大幅增强运算性能。最大的 IBM z16 单机架提供的 IBM z/OS 容量比最大的 IBM z15 T02（两者都配备 6 个可配置处理器）高出约 14%。1然而，与 上一代系统相比，尽管芯片的 重新架构和特性尺寸的缩小提升了性能，但也导致每千瓦交付的 计算能力有所下降：在配备 6 个可配置处理器的 IBM z16 单机架系统中下降了 11%，在配备 68 个可配置处理器的IBM LinuxONE Rockhopper 4 系统中下降了 5%。2

将 Linux 工作负载整合到 IBM z16 单机架或 IBM LinuxONE Rockhopper 4 上，而不是在条件和位置 相似的 X86 Server 上运行，可以 将能源消耗降低 75%，节省 67% 的空间。3这样 做的 优点是可以减少数据中心所需的 冷却量，并有可能缓解 IT 的实际增长，从而使 空间有限的客户可以推迟或避免扩展或新建 数据中心。

IBM 不断利用半导体、硬盘/存储系统和网络技术的创新，来提高服务器和存储系统在每单位设备功耗下的性能。

公司还继续根据美国环境保护署的 ENERGY STAR 计划对产品进行认证。

1基于内部测量。结果可能因客户的不同工作负载、配置和软件级别而异。为了确定系统的容量规模，请使用 IBM zPCR 容量规划工具 并参考 IBM Z Large Systems 性能 参考 (LSPR) 网站。

2系统容量基于 IBM Z LSPR 网站提供的数据。功耗公布在《IBM 8562 物理规划安装手册》和《IBM 3932 物理规划安装手册》中。使用基于单线程的 MIPS。对于 IBM Z，性能是针对最大客户通用核心数量的 LSPR 数据（基于平均 RNI）(GCP-IBM Z)。对于 IBM LinuxONE，性能是针对最大客户 IFL 核心数量的 LSPR 数据（基于低 RNI）(IFL-LinuxONE)。所有系统均采用外部风冷。计算结果基于最糟功率条件，其中采用最大利用率下的最大系统功率配置，以及基于系统环境驱动的最大功率条件。结果可能有所不同。

3与 36 台 x86 服务器（2 个 Skylake Xeon Gold 芯片，40 个内核）（共 1440 个内核）相比，IBM 机型包括 2 个 CPU 抽屉和 1 个 IO 抽屉，用于支持网络和存储空间，1 个机架内有 68 个 IFL 和 7 TB 内存。x86 服务器的功耗值基于 2023 年 2 月 IDC QPI 功耗值，并根据 IBM 对 x86 服务器的测量值和现场观察值降至 55% 。x86 服务器的耗电量约为 0.6083 千瓦时，相当于 IDC QPI 系统瓦特值的 55% 。节约假设全球数据中心运行时间效率（PUE）系数为 1.55，以计算冷却所需的额外电力。PUE 基于 Uptime Institute 2022 年全球数据中心调查。x86 系统空间计算需要 3 个机架。结果可能因客户的具体使用情况和地点而异。