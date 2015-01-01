为了识别、有效管理并最大限度地减少 IBM 运营对环境的潜在影响，公司几十年来一直保持着强大的全球环境管理体系 (EMS)。IBM 的 EMS 的全球适用性和范围独一无二。业务范围涵盖硬件产品设计、制造、数据中心、房地产运营、采购、物流、资产回收服务以及商业服务等。IBM 的 EMS 不断更新，以反映公司与环境事务的交集。
IBM 致力于在其所有业务活动期间，在环保事务方面发挥领导作用。长期以来，IBM 一直致力于提供安全健康的工作场所、保护环境并节约能源和自然资源，这些政策分别于 1967 年、1971 年和 1974 年正式制定。多年来，这些政策为环境和我们的业务提供了良好的服务，并为以下企业政策目标奠定了基础：
IBM 的 企业环境政策 为公司的全球环境管理体系 (EMS) 提供战略框架。该政策要求在公司的所有业务活动期间，在环保事务方面发挥领导作用。
IBM 的 EMS 整合了管理公司全球行为和运营的企业指令，它的实施可以实现领先地位。这些指令涵盖节能和气候保护、产品监管、污染预防、化学品和废物管理、供应商环境评估以及事故预防、准备、响应和报告等领域。正是通过持续实施 EMS，IBM 确保在 IBM 开展业务的每个国家或地区都按照相同的环境保护标准执行运营。
IBM 的 EMS 由所有业务组织的员工执行。其结构和计划旨在将环境考虑因素纳入公司的整个运营过程。
在企业环境事务和产品安全副总裁兼首席可持续发展官的指导下，IBM 的企业环境事务工作人员负责制定公司的全球环境事务战略、EMS 要求并监督其实施。
公司的环境计划由世界各地的制造、开发和研究基地的专业人员实施。在运营单位内，IBM 高管对其各自业务职能或基地的环境绩效负责。每位员工均应遵守 IBM 的企业环境政策，并向 IBM 管理层报告任何环境、健康或安全问题。当面临可能违反企业政策或指令的行为时，管理人员应迅速采取提示行动。此外，IBM 的 《商业行为指南》（即公司为所有 IBM 员工制定的商业行为和道德准则）中有个章节强调员工的环境保护责任。
设定自愿性环境目标是 IBM EMS 的重要组成部分。公司制定并持续推进一系列 环境目标 ，旨在解决公司运营中的重要环境问题和影响，并推动其环境绩效的持续改善。IBM 的目标涵盖能源和气候变化、保护和生物多样性、污染预防和废物管理、供应链和价值链，以及我们的全球环境管理体系。
相关的环境培训是 EMS 正常运作不可或缺的一部分。全球所有 IBM 员工都需要定期阅读并证明他们遵守 IBM 的 《商业行为指南》。该指南涵盖员工对公司负有责任的各个领域，其中包括了解并遵守 IBM 的企业环境政策和其他环境要求。环境培训与员工的工作职责一致。
IBM 采用各种机制来监测和衡量其 EMS 要求的有效实施情况。这些机制包括：
专业的自我评估计划
每年，IBM 的制造、硬件开发以及使用化学品的研究场所和组织，例如，硬件产品设计团队、房地产运营、数据中心、采购、物流、资产回收服务和商业服务，都要完成一项全面的环境自我评估。这项专业的自我评估计划由一系列 IBM 特定的环境清单组成，用于使公司能够在全球范围内一致地评估其整体环境绩效。这些检查表既适用于制造和硬件开发场所，也适用于按地理区域划分的非制造场所、产品组和服务活动。
全球环境数据报告的应用
IBM 使用各种应用程序进行全球环境数据报告和监控，例如 IBM Envizi ESG Suite，用于跟踪、分析、监控和报告能源消耗与温室气体排放数据。
这些应用程序用于收集全球环境数据，这些数据用于 IBM 的年度环境报告编制以及提交给高级管理层的绩效和计划的定期更新。它们还用于监测环境绩效和确定需要改进的领域。
企业审计
IBM 制定了环境审计计划，由该公司的企业鉴证和咨询服务 (CAAS) 组织实施。这是一项基于风险的全面审计计划，独立于企业环境事务工作人员。CAAS 工作人员根据环境风险标准，定期对某些 IBM 基地或环境流程进行审计。
ISO 14001 和 50001 监督审计
作为 IBM ISO 14001 全球注册的一部分，独立的 ISO 14001 注册商每年对大约 10 个场所或注册实体进行审计。ISO 14001 监督审计用于验证 IBM 全球环境管理体系的实施情况。
IBM 的能源管理计划是我们全球 EMS 不可或缺的一部分。因此，任何追求 ISO 50001 认证的实体都必须先通过我们的 ISO 14001 全球注册认证，然后才能将其纳入我们的全球 ISO 50001 注册中。
2023 年，IBM 在全球各地的办公地点共接受了 19 次有关环境问题的机构检查。这些检查并未导致任何罚款或处罚。在过去五年中，IBM 共支付了两笔环境罚款，总计 8,000 美元。在这两次罚款中，我们均已采取整改措施，以防止类似问题再次发生。