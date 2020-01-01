我们认识到，减少温室气体排放的最有效方法是提高运营效率，从而减少 IBM 的实际能源消耗，而能源是公司最重要的温室气体排放源。IBM 于 1973 年制定了全球节能计划，并在 1975 年制定了实现第一个节能目标的方法。该公司继续致力于进一步制定降低能源消耗的方法。

能源消耗

得益于运营效率的提高和对节能的持续关注，IBM 在 2023 年的能源消耗量较 2022 年下降了 6.6%。我们全球运营的所有商品消耗了约 2,287,000 兆瓦时 (MWh) 能源，其中 82% 是电力。

节能项目

2023 年期间，我们在全球 130 多个 IBM 办公地点实施了 675 个节能项目，避免了约 95,000 兆瓦时的能源消耗和 33,000 公吨的二氧化碳当量排放 (mtCO₂e)，节省了大约 1100 万美元。1

2021 年，我们设定了目标，在 2021 年至 2025 年实施至少 3,000 个节能项目，旨在将能源消耗减少 275,000 MWh。截至 2023 年年底，我们已完成 2,130 个节能项目，距离 2025 年的目标又近了一步，估计节能 256,000 MWh。

从 1990 年到 2023 年，IBM节省了约 1,010 万兆瓦时的能源，相当于 IBM 当前年能源消耗的四倍多——节省了约 6.91 亿美元，并避免了约 466 万吨二氧化碳当量的排放。有关我们节能项目的更多详情，请参阅最新的 《IBM 影响力报告》。

数据中心能效

IBM 采用综合方法来减少数据中心的环境影响，并将能效放在首位，包括以下战略：空间优化、技术升级和租赁更节能的主机托管数据中心。

我们在 2021 年设定了目标，到 2025 年将数据中心的平均冷却效率在 2019 年的基础上提高 20%。22023 年，我们的加权平均电源使用效率 (PUE)3 为 1.46，与 2019 年的基线 1.55 相比，冷却效率提高了 16.4%。



1 在衡量实现 IBM 节能目标过程中的表现时，我们仅包括项目第一年的节能量。因此，IBM 通过这些项目节省的能源总量和避免的温室气体排放量大于年度结果的简单总和。我们在节能结果中不包括因裁员、出售运营或采取规避成本的措施（例如燃料转换和非高峰负荷转移）而减少的能源消耗。

2 为了确定我们在实现此目标过程中的表现，我们积极测量我们直接控制的所有数据中心的 PUE，并对其进行计量。对于同地设施，我们使用业主提供的 PUE 数据。如果无法获得直接的 PUE 数据，我们会利用行业基准数据来跟踪进度并衡量我们的整体能效表现。

3 PUE 是指数据中心消耗的总能源除以 IT 设备消耗的能源而获得的比值。数值越接近 1，说明数据中心及其冷却系统的能效越高。