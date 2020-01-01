几十年来，IBM一直通过公司的节能和气候保护计划，致力于应对气候压力。作为创始合作伙伴，IBM 于 1992 年帮助美国环境保护署推出了 ENERGY STAR 计划。公司于 1994 年开始披露其二氧化碳 (CO₂) 排放量，并于 2000 年设定了首个二氧化碳减排目标。IBM 于 2001 年首次购买可再生能源电力。IBM 于 2019 年成为气候领导力委员会的创始成员，支持其开征碳税的两党计划，并将 100% 的碳税净收益作为碳红利返还给公民。
2021 年，IBM 设定了连续第三个可再生能源电力使用目标；连续第五个减少温室气体 (GHG) 排放目标；到 2030 年实现温室气体净零排放的新目标；以及全新的节能目标、数据中心冷却效率目标、与主要承运人和运输供应商共同设定的单个车队碳强度降低目标、针对排放密集型业务领域主要供应商的温室气体减排目标等等。有关我们能源和气候目标的详细信息，请参阅：
IBM 认识到气候压力是一个严重问题，需要全球采取及时、有意义的行动，根据科学判断降低大气中的温室气体 (GHG) 浓度。
IBM 于 2007 年首次发布了我们在气候变化问题上的立场，我们的承诺至今依然坚定不移。
IBM 支持对碳排放定价
IBM 支持 气候领导力委员会提出的 对二氧化碳排放征税的计划，并将税收收益（即“碳红利”）返还给公民。公司认为，这是推动多数人就兼顾环境与经济的碳排放政策达成共识的最切实可行的途径。该计划将对二氧化碳排放征收每吨 40 美元的全经济范围费用，每年按高于通货膨胀率 5% 的幅度递增，从而为能源公司减少碳排放和能源消费者减少自身能源消耗提供强有力的经济激励。要了解更多信息，请访问：
我们认识到，减少温室气体排放的最有效方法是提高运营效率，从而减少 IBM 的实际能源消耗，而能源是公司最重要的温室气体排放源。IBM 于 1973 年制定了全球节能计划，并在 1975 年制定了实现第一个节能目标的方法。该公司继续致力于进一步制定降低能源消耗的方法。
能源消耗
得益于运营效率的提高和对节能的持续关注，IBM 在 2023 年的能源消耗量较 2022 年下降了 6.6%。我们全球运营的所有商品消耗了约 2,287,000 兆瓦时 (MWh) 能源，其中 82% 是电力。
节能项目
2023 年期间，我们在全球 130 多个 IBM 办公地点实施了 675 个节能项目，避免了约 95,000 兆瓦时的能源消耗和 33,000 公吨的二氧化碳当量排放 (mtCO₂e)，节省了大约 1100 万美元。1
2021 年，我们设定了目标，在 2021 年至 2025 年实施至少 3,000 个节能项目，旨在将能源消耗减少 275,000 MWh。截至 2023 年年底，我们已完成 2,130 个节能项目，距离 2025 年的目标又近了一步，估计节能 256,000 MWh。
从 1990 年到 2023 年，IBM节省了约 1,010 万兆瓦时的能源，相当于 IBM 当前年能源消耗的四倍多——节省了约 6.91 亿美元，并避免了约 466 万吨二氧化碳当量的排放。有关我们节能项目的更多详情，请参阅最新的 《IBM 影响力报告》。
数据中心能效
IBM 采用综合方法来减少数据中心的环境影响，并将能效放在首位，包括以下战略：空间优化、技术升级和租赁更节能的主机托管数据中心。
我们在 2021 年设定了目标，到 2025 年将数据中心的平均冷却效率在 2019 年的基础上提高 20%。22023 年，我们的加权平均电源使用效率 (PUE)3 为 1.46，与 2019 年的基线 1.55 相比，冷却效率提高了 16.4%。
1 在衡量实现 IBM 节能目标过程中的表现时，我们仅包括项目第一年的节能量。因此，IBM 通过这些项目节省的能源总量和避免的温室气体排放量大于年度结果的简单总和。我们在节能结果中不包括因裁员、出售运营或采取规避成本的措施（例如燃料转换和非高峰负荷转移）而减少的能源消耗。
2 为了确定我们在实现此目标过程中的表现，我们积极测量我们直接控制的所有数据中心的 PUE，并对其进行计量。对于同地设施，我们使用业主提供的 PUE 数据。如果无法获得直接的 PUE 数据，我们会利用行业基准数据来跟踪进度并衡量我们的整体能效表现。
3 PUE 是指数据中心消耗的总能源除以 IT 设备消耗的能源而获得的比值。数值越接近 1，说明数据中心及其冷却系统的能效越高。
可再生能源电力消耗
IBM 于 2001 年首次购买了可再生能源电力，目前我们正致力于实现公司于 2021 年制定的第三代可再生能源电力采购目标：到 2025 年，IBM 全球消耗的电力中 75% 来自可再生能源，到 2030 年，这一比例达到 90%。这一数字包括 IBM 从公用事业公司或能源零售商处获得的电网组合中的可再生能源电力，以及 IBM 专门签约及超出电网中可再生能源范围的可再生能源电力。
2023 年，IBM 的可再生能源电力消耗量增至约 1,322,000 MWh，占我们总电力消耗量的 70.6%，高于 2022 年的 65.9%。其中包括 56.6% 的电量是直接与电力供应商签订合同或通过业主获得，14.0% 的电量已经包含在我们从电网获得的电力组合中。
我们仍在按计划推进实现当前目标，即到 2025 年，可再生能源占全球用电量的 75%，到 2030 年可再生能源占比为 90%。 2023 年的性能主要得益于我们在印度的办事处和美国的两个 IBM Cloud Data Center 对可再生能源使用量的增加。
数据中心可再生能源电力消耗
总体而言，2023 年我们数据中心 74% 的电力消耗来自可再生能源，包括合同规定电力和电网供应，而 2022 年这一比例为 66%。到 2023 年，全球共有 28 个数据中心实现 100% 可再生电力供应。
要了解更多有关公司在实现可再生能源电力目标方面的进展以及可再生能源电力的来源的信息，请参阅最新的 《IBM 影响力报告》。
可再生能源电力采购战略和报告
我们在报告可再生能源电力消耗时，仅计算我们实际消耗发生地的电网区域产生的电力。如果我们无法可靠地消耗那些证书所代表的电力，则我们不会依赖从其他电网区域购买非捆绑的可再生能源证书来构成任何“可再生能源百分比”。我们对 "电网区域 "的定义与美国能源信息管理局1对电力平衡机构辖区的定义一致。我们在其他司法管辖区也采用相同的概念。
通过遵从电网区域的定义，我们确保当发电时间和我们的消费时间一致时，我们购买的可再生能源电力能够从发电点实际流向消费点。这也激励我们的电力供应商在真正需要可再生能源电力的地方增加可再生能源电力的供应。
我们不局限于特定的能源来源，这意味着 IBM 在报告的可再生能源电力消耗中，包括了来自风能、水能、生物质能、太阳能和地热能的可再生能源电力。我们报告所有已签约的可再生能源电力采购，无论这些电力来自新建还是现有的发电设施，无论是“新增”还是其他形式，并且不会对大型水电站有所歧视。所有采购行为都向供应商表明，我们希望他们能够维持并扩大其可再生能源电力的供应。这种方法也认识到，所有可再生电力来源都有助于我们经济的脱碳。
IBM 计算可再生能源电力消耗的方法
IBM 将可再生能源电力消耗分为两类：
为了量化签约购买的可再生能源，公司依靠与供应商签订的合同。通常，IBM 会获得相应数量的捆绑可再生能源证书 (REC) 或原产地保证 (GoO)，以确认这些信息。在无法提供 REC 或 GoO 的地区，公司会获取其他等效文件，作为 REC 或 GoO 的替代证据。
IBM 利用来自国际能源署2、美国环境保护署3 （电网子区域级别）和加拿大能源监管机构4（省级级别）提供的按来源划分的公开电力生产数据，来估算电网供应的可再生能源。公司致力于在每个报告周期中获取最新、可靠的数据。以下示例说明了 IBM 如何计算这两类来源的总可再生能源电力消耗量：
我们假设“电网区域 A”中的 IBM 基地每年消耗 10,000 兆瓦时 (MWh) 的电力。该基地与其电力供应商签订合同，每年购买和消费 5,000 MWh 的可再生能源电力。因此，该基地 50% 的电力由签约购买的可再生能源提供。该基地的其余消耗（另外 5,000 MWh）由“电网区域 A”中的混合能源来源供应。根据有关部门的数据，电网区域 A 的电力来源如下：煤炭 (23%)；天然气 (45%)；核电 (10%)；水能 (3%)；风力发电 (18%)；以及太阳能 (1%)。这意味着，电网区域 A 的电力来源中有 22% 是可再生能源。这还意味着，该基地其余的 5,000 MWh 电力消耗中有 22%（相当于 1,110 MWh）来自电网供应的可再生能源电力。当年，该基地的可再生能源电力总消耗量为 5,000 MWh（合同采购电力）加上 1,110 MWh（电网供应），总计 6,100 MWh，占总电力消耗的 61%。
IBM 并不会为了达到理想的指标而随意将可再生能源电力消耗分配给某些类型的运营（例如，将公司所有的可再生能源消耗分配给数据中心运营）。该公司的做法是，在设施层面上，将可再生能源消耗量按比例分配给电力消耗运营。
1 美国能源信息署
2 国际能源署
IBM 的温室气体减排目标
IBM 制定并实现了一系列涵盖其运营的温室气体减排目标。
我们在 2021 年制定了第五代温室气体减排目标：到 2025 年，在调整收购和剥离业务后，将运营产生的温室气体排放量相较于 2010 基准年减少 65%。1该目标涵盖了 IBM 所有范围 1 和范围 2 的排放，以及与 IBM 在并置数据中心电力使用相关的范围 3 排放。 IBM 已将这些特定的范围 3 排放纳入能源和气候目标，因为我们清楚实际消耗的电量，并且我们能够控制这种消耗。
公司的目标以科学为基础。联合国政府间气候变化专门委员会 (UN IPCC) 在《特别报告：1.5C°》中指出，为了将全球升温幅度限制在比工业化前水平高 1.5 摄氏度的范围内，2010 年至 2030 年间，必须将人为二氧化碳排放量减少 45%。这意味着每年的减幅为 2.25%。IBM 的目标是实现每年 4.3% 的减幅。
此外，我们还制定了新目标，即到 2030 年实现运营温室气体净零排放， 使用可行的科技消除的排放量等于或超过 IBM 的残余排放量。公司的目标是到 2030 年将剩余排放量减少到 350,000 公吨二氧化碳当量或更少。 该目标还涵盖 IBM 的所有范围 1 和范围 2 排放，以及与 IBM 在托管数据中心用电相关的范围 3 排放。
2023 年，在调整收购和剥离业务后，我们将 IBM 的运营温室气体排放量相较于 2010 基准年减少了 68.5%，提前两年实现了 2025 年的目标。这些减排成果得益于我们增加了可再生能源电力的采购、持续专注于运营效率和节能以及降低了能源消耗。
我们计划继续以负责任和高效的方式使用能源，并购买更多可再生能源电力，从而保持并提升绩效。我们的重点仍然是到 2030 年实现运营温室气体净零排放，残余排放量不超过 350,000 公吨二氧化碳当量。这就需要进一步减少排放，并采用可行的技术，以便在 2030 年前消除我们的残留排放。
如需了解更多信息，请参阅：
IBM 应对价值链温室气体排放的方法
范围 3 排放发生在报告公司的价值链中，包括上游和下游。这些排放源于报告公司的供应商、客户和员工的活动。由于缺乏原始数据以及价值链的复杂性，准确估算范围 3 排放可能具有挑战性。
为了产生持久的影响，我们的上游工作侧重于在整个供应链中进行能力建设。例如，IBM 要求所有一级供应商设定温室气体减排目标，并公开披露其结果。排放密集型行业的主要供应商还需设定符合联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 建议的基于科学的目标。为了解决下游排放问题，IBM 的长期目标之一就是不断提高服务器产品的能源效率。我们还致力于利用 IBM 科技来帮助客户提高运营效率，并应用我们的技术来加快解决全球环境挑战的方案。
我们的许多其他自愿性目标，包括与资源保护、污染预防和废物管理相关的目标，也有助于减少我们价值链内的排放。
要了解 IBM 工具如何帮助自动计算温室气体排放，请参阅我们的 IBM Envizi Suite。
1 相关数字已根据 2021 年 11 月 3 日完成的 IBM 托管基础设施服务业务的剥离情况进行了调整。IBM 不会因重大资产剥离而将温室气体排放的减少归功于自身。对于这些资产剥离，我们已从计算的基准年中删除了相关的温室气体排放量。对于收购，我们未调整基准年，但我们当年的数据和相对于目标的绩效包含了所收购业务的温室气体排放。
ISO 14064 - 第 1 部分：组织层面温室气体排放和清除的量化和报告指南
经过数十年量化和披露温室气体排放的实践之后，IBM 的温室气体排放核算和管理内部流程于 2022 年首次通过 ISO 14064-1 认证。
IBM 根据《温室气体议定书：企业核算与报告标准》计算其温室气体排放，并遵循与 ISO 14064-1 标准相一致的程序。
除少数例外情况，IBM 不会估算与其价值链相关的范围 3 温室气体排放，因为与此类估算相关的必要总体假设根本无法得出可信的结果。
范围 1 排放
使用化石燃料进行运营
使用化石燃料进行运输
使用可能导致全球变暖的化学品
2019
98,000
64,000
26,000
8,000
2020
73,000
59,000
8,000
6,000
2021
78,000
58,000
8,000
12,000
2022
78,000
54,000
17,000
7,000
2023
71,000
49,000
14,000
8,000
范围 2 排放（基于市场）
IBM 管理基地的用电情况
购买能源商品的使用情况
460,000
434,000
26,000
262,000
240,000
22,000
221,000
198,000
23,000
183,000
170,000
13,000
150,000
139,000
11,000
范围 2 排放（基于地点）
546,000
413,000
356,000
330,000
306,000
范围 3 排放²
购买的商品和服务
售出产品的使用
上游租赁资产
商务旅行
员工通勤
251,000
287,000
40,000
393,000
119,000
234,000
291,000
13,000
85,000
42,000
176,000
272,000
13,000
37,000
15,000
169,000
264,000
18,000
125,000
10,000
143,000
297,000
13,000
117,000
15,000
生物源排放3
-
-
-
-
700
¹数字已四舍五入到最接近的千位数。
²范围 3 排放描述：
这些排放与 IBM 在由第三方管理的设施中的数据中心使用电力有关，而这些电力并非由 IBM 采购（也称为并置数据中心）。
这些排放与我们已售出产品被客户使用时的电力消耗有关。在估算已售出产品的使用排放时，我们只统计报告年度内售出的产品，并考虑 12 个月的预计消耗量。我们利用产品规格，例如，额定功率、每年售出的产品数量，根据典型的客户硬件利用率做出假设，并使用行业平均电源使用效率和全球电力温室气体排放因子来估算这些排放。我们不会根据这些数据来估算产品在假设使用期限内的排放，因为这需要基于使用期限和客户的具体应用情况来做出粗略假设。
在一些国家或地区，IBM 为员工提供租赁车辆，供他们用于个人用途。对于这些车辆，我们制定了标准准则，要求租赁排放量较低的车辆。随着车队的更新换代，这些准则能够降低车辆的平均排放水平。
这些排放与商业航空公司的商务航空旅行和汽车租赁有关。为确保 IBM 了解客户需求并提供卓越客户体验，商务旅行是一个必要且重要的组成部分。我们与汽车租赁公司合作，要求他们为我们出差的员工提供更省油的车辆。IBM 员工可以利用战略协作和会议工具，无需出差即可与客户及同事轻松互动，召开富有成效的会议，从而减少差旅需求。
3 与 IBM 使用生物燃料相关的二氧化碳排放。根据《温室气体议定书》，这些排放被单独报告，并不计入范围 1 的排放，因为它们被视为自然二氧化碳循环的一部分。