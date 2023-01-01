IBM 的运营活动、产品和服务不会对生物多样性产生重大影响。然而，2021 年，IBM 制定了一项全球计划，专注于创建、增强和恢复传粉媒介栖息地。我们设定了一个目标，即到 2023 年底在全球 IBM 办公地点种植 50 个传粉媒介花园。IBM 通过在 26 个国家的 54 个 IBM 办公地点建立 70 个传粉媒介花园，成功超越了这一目标。这些花园包括重新野化的草地、露台花园、地面花坛、容器和花盆，以及用传粉媒介友好型植物和花卉建立的耐旱景观。这些花园和草地总面积约为 735,300 平方英尺2。

自 1991 年以来，IBM 还一直是野生动物栖息地委员会 (WHC) 的成员，迄今已超过 30 年。IBM 四个基地（纽约的 IBM 公司总部；北卡罗来纳州的 IBM 三角科学园区；以及加利福尼亚州的 IBM 阿尔马登研究中心和 IBM 硅谷实验室）的野生动物栖息地管理和保护教育项目已获得 WHC 保护认证超过 18 年。

此外，EcoTeams@IBM 还为全球员工提供机会自愿领导和参与对他们有意义的当地环保活动，并支持 IBM 的环保目标和宗旨。2023 年，有 23 个活跃的 EcoTeam，分布在 16 个国家或地区的 58 个 IBM 基地。EcoTeams 为 70 多项活动提供了支持，例如学习活动、植树、海滩和公园清理、骑自行车上班活动、为员工提供在家使用的植物套件以及维护鸟箱。EcoTeams 还积极参与地球日、国际生物多样性日和零排放日等全球性活动。

