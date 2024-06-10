NVIDIA AI 存储解决方案

通过提供更多数据和加速全局访问来加速 AI 结果和 NVIDIA GPU 访问
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描绘两人通过连接到安全的云、服务器和应用程序的触摸屏访问数据的等距图

当今组织正在重新调整 IT 运营，拥抱人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和高级分析。但是，他们面临着重重挑战：数据和工作负载分散在全球各地，AI 训练和推理工作负载所需的时间不断增加，资源（尤其是图形处理单元 (GPU)）稀缺且成本高昂。

为了应对这些挑战，IBM Storage Scale 提供软件定义的文件和对象存储来处理结构化和非结构化数据；IBM Storage Scale System 是 Storage Scale 软件的硬件实现，经过优化，可适应要求最严格的 AI、高性能计算、分析和混合云工作负载。

为了释放 AI 的全部潜力，确保快速 GPU 不会因慢速 IO 而造成数据饥渴，Storage Scale System 6000 支持 NVIDIA GPUdirect Storage 协议，该协议支持在 GPU 内存和本地或远程存储器（例如 NVMe 或 NVMe over Fabric (NVMe-oF)）之间搭建直接数据路径。这种 GPUDirect 架构从数据路径中移除了主机服务器 CPU 和 DRAM，因此，存储器和 GPU 之间的 IO 路径更短更快。

 观看视频，了解 Continental ADAS 如何利用 IBM Storage 和 NVIDIA 改善 AI 数据访问 (2:00)
优势
提高效率

构建可持续、低能耗和高性能的基础架构，可灵活用于多个并发工作负载。

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加速 AI 技术发展

IBM Storage Scale System 旨在构建面向 AI 的信息供应链，并通过并行高性能平台灵活访问多个数据源。

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释放企业核心

创建开放的混合云，通过从边缘到云的全局数据统一化实现基础架构现代化。

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适用于 NVIDIA 的存储系统 为您的 AI 工作负载提供一个数据平台和单一可信信息源，打破数据孤岛，降低成本，从而简化您的基础架构。
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