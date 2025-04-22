面向 IBM Z 和 LinuxONE 的 IBM 大型机存储解决方案针对要求最严苛的工作负载而设计，具备无与伦比的可靠性、可扩展性和安全性。我们的存储系统旨在凭借卓越的性能处理海量数据，即使面对快速增长和复杂的事务，也能确保业务平稳运营。
集成的大型机存储解决方案可为各种规模的企业提供云原生体验、无处不在的加密功能、网络弹性、始终在线的可用性和灵活的部署能力。
借助 8 个 9 的数据可用性、多站点复制、高级数据保护和数据弹性功能，最大限度地保障重要业务运营的连续性。
使用第 4 代 PCIe 闪存机柜，可将大容量事务处理的应用程序响应速度再提升高达 73% IOP，同时可将 ZHyperlink 的事务处理时间缩短多达 2.5 倍。
整合了 IBM 最新研究成果，采用 IBM FlashCore 模块技术改善 Z 环境和 Power 服务器的功能，具备总线速度性能、内联压缩和数据加密等多项优势，并且能够在同一物理空间多存储 2 倍数据。
无缝管理前沿工作负载，包括与分析工具集成的人工智能，用于提供洞察分析和预测功能，并为包括 AI 项目在内的全新密集型工作负载提供可靠、高性能的存储解决方案。
具备更高可靠性，以及高达 99.999999% 的可用性
采用 NVMe、第 4 代 PCIe 和 ZHyperlink，可将延迟缩短高达 20%
100% 加密网络弹性。ZCyberVault 和 SafeGuarded Copy
同一物理空间内，容量可高达 2 倍
可用性高于 99.999999（“8 个 9”），可为 IBM® AIX 和 IBM i 提供 HyperSwap 支持。
自动精简配置，高效回收已删除空间，以便在 IBM i 中重新使用。
支持 IBM i 本机格式 520 字节块大小，实现卓越的性能和存储容量利用率。
充分利用更加智能的数据中心来提高性能、可靠性和效率，并降低成本。
IBM 是 Gartner 主存储魔力象限领导者
凭借面向主存储市场的广泛外部企业存储阵列产品组合（包括 IBM Storage DS8000），IBM 在 2023 年 Gartner 主存储魔力象限报告中被评为领导者。