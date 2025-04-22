主机存储解决方案

无可比拟的组合。提升性能、可靠性和安全性，确保关键业务工作负载的可用性
服务器墙全帧图片

面向 IBM Z 和 LinuxONE 的 IBM 大型机存储解决方案针对要求最严苛的工作负载而设计，具备无与伦比的可靠性、可扩展性和安全性。我们的存储系统旨在凭借卓越的性能处理海量数据，即使面对快速增长和复杂的事务，也能确保业务平稳运营。

集成的大型机存储解决方案可为各种规模的企业提供云原生体验、无处不在的加密功能、网络弹性、始终在线的可用性和灵活的部署能力。

优势

可用性 绩效 创新 为下一代工作负载做好准备
IBM 大型机存储解决方案
This is an image of a IBM Storage DS8000 10th Generation rack with transparent background.
IBM Storage DS8000
最新企业级存储创新，旨在充分利用大型机架构的全部功能，确保组织能够持续访问关键工作负载，实现数据的一致性和优化。
IBM Storage TS7770 - Right Facing
IBM TS7700
高性能全闪存和高容量存储解决方案，可通过虚拟磁带或对象存储配置来为混合云提供数据保护和灾难恢复。
Z + DS8000 + TS7700 = 存储层的端到端集成 当今 IT 领导者已将数据弹性列为首要任务；任务关键型系统被定义为对企业生存至关重要的 IT 解决方案。当任务关键型系统发生故障或中断时，业务运营将受到显著影响。在似乎一切都是任务关键性工作负载，而且必须同时对业务和技术进行创新的世界中，您会发现 DS8000 + IBM Z + TS7700 是当前市场上设计最优秀的集成系统。 8 个 9

具备更高可靠性，以及高达 99.999999% 的可用性

 20%

​采用 NVMe、第 4 代 PCIe 和 ZHyperlink​，可将延迟缩短高达 20%

 100%

100% 加密网络弹性。ZCyberVault 和 SafeGuarded Copy

2X

同一物理空间内，容量可高达 2 倍​

存储和 LinuxONE

可调整

可轻松扩展存储，满足不断增长的业务需求，同时不影响速度或效率

 可靠

借助为 24/7 全天候运行设计的稳健容错基础设施，实现近乎于零的停机时间。

 安全

利用先进的安全功能来保护敏感数据，专为满足严格的合规要求而设计

 高性能

使用可无缝处理高事务量和复杂工作负载的存储解决方案，对您的关键应用程序进行优化

 物有所值

采用专为高效、耐用和低维护性而设计的存储解决方案，降低您的总体拥有成本

存储和 IBM Power Systems

业务连续性 存储效率 完美集成
大型机 SAN 网络解决方案

充分利用更加智能的数据中心来提高性能、可靠性和效率，并降低成本。
SAN42B-R7 hardware product photography leadspace
SAN42B-R7
深入了解行业领先的第 7 代扩展交换机解决方案。该解决方案可为企业存储提供网络弹性复制连接。
Photo of IBM SAN384C-6, storage networking
SAN384C-6
专门为大规模存储网络设计的新一代系统交换设备。通过添加企业连接选件，它可为 IBM Z Systems 服务器提供灵活、稳定的支持。
优势

IBM 是 Gartner 主存储魔力象限领导者

凭借面向主存储市场的广泛外部企业存储阵列产品组合（包括 IBM Storage DS8000），IBM 在 2023 年 Gartner 主存储魔力象限报告中被评为领导者。

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资源 IBM Storage Expert Care for IBM DS8000
IBM Storage Expert Care 为所选 IBM Storage 系统提供、简化、标准化的服务和支持方法，既能帮助优化系统可用性，又能降低成本。
针对 IBM Storage 的技术生命周期服务
IBM 为 IBM Storage 产品和解决方案提供支持和服务，帮助客户规划、部署、支持、优化和更新其 IBM Storage 解决方案。
后续步骤

深入了解网络弹性大型机存储，并安排与 IBM Storage 代表进行 30 分钟的免费会议。
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