面向 IBM Z 和 LinuxONE 的 IBM 大型机存储解决方案针对要求最严苛的工作负载而设计，具备无与伦比的可靠性、可扩展性和安全性。我们的存储系统旨在凭借卓越的性能处理海量数据，即使面对快速增长和复杂的事务，也能确保业务平稳运营。

集成的大型机存储解决方案可为各种规模的企业提供云原生体验、无处不在的加密功能、网络弹性、始终在线的可用性和灵活的部署能力。