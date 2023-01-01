IBM® Storage for Red Hat® OpenShift® 通过统一传统存储和容器存储，并支持更轻松地部署企业级横向扩展微服务架构，帮助团队构建稳健而敏捷的本地混合云环境。 IBM 的块和文件存储系列支持 CSI 规范，可提高 Kubernetes 环境中的容器利用率。 Red Hat OpenShift 支持多计算架构，包括 IBM Power® 和 IBM Z®。