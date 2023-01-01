用于容器的存储

将持久存储和数据服务引入实现数据安全永续的容器
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加速现代化

IBM® Storage for Red Hat® OpenShift® 通过统一传统存储和容器存储，并支持更轻松地部署企业级横向扩展微服务架构，帮助团队构建稳健而敏捷的本地混合云环境。 IBM 的块和文件存储系列支持 CSI 规范，可提高 Kubernetes 环境中的容器利用率。 Red Hat OpenShift 支持多计算架构，包括 IBM Power® 和 IBM Z®。
紧密集成

交付简化的部署和管理，打造集成体验。 该解决方案已通过 Red Hat OpenShift、Kubernetes 和 IBM Cloud® Paks 进行验证。
数据弹性

充分利用面向 Red Hat OpenShift 和 Kubernetes 环境的企业数据保护、自动调度和数据重用支持。
企业功能

利用容器化的优势，通过容器原生访问快速且轻松地进行部署。
基础架构敏捷性

适时按需部署。 使用块、文件和对象数据资源。

IBM Spectrum® Fusion

为在 Red Hat Open Shift 上运行的容器原生应用奠定基础，提供企业级数据存储和保护服务。
IBM Spectrum Protect Plus

利用与 Kubernetes、Red Hat OpenShift 和 IBM Cloud Pak® for Multicloud Management 的深度集成，实现灵活便捷的部署。
IBM Spectrum Scale

获取针对云、大
IBM Spectrum Discover

将元数据管理软件整合到 Red Hat OpenShift 环境中。
面向混合云的 IBM Storage

实现支持容器的企业存储，可在本地和混合云环境中无缝部署。
面向 AI 和大数据的 IBM 存储产品

通过具备企业数据服务和优化容量的信息体系结构，针对 AI 和混合云实现数据现代化。
IBM Storage for data resilience

通过易于部署和管理的无代理架构，为基于容器的工作负载和传统工作负载提供统一保护。
IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks

支持容器环境，为通用用户体验提供数据服务，并随处构建和部署应用。
IBM Systems 实验室服务顾问
针对 OpenShift 实施提供深入的技术专业知识、高价值的工具和经验证的方法。
LinuxONE 上的容器和 Kubernetes
了解在面向容器和 Kubernetes 的终极平台上运行云原生工作负载的好处。
加入存储社区
加入 IBM Storage 用户在其中会面、共享、讨论和学习的在线社区。
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