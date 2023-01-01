将持久存储和数据服务引入实现数据安全永续的容器
IBM® Storage for Red Hat® OpenShift® 通过统一传统存储和容器存储，并支持更轻松地部署企业级横向扩展微服务架构，帮助团队构建稳健而敏捷的本地混合云环境。 IBM 的块和文件存储系列支持 CSI 规范，可提高 Kubernetes 环境中的容器利用率。 Red Hat OpenShift 支持多计算架构，包括 IBM Power® 和 IBM Z®。
交付简化的部署和管理，打造集成体验。 该解决方案已通过 Red Hat OpenShift、Kubernetes 和 IBM Cloud® Paks 进行验证。
充分利用面向 Red Hat OpenShift 和 Kubernetes 环境的企业数据保护、自动调度和数据重用支持。
利用容器化的优势，通过容器原生访问快速且轻松地进行部署。
适时按需部署。 使用块、文件和对象数据资源。
利用与 Kubernetes、Red Hat OpenShift 和 IBM Cloud Pak® for Multicloud Management 的深度集成，实现灵活便捷的部署。