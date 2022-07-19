近四分之三的组织没有一致的、企业范围的网络安全事件响应 (IR) 计划。¹ 不过，拥有 IR 团队和测试的组织的平均数据泄露成本比没有 IR 团队且没有 IR 计划测试的组织低 246 万美元。 资料来源：2021 年数据泄露报告的成本²

智能编排通过定义可重复的流程、授权熟练的分析师和利用集成技术来支持事件响应，使组织能够快速检测和响应网络威胁。