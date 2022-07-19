事件响应解决方案

协调您的事件响应以在发生网络攻击时统一组织
IBM Security 制定行之有效的 安全事件响应计划 (825 KB) 获取威胁情报报告
人们一起工作

概述

概述

近四分之三的组织没有一致的、企业范围的网络安全事件响应 (IR) 计划。¹ 不过，拥有 IR 团队和测试的组织的平均数据泄露成本比没有 IR 团队且没有 IR 计划测试的组织低 246 万美元。 资料来源：2021 年数据泄露报告的成本²

智能编排通过定义可重复的流程、授权熟练的分析师和利用集成技术来支持事件响应，使组织能够快速检测和响应网络威胁。

 
如果您遇到网络安全问题或事件，请联系 X-Force 团队寻求帮助。 美国热线 1-888-241-9812 全球热线 1-312-212-8034
智能纸张：开始改进事件响应的道路

优点

加强您的事件准备

通过配备具有广泛专业知识的安全专业人员，提高事件响应准备并最大限度地减少违规的影响。

 下载数据表 (100 KB)
利用自动化提高网络弹性

使您的分析师能够专注于战略优先事项、简化重复性任务并通过自动化实现更快的事件响应时间。

 观看网络研讨会：SOAR 自动化——它是如何工作的？
扩展您的事件响应

通过安全自动化和开源方法减少事件响应时间并消除技术孤岛。

 阅读博文：将事件响应扩展到 DevOps

服务

解决方案

成功案例

洛杉矶创建了首个同类网络实验室
Aerial view of illuminated Los Angeles downtown.

为了帮助在日益数字化的环境中保护社区，洛杉矶市与 IBM 合作创建了一个网络共享小组，可以轻松报告在线犯罪活动。 通过汇集来自可信贡献者的威胁情报，数据可以转化为有意义的知识和果断的行动，以防止网络犯罪。

 了解有关社区情报共享的更多信息

资源

后续步骤
安全编排、自动化和响应 (SOAR)

加快网络弹性，防范安全事件并加快事件响应速度。

 探索 SOAR 解决方案 事件响应和威胁情报服务

利用 IBM 安全服务的专业知识、技能和人员主动管理您的安全威胁。

 探索事件响应和情报服务
脚注

¹ Ponemon Institute 进行的 2020 年网络弹性组织研究 

² Ponemon Institute 进行的 2020 年数据泄露成本研究 

³ 资料来源：2021 年数据泄露成本报告