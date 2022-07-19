近四分之三的组织没有一致的、企业范围的网络安全事件响应 (IR) 计划。¹ 不过，拥有 IR 团队和测试的组织的平均数据泄露成本比没有 IR 团队且没有 IR 计划测试的组织低 246 万美元。 资料来源：2021 年数据泄露报告的成本²
智能编排通过定义可重复的流程、授权熟练的分析师和利用集成技术来支持事件响应，使组织能够快速检测和响应网络威胁。
通过配备具有广泛专业知识的安全专业人员，提高事件响应准备并最大限度地减少违规的影响。
使您的分析师能够专注于战略优先事项、简化重复性任务并通过自动化实现更快的事件响应时间。
通过安全自动化和开源方法减少事件响应时间并消除技术孤岛。
为了帮助在日益数字化的环境中保护社区，洛杉矶市与 IBM 合作创建了一个网络共享小组，可以轻松报告在线犯罪活动。 通过汇集来自可信贡献者的威胁情报，数据可以转化为有意义的知识和果断的行动，以防止网络犯罪。
加快网络弹性，防范安全事件并加快事件响应速度。
利用 IBM 安全服务的专业知识、技能和人员主动管理您的安全威胁。
¹ Ponemon Institute 进行的 2020 年网络弹性组织研究
² Ponemon Institute 进行的 2020 年数据泄露成本研究
³ 资料来源：2021 年数据泄露成本报告