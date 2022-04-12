企业移动管理 (EMM) 解决方案

企业移动管理 (EMM) 将用户、应用程序和内容管理与强大的数据安全性相结合，帮助用户可快速连接到企业资源。 成熟的 EMM 解决方案可以简化设备管理和配置，帮助发起注册请求，分发应用和文档，并加强协作。 步入远程工作时代，传统 EMM 必须能让员工无缝访问内部网站点，并使用设备的 VPN 功能轻松、快速地访问企业应用和数据。