企业移动管理 (EMM) 解决方案

企业移动管理 (EMM) 将用户、应用程序和内容管理与强大的数据安全性相结合，帮助用户可快速连接到企业资源。 成熟的 EMM 解决方案可以简化设备管理和配置，帮助发起注册请求，分发应用和文档，并加强协作。 步入远程工作时代，传统 EMM 必须能让员工无缝访问内部网站点，并使用设备的 VPN 功能轻松、快速地访问企业应用和数据。
确保 Microsoft Office 365 应用和内容在贵组织各类设备上的安全，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑和台式机。 身份管理和灵活性有助于确保用户生产力和部署安全性。
为本地应用和云应用提供单点登录 (SSO) 和多因子认证 (MFA)。 IT 部门可以使用强制实施特定有条件访问规则的安全功能来限制策略外移动设备对应用的访问。 这些功能有助于消除弱密码的使用，并增强企业资源的数据安全性。
轻松获取远程最终用户设备的可视性并对这些设备执行远程控制（在允许的情况下），而无论是有人值守还是无人值守。TeamViewer 提供远程帮助台机制，向最终用户提供帮助，而无论他们所在的位置。
IBM Security MaaS360® with Watson® 企业移动管理 (EMM) 解决方案提供了一个全面的一站式平台，适用于所有移动资产。 您可以发起注册请求，并配置个人和公司拥有的智能手机、平板电脑、笔记本电脑以及物联网 (IoT) 设备。 该平台可与现有基础架构集成，帮助您自动执行合规性规则，分发应用程序和文档，控制企业数据，并提供远程帮助台支持。
精选的移动服务产品可帮助您在整个 UEM 生命周期中充分利用 MaaS360 投资。 IBM Mobility Success Services Security Expert Labs 参与从为 SMB 定制的产品到大型企业项目的扩展。
Delfland Waterboard 解释了 IBM MaaS360 如何帮助他们以安全的方式实现移动能力。 IBM MaaS360 Enterprise Mobility Management 执行集中式管理功能，并由 IBM Trusteer 反恶意软件作为补充。
印尼鹰航 (Garuda Indonesia) 正在开展数字化转型，以安全的方式优化员工队伍，激发他们的活力。 在为飞机驾驶舱创建电子"飞行包"以取代手册时，该航空公司使用 IBM® MaaS360® 解决方案，轻松分发、更新和跟踪移动设备、应用和内容，同时还满足法规要求。
探索各行各业、各个地区使用 IBM MaaS360 实施统一终端管理 (UEM) 的所有成功案例，包括一系列视频。
一种基于云的统一终端管理解决方案，可帮助您管理和保护各种终端、最终用户、应用程序、内容和数据。
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