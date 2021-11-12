Enterprise Strategy Group (ESG) 发现，通过使用 IBM FlashSystem®（由 IBM Spectrum Virtualize 软件提供支持）为 VMware 和 Oracle 数据库环境实现端到端的 Non-Volatile Memory Express (NVMe) 虚拟化存储，可立即产生投资回报。 收益包括每分钟的 Oracle OLTP 事务量增加 83%，吞吐量提高 79%。
整合对现有 IBM 和非 IBM 存储的管理，简化管理方式，并提高存储资源的利用率。
利用 IBM Easy Tier® 加速应用程序性能，这是一个 AI 加速应用程序性能，这是一个 AI 驱动的动态分层功能，可自动将活动数据移动到闪存。
加密现有存储以提高数据安全性。 轻松将数据和应用程序迁移到新的部署，例如容器或混合云。
Hall AG 和 Citynet 分别是一家公用事业公司和一家 IT 服务提供商，部署了由 IBM Spectrum Virtualize 软件提供支持的 IBM FlashSystem，旨在实现其基础架构现代化，并保持业务连续性，最终通过降低能耗节省了大量成本，并将产能提高了 3 倍。
Advanced Technology Services (ATS) Group 是一家混合云系统集成商，它使用 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 来提供 AWS 兼容性，为客户节省了大量成本并提高了灾难恢复能力，还帮助拓展了 ATS Group 的客户群。
萨尔茨堡罗马天主教总教区实施了由 IBM Spectrum Virtualize Software 提供支持的 IBM FlashSystem，旨在解决其网络性能问题，最终成功消除了瓶颈，并节省了 USD 80,000。