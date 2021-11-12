存储虚拟化解决方案

利用存储虚拟化简化混合云。 集中存储资源，扩展数据服务，并提高数据移动性 - 不将数据置于风险之中
阅读报告
Isometric illustration of storage virtualization featuring IBM products

概述

在 VMware 环境中优化 Oracle 工作负载的存储虚拟化性能

Enterprise Strategy Group (ESG) 发现，通过使用 IBM FlashSystem®（由 IBM Spectrum Virtualize 软件提供支持）为 VMware 和 Oracle 数据库环境实现端到端的 Non-Volatile Memory Express (NVMe) 虚拟化存储，可立即产生投资回报。 收益包括每分钟的 Oracle OLTP 事务量增加 83%，吞吐量提高 79%。

 下载端到端 NVMe 策略报告

优点

降低复杂性

整合对现有 IBM 和非 IBM 存储的管理，简化管理方式，并提高存储资源的利用率。

 探索 Storage Insights 提高性能

利用 IBM Easy Tier® 加速应用程序性能，这是一个 AI 加速应用程序性能，这是一个 AI 驱动的动态分层功能，可自动将活动数据移动到闪存。

 IBM Easy Tier 提高数据安全性和移动性

加密现有存储以提高数据安全性。 轻松将数据和应用程序迁移到新的部署，例如容器或混合云。

 探索混合云存储

解决方案

成功案例

Green alternative energy and environment protection ecology concept - solar battery panels and wind generator turbines against blue sky
推动创新和服务连续性

Hall AG 和 Citynet 分别是一家公用事业公司和一家 IT 服务提供商，部署了由 IBM Spectrum Virtualize 软件提供支持的 IBM FlashSystem，旨在实现其基础架构现代化，并保持业务连续性，最终通过降低能耗节省了大量成本，并将产能提高了 3 倍。

 阅读成功案例
young trader analyzing computer data
拥抱混合云架构

Advanced Technology Services (ATS) Group 是一家混合云系统集成商，它使用 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 来提供 AWS 兼容性，为客户节省了大量成本并提高了灾难恢复能力，还帮助拓展了 ATS Group 的客户群。

 阅读成功案例
The panoramic view of Salzburg City and Salzach River, Austria
确保提供永续的服务

萨尔茨堡罗马天主教总教区实施了由 IBM Spectrum Virtualize Software 提供支持的 IBM FlashSystem，旨在解决其网络性能问题，最终成功消除了瓶颈，并节省了 USD 80,000。

 阅读成功案例

资源

后续步骤
FlashSystem 产品导览

通过该演示您可以查看由 IBM Spectrum Virtualize 软件提供支持的 IBM FlashSystem 并与之进行交互。 探索涵盖系统管理、不同产品性能（例如 FlashSystem 5200、7200 和 9200）的模块等内容。

 漫游 NVMe Over Fibre Channel 傻瓜书

此电子书介绍 NVMe over Fibre Channel 用于计算机内存、存储和网络，还概述了组织如何将这项技术与闪存、SAN 以及其他技术一起使用，以提供速度和可靠性并提高性能。

 下载电子书