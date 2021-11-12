Hall AG 和 Citynet 分别是一家公用事业公司和一家 IT 服务提供商，部署了由 IBM Spectrum Virtualize 软件提供支持的 IBM FlashSystem，旨在实现其基础架构现代化，并保持业务连续性，最终通过降低能耗节省了大量成本，并将产能提高了 3 倍。