企业正在快速转变为混合云模式，以提高效率并提供更出色的客户体验。 现有应用和基础架构的复杂性可能对这项工作构成挑战，这种复杂性包括使用多个云平台和容器化工作负载的快速增长。



正因如此，IBM Storage 简化并整合了多云、多应用环境，能够提供专为现代数据湖而设计的高性能、企业级存储能力。