企业正在快速转变为混合云模式，以提高效率并提供更出色的客户体验。 现有应用和基础架构的复杂性可能对这项工作构成挑战，这种复杂性包括使用多个云平台和容器化工作负载的快速增长。
正因如此，IBM Storage 简化并整合了多云、多应用环境，能够提供专为现代数据湖而设计的高性能、企业级存储能力。
Citynet 利用 IBM FlashSystem 实现了存储平台现代化，以便确保 Hall AG 在数据量激增的情况下，也能保持水力、电力、连通性和创新的正常运转。
Blanc und Fischer IT Services GmbH 与 IBM 和 Red Hat 合作，将其 SAP 应用实现了标准化，以便适用于 IBM Power Systems、IBM Storage 和 Red Hat Enterprise Linux，通过标准化来优化投资。
借助 IBM FlashSystem，萨尔茨堡罗马天主教总教区能够确保其为社区提供永续的服务，同时使社区工作人员与神职人员保持联系。
经过验证的混合云存储现在可作为服务提供。 保留现金流，同时将云的敏捷性与本地存储的可控性相结合 - 全部都由 IBM 专家提供支持和维护。 * 可在选定地区内使用
按您选择的方式采购混合云闪存存储解决方案。 只需在使用时为容量付费，因此能够有效管理波动的存储需求
由业内最大 IT 金融公司提供的一组强大的灵活支付选项，可帮助您加快实施混合云存储战略。
利用经济有效且易于管理的高性能全闪存存储解决方案来简化您的混合云。
通过在最快的闪存和磁盘设备中进行 AI 驱动的布局，实现性能与成本效益的最佳平衡。