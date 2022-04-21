混合云存储解决方案

在本地和云存储环境中轻松无缝地部署支持容器的企业级存储系统。
混合云存储简介 (43 MB)
Hybrid Cloud Flash Storage Isometric Illustration

概述

用于现代 IT 的混合云存储解决方案

企业正在快速转变为混合云模式，以提高效率并提供更出色的客户体验。 现有应用和基础架构的复杂性可能对这项工作构成挑战，这种复杂性包括使用多个云平台和容器化工作负载的快速增长。

正因如此，IBM Storage 简化并整合了多云、多应用环境，能够提供专为现代数据湖而设计的高性能、企业级存储能力。

 利用简化的数据存储加速 IT 现代化

优点

75% 简化混合云

的受访 IT 决策者认为，如今的 IT 比两年前更加复杂。

 38% 控制数据量

的受访者表示，庞大的数据量加剧了 IT 复杂性。

 28% 增强现有存储

的受访者表示，现代技术也会加剧复杂性。

解决方案

混合云存储
IBM Storage all-flash virtualization product family showing members from DS8000, FlashSystem and Versastack product families.
本地闪存存储
利用
IBM Spectrum Virtualize - Laptop Mockup
反映本地和云存储
利用 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 构建混合云存储。 在云中实现与本地 FlashSystem 相同的功能，这是一种简单的云存储解决方案，无需云锁定。
IBM Spectrum Storage Insights - Laptop Mockup
基于云的存储管理
使用 IBM Storage Insights 监控云中的所有存储。 获取基于 AI 的性能和容量信息、切实可行的警报和经过简化的支持。
混合云存储解决方案 强大且安全的混合云存储
部署经验证的软件定义存储解决方案，并将企业数据服务引入 Red Hat OpenShift 容器环境。
面向容器的持久存储服务
获取构建强大的混合云环境所需的基础架构基础和存储编排能力。
混合云网络弹性和数据保护 可扩展的数据保护
利用可扩展的数据保护来保护每个备份服务器的数十亿个对象。 监控存储环境，快速检测勒索软件攻击的迹象，并接收主动安全通知。
混合云数据保护
在混合云环境中为虚拟机、数据库和容器提供近乎即时的恢复、复制、保留和复用。
副本数据管理
使数据使用者能够随时随地（本地或云端）通过自助服务门户网站进行复制，同时优化存储使用以降低成本。

成功案例

The Clyde Wind Farm in the Southern Uplands of Scotland near Biggar. It is one of europes largest incorporating 152 wind turbines that produce 350 MW and covers 47 square kilomtres
实现存储平台现代化以支持服务连续性

Citynet 利用 IBM FlashSystem 实现了存储平台现代化，以便确保 Hall AG 在数据量激增的情况下，也能保持水力、电力、连通性和创新的正常运转。

 阅读成功案例
Female industrial engineer wearing a white helmet while standing in a heavy industrial factory behind she talking with workers, Various metal parts of the project
加快创新速度并控制成本

Blanc und Fischer IT Services GmbH 与 IBM 和 Red Hat 合作，将其 SAP 应用实现了标准化，以便适用于 IBM Power Systems、IBM Storage 和 Red Hat Enterprise Linux，通过标准化来优化投资。

 阅读成功案例
The panoramic view of Salzburg City and Salzach River, Austria
通过永续的 IT 与社区之间保持联系

借助 IBM FlashSystem，萨尔茨堡罗马天主教总教区能够确保其为社区提供永续的服务，同时使社区工作人员与神职人员保持联系。

 阅读成功案例

融资

新 - IBM 存储即服务*

经过验证的混合云存储现在可作为服务提供。 保留现金流，同时将云的敏捷性与本地存储的可控性相结合 - 全部都由 IBM 专家提供支持和维护。 * 可在选定地区内使用

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按您选择的方式采购混合云闪存存储解决方案。 只需在使用时为容量付费，因此能够有效管理波动的存储需求

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资源

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闪存存储

利用经济有效且易于管理的高性能全闪存存储解决方案来简化您的混合云。

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通过在最快的闪存和磁盘设备中进行 AI 驱动的布局，实现性能与成本效益的最佳平衡。

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