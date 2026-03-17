数字主权解决方案

了解 IBM 如何助力各类组织，依托先进技术、按照自身需求强化数字主权。

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数字渲染作品，演绎 CATK 渲染图集中的光纤纹理图案。
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掌控您的数字未来
了解数字主权如何定义 2026 年企业与政府的核心战略要务。
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实现数字主权

以全程透明、合规可控的方式实现工作负载迁移，提升运营效率、业务敏捷性与创新能力。

IBM 提供了一个可靠的框架，让您持续掌控数据、应用程序与基础设施，同时满足各区域与行业的专属监管要求。凭借适配混合环境的专属能力，IBM 将助力您提升业务自主性，缩小战略愿景与实际业务成果之间的差距。

数字渲染作品，演绎 CATK 渲染图集中的光纤纹理图案。
数字主权实践数据 80% 自主转移

到 2027 年，80% 的跨国组织将实施自主数据战略1

 4.5 倍 预计增长

自主云市场预计将从 2023 年的 370 亿美元增长到 2028 年的 1,690 亿美元2

 660 亿美元 扩展

到 2028 年，银行、医疗保健和公用事业等受监管行业的支出将从 140 亿美元增加到 660 亿美元——实现五倍增长3

携手 IBM 构建数字主权竞争优势

IBM 帮助客户保护数据、保持全程透明，并以可追责的方式部署 AI，助力企业超越基础合规要求，将数字管控能力转化为持久的战略优势。
客户自主掌控与选择权

企业需要自主决定数据、工作负载与技术的运行方式和部署环境，不受供应商锁定的限制。IBM 助力构建开放、可互操作的解决方案，赋予企业充分灵活性，支持团队做出契合自身业务的选择。
透明与信任

全面掌握数据信息、存储位置、访问权限，以及数据在云与 AI 系统中的使用方式，本应是企业的基础能力，而非稀缺资源。IBM 提供专业工具与治理框架，助力您安心地访问、管理与管控数据。
灵活的主权模式

不同行业、不同组织的主权需求均存在差异。IBM 提供覆盖软件、基础设施与咨询服务的可配置主权方案，让您获得适配监管要求、安全状况与创新目标的专属模式。
创新不受限

推进业务以现代化的方式应用 AI 并加速转型，同时不牺牲合规性、安全性与自主选择权。IBM 的架构方案让您在保障数据、AI 模型、运营与技术主权的同时，稳步推进创新。

IBM® Sovereign Core

为主权而构建，为创新而设计。

 

预先构建的软件专为企业、政府与服务提供商打造，用于创建、部署和管理具备 AI 就绪能力的环境。IBM Sovereign Core 助力实现可验证的主权，赋予企业自主性和控制力，以快速运行主权工作负载与 AI，兼具类似云的敏捷性、内置合规性，以及简化可扩展的部署流程。

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紫色艺术画作插图

主权蓝图：每一层级都至关重要

实现数字主权的道路充满各类挑战。无论是技术问题，还是运营低效导致数据被困于云端，组织都能通过实现数字主权，掌控自身发展方向。IBM 认为，有四大核心领域能够助力实现主权。

数据主权

确保数据受到安全保护且合规，清晰掌握数据在云与 AI 系统中的驻留、访问、治理及全生命周期管理情况。

IBM 提供端到端的数据安全、加密、可观测性与治理解决方案，让企业放心管理敏感工作负载。
watsonx.data integration

IBM watsonx.data integration 支持所有集成形式、数据类型和存储架构，使数据管道设计与优化直观且持久。

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IBM® watsonx.data

跨环境安全访问、整合与整理数据，无需将所有数据集中至单一地点。

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IBM watsonx.data intelligence

快速将原始数据转化为可操作的洞察分析，统一数据治理、质量、沿袭和共享，为数据消费者提供可靠的情境化数据。

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IBM Guardium

在混合与多云环境中，运用高级安全与监控软件保护敏感数据。

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AI 主权

以透明化方式部署与管控 AI 系统，确保模型与数据集符合监管、道德与运营要求。

IBM 的企业级 AI 工具与咨询服务可助力组织搭建合规的 AI 环境，践行负责任的 AI 应用准则。
Project Bob

无论您是为应用程序迁移平台，还是推进新功能上线，您的 AI 软件开发合作伙伴 Bob 都能理解您的业务需求、代码库与安全标准。

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IBM® watsonx.governance

集中治理并实施负责任的 AI 策略，确保您的生态系统中所有数据和数据源的安全、合规与可审计。

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watsonx.ai

IBM watsonx.ai™包括可在任何云或混合环境中使用的 API、工具、可定制模型和灵活的运行时。

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watsonx Orchestrate

通过生成式 AI 和自动化解决方案赋能您的企业，自动执行任务并简化复杂流程。

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运营主权（软件）

全面掌控核心业务的部署、监控与管理方式，保障复杂混合与多云环境的业务弹性和合规性。

IBM 可助力组织搭建完善框架，降低运营风险、强化治理能力，在全球分布式运营中保持业务自主性。
混合云

采用一款开放、安全且经济高效的高性能混合云平台，处理您的工作量，并从数据和 AI 中获得更多收益。

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Terraform

Terraform 为组织提供统一工作流，用于配置云、私有数据中心与 SaaS 基础设施，并在全生命周期内持续进行管理。

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IBM Concert

将运营数据与安全数据统一整合，形成以应用程序为中心的性能与风险视图。

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IBM Security Verify Privilege

提供本地部署与云端部署的特权访问管理、应用程序控制及端点特权安全能力。

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运营主权（基础设施）

采用开放、可互操作、可移植的架构，按自身需求搭建与运行技术体系，消除供应商锁定，推动创新落地。

借助 IBM 的混合云、自动化与现代化能力，组织可搭建跨全层级、自适应、安全且自主的技术架构。
Power Virtual Server

借助协同一致的体验及连接至 Power 基础设施，从混合平台中获益。

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IBM Fusion

统一的自助服务平台，适用于在混合云环境中运行 OpenShift 应用程序和 watsonx.data 的 AI、虚拟机和容器。

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IBM Z

IBM® Z 是由 IBM® Telum 处理器驱动的现代化基础架构体系，可运行企业级操作系统和 IBM Z 软件，从而实现更高的 AI 精确性、生产力和敏捷性。

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IBM LinuxONE

IBM LinuxONE 是一系列企业级 Linux® 服务器，搭载 IBM® Telum® 处理器，将 IBM 在构建关键任务和人工智能系统方面的专业能力与 Linux 操作系统的开放性融为一体。 

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技术主权

采用开放、可互操作、可移植的架构，按自身需求搭建与运行技术体系，消除供应商锁定，推动创新落地。

借助 IBM 的混合云、自动化与现代化能力，组织可搭建跨全层级、自适应、安全且自主的技术架构。
HashiCorp

通过 Nomad 高效管理云端、本地部署及边缘环境中的容器、二进制文件与虚拟机，借助 Terraform 的系统化平台方案实现基础设施配置与管理自动化。

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Red Hat OpenShift

完全托管的 OpenShift 云服务，具有内置安全性，可以帮助组织高效构建、部署和扩展。

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深入了解 Ansible 自动化平台

它基于精心整理的 Ansible 数据集训练，可以帮助团队在混合环境中高效部署、配置和管理应用程序，从而弥合意图与执行间的差距。

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IBM® Sovereign Core

专为企业、政府和服务提供商打造的主权软件，用于创建、部署和管理具备 AI 就绪能力的环境。

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相关服务

数字主权不仅是保护业务环境，更在于开启全新未来：让您安心运营、加速创新，全面掌控自身数字发展方向。
数据和 AI 咨询服务
通过制定适当的战略、数据、安全和治理措施，实现 AI 的规模化应用。通过梳理组织的数据和 AI 战略，我们可以帮助您利用负责任且可扩展的 AI 构建持续竞争优势。
云咨询服务
在智能体式 AI 时代，借助灵活的云环境实现 IT 任务自动化、应用程序现代化与云原生开发，最大限度地发挥混合云的价值。借助智能体式 AI，团队可以跨平台共同创造、实时适应并管理应用程序。
业务运营服务
IBM Business Operations 提供了一种转变核心功能的新模式：由 AI、自动化和规模化全球交付提供支持，助力企业简化运营、快速适配市场变化。组织可以设计、运行和改进关键流程，以降低风险、提高敏捷性并推动获得更明智的成果。
网络安全服务
在网络安全、云端和托管安全服务领域全球领导者的助力下，推动业务转型并有效管控风险。 借助咨询、整合、托管安全服务，以及 AI 驱动的定制化方案，我们致力于将安全转变为战略业务的驱动力。

数字主权资源

方形抽象纹理插图。
IBM Sovereign Core 发布：打造数字自主专属软件基石
IBM 技术峰会一月会议缩略图
项目路线图与分析插图
边缘数据主权
EASeJ 图形
全球范围内的自主云：专为弹性、信任和创新而设计
透过文件和云发出光线的插图。
IBM Cloud 提供企业级主权云能力
数字自主能力 白皮书封面 视觉元素
借助主权云满足监管要求，推动创新发展
数据治理的图形呈现，其中包含经安全防护的结构化与非结构化数据，即将由 watsonx.data intelligence 管控
规模化值得信赖的 AI：IBM AI 安全与治理框架
Concert DCO native 等距插图
数据主权与 AI：以数字创新推动健康公平规模化发展
采取后续步骤

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