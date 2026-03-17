了解 IBM 如何助力各类组织，依托先进技术、按照自身需求强化数字主权。
IBM 提供了一个可靠的框架，让您持续掌控数据、应用程序与基础设施，同时满足各区域与行业的专属监管要求。凭借适配混合环境的专属能力，IBM 将助力您提升业务自主性，缩小战略愿景与实际业务成果之间的差距。
到 2027 年，80% 的跨国组织将实施自主数据战略1
自主云市场预计将从 2023 年的 370 亿美元增长到 2028 年的 1,690 亿美元2
到 2028 年，银行、医疗保健和公用事业等受监管行业的支出将从 140 亿美元增加到 660 亿美元——实现五倍增长3
IBM 帮助客户保护数据、保持全程透明，并以可追责的方式部署 AI，助力企业超越基础合规要求，将数字管控能力转化为持久的战略优势。
企业需要自主决定数据、工作负载与技术的运行方式和部署环境，不受供应商锁定的限制。IBM 助力构建开放、可互操作的解决方案，赋予企业充分灵活性，支持团队做出契合自身业务的选择。
全面掌握数据信息、存储位置、访问权限，以及数据在云与 AI 系统中的使用方式，本应是企业的基础能力，而非稀缺资源。IBM 提供专业工具与治理框架，助力您安心地访问、管理与管控数据。
不同行业、不同组织的主权需求均存在差异。IBM 提供覆盖软件、基础设施与咨询服务的可配置主权方案，让您获得适配监管要求、安全状况与创新目标的专属模式。
推进业务以现代化的方式应用 AI 并加速转型，同时不牺牲合规性、安全性与自主选择权。IBM 的架构方案让您在保障数据、AI 模型、运营与技术主权的同时，稳步推进创新。
预先构建的软件专为企业、政府与服务提供商打造，用于创建、部署和管理具备 AI 就绪能力的环境。IBM Sovereign Core 助力实现可验证的主权，赋予企业自主性和控制力，以快速运行主权工作负载与 AI，兼具类似云的敏捷性、内置合规性，以及简化可扩展的部署流程。
确保数据受到安全保护且合规，清晰掌握数据在云与 AI 系统中的驻留、访问、治理及全生命周期管理情况。
IBM 提供端到端的数据安全、加密、可观测性与治理解决方案，让企业放心管理敏感工作负载。
IBM watsonx.data integration 支持所有集成形式、数据类型和存储架构，使数据管道设计与优化直观且持久。
跨环境安全访问、整合与整理数据，无需将所有数据集中至单一地点。
快速将原始数据转化为可操作的洞察分析，统一数据治理、质量、沿袭和共享，为数据消费者提供可靠的情境化数据。
在混合与多云环境中，运用高级安全与监控软件保护敏感数据。
以透明化方式部署与管控 AI 系统，确保模型与数据集符合监管、道德与运营要求。
IBM 的企业级 AI 工具与咨询服务可助力组织搭建合规的 AI 环境，践行负责任的 AI 应用准则。
无论您是为应用程序迁移平台，还是推进新功能上线，您的 AI 软件开发合作伙伴 Bob 都能理解您的业务需求、代码库与安全标准。
集中治理并实施负责任的 AI 策略，确保您的生态系统中所有数据和数据源的安全、合规与可审计。
IBM watsonx.ai™包括可在任何云或混合环境中使用的 API、工具、可定制模型和灵活的运行时。
通过生成式 AI 和自动化解决方案赋能您的企业，自动执行任务并简化复杂流程。
全面掌控核心业务的部署、监控与管理方式，保障复杂混合与多云环境的业务弹性和合规性。
IBM 可助力组织搭建完善框架，降低运营风险、强化治理能力，在全球分布式运营中保持业务自主性。
采用一款开放、安全且经济高效的高性能混合云平台，处理您的工作量，并从数据和 AI 中获得更多收益。
Terraform 为组织提供统一工作流，用于配置云、私有数据中心与 SaaS 基础设施，并在全生命周期内持续进行管理。
将运营数据与安全数据统一整合，形成以应用程序为中心的性能与风险视图。
提供本地部署与云端部署的特权访问管理、应用程序控制及端点特权安全能力。
采用开放、可互操作、可移植的架构，按自身需求搭建与运行技术体系，消除供应商锁定，推动创新落地。
借助 IBM 的混合云、自动化与现代化能力，组织可搭建跨全层级、自适应、安全且自主的技术架构。
借助协同一致的体验及连接至 Power 基础设施，从混合平台中获益。
统一的自助服务平台，适用于在混合云环境中运行 OpenShift 应用程序和 watsonx.data 的 AI、虚拟机和容器。
IBM® Z 是由 IBM® Telum 处理器驱动的现代化基础架构体系，可运行企业级操作系统和 IBM Z 软件，从而实现更高的 AI 精确性、生产力和敏捷性。
IBM LinuxONE 是一系列企业级 Linux® 服务器，搭载 IBM® Telum® 处理器，将 IBM 在构建关键任务和人工智能系统方面的专业能力与 Linux 操作系统的开放性融为一体。
采用开放、可互操作、可移植的架构，按自身需求搭建与运行技术体系，消除供应商锁定，推动创新落地。
借助 IBM 的混合云、自动化与现代化能力，组织可搭建跨全层级、自适应、安全且自主的技术架构。
通过 Nomad 高效管理云端、本地部署及边缘环境中的容器、二进制文件与虚拟机，借助 Terraform 的系统化平台方案实现基础设施配置与管理自动化。
完全托管的 OpenShift 云服务，具有内置安全性，可以帮助组织高效构建、部署和扩展。
它基于精心整理的 Ansible 数据集训练，可以帮助团队在混合环境中高效部署、配置和管理应用程序，从而弥合意图与执行间的差距。
专为企业、政府和服务提供商打造的主权软件，用于创建、部署和管理具备 AI 就绪能力的环境。
数字主权不仅是保护业务环境，更在于开启全新未来：让您安心运营、加速创新，全面掌控自身数字发展方向。