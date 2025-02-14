空间管理软件和解决方案

在新常态下，企业管理空间的方式比以往任何时候都更加重要。 无论是要审查物业组合以降低成本和进行重新平衡、规划安全工作场所战略、提升员工体验，还是只是想让海量数据发挥作用，您所面临的挑战只会变得更加复杂。 空间管理软件和解决方案可以提供所需的工具，以便在适当的时间为适当的人员提供适当的空间。