供应链数据并非始终可见、可用或可信。 IBM Blockchain 通过许可的区块链解决方案，帮助供应链合作伙伴共享可信数据。
在颠覆时期，这比以往任何时候都更加重要。 企业和消费者希望品牌能够确保产品的真实性，而供应链参与者则要求负责任的采购和更好的可视性，从而最大限度地减少争议。
供应链区块链解决方案可以帮助供应链领导者使用数据来应对当今的颠覆，并构建安全永续性来备战未来。
是否具备领先的可视性会对供应链网络带来约束。 通过分布式账本技术，提供共享的单一版本事实，IBM Blockchain 供应链解决方案在所有供应链活动中为许可的参与者提供更高的可视性。
一个意外事件就可能会产生连锁反应，导致一系列的供应链中断现象。 IBM Blockchain 供应链解决方案使用智能合约，可在满足预定义业务条件时自动触发这些合约。 这带来了近乎实时的操作可视性，并且可在发生异常时及早采取措施。
不论是对于供应链中的买方还是卖方，新供应商加入流程都十分耗时，且需要手动操作。 IBM Blockchain 供应链解决方案可通过业务网络参与者值得信赖且不可篡改的新供应商详细信息记录，让这一流程提速。
Renault Group 已将其供应链记录转移到区块链，并邀请其他汽车公司加入进来。 分布式账本技术支持共享和跟踪各类用户的信息。
Home Depot 使用区块链提高了供应链可视性，从而加快了供应商纠纷的解决速度，加强了与供应商的关系，并腾出更多时间来完成创新活动。
突发事件经常会导致供应链陷入混乱。 Vertrax Blockchain 为石油和天然气供应链参与者提高了透明度，因此他们可以应对因恶劣天气和其他突发事件而导致的需求激增 - 所有这些都在他们选择的计算环境中进行。
要想在新冠疫情肆虐期间在全球市场斩获成功，组织就需要知道何时以及如何共享数据。 在 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的这份报告中，您将了解区块链通过在互联互通的网络中提供可信数据，可为全球贸易带来哪些优势。
在一些国家或地区，假冒药品占供应链中所有药品的 70%。 毕马威、默克、沃尔玛和 IBM 最近进行了一个试点，利用区块链将追踪处方药的时间从 16 周缩短到仅 2 秒，让整个供应链重获公众信任。
利用领先的行业专业知识，找到更便捷的创新途径。 不论是加入已建立的网络，还是与专家一起构建和扩展自己的网络，您都可以从中受益。
联系业务代表，让他们帮助您解答如何启动区块链之旅的问题。
由创新公司通过在 IBM Blockchain Platform 上构建的用例实现业务转型而深受启发。