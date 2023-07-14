客户偏好不断变化并且越来越苛刻，要求营销人员对大量数据进行解读，并做出适当响应。 但孤岛式数据系统只能提供部分信息，阻碍营销人员做决策。

能够 不断修改营销计划以确保营销策略的响应性和优化性是至关重要的。 然而，大多数营销人员都使用手动的、不灵活的电子表格，使其难以快速做出改变。

营销团队可能是分散的，并与销售脱节。 这可能会生成与整体营销目标的不一致的孤立的营销计划，以及在各项营销事务之间的资源分配上出现错误。