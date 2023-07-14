营销计划软件

通过灵活的营销计划解决方案来确定正确的营销组合和资源，以驱动实现最高的 ROI
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一位年轻女商人在城市中边走边使用手机的照片

概述

应对您的市场营销规划挑战

客户偏好不断变化并且越来越苛刻，要求营销人员对大量数据进行解读，并做出适当响应。 但孤岛式数据系统只能提供部分信息，阻碍营销人员做决策。

能够 不断修改营销计划以确保营销策略的响应性和优化性是至关重要的。 然而，大多数营销人员都使用手动的、不灵活的电子表格，使其难以快速做出改变。

营销团队可能是分散的，并与销售脱节。 这可能会生成与整体营销目标的不一致的孤立的营销计划，以及在各项营销事务之间的资源分配上出现错误。

优点

敏捷响应

通过轻松访问广泛的组织和历史数据，您可以运行无限的"假设"场景来评估最佳的行动方案。 这使您甚至能够在实施变更之前就看到潜在影响。
加速变更

通过自动化解决方案获得对营销活动绩效和市场趋势的深入洞察，以优化您的营销计划。 重新分配预算，或实时调整您的营销方案。
统一规划

将孤岛与提供单一可信数据源的营销规划软件联合起来。 让所有用户都能访问相同的数据、分析和计划。 制定与市场和组织目标一致的自下而上的计划。

客户案例

资源分配

确保营销支出的可视性，并根据业绩或条件变化来轻松地重新分配资源。 对资源进行多方面（营销活动、渠道和业务单元等）跟踪，将预算和实际情况进行比较。
营销收入规划和预测

根据历史销售数据和市场表现指标（如线索和转化率）来制定更准确的营收计划、做出更准确的预测。 推动营销绩效达到业务目标。
营销活动优化

实时跟踪和分析营销活动，以了解其与目标绩效的差距，并不断做出调整。 进行深入细致的分析，以了解购买行为和客户流失情况。

解决方案

营销规划解决方案：基于 TM1® 的 IBM Planning Analytics

IBM Planning Analytics 是快速灵活的营销规划和分析解决方案。 该解决方案可部署在云端或内部，实现手动流程自动化。 您可利用这个单一的流线化规划解决方案来简化复杂的分析流程，并支持在整个组织中交流见解。

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