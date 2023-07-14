客户偏好不断变化并且越来越苛刻，要求营销人员对大量数据进行解读，并做出适当响应。 但孤岛式数据系统只能提供部分信息，阻碍营销人员做决策。
能够 不断修改营销计划以确保营销策略的响应性和优化性是至关重要的。 然而，大多数营销人员都使用手动的、不灵活的电子表格，使其难以快速做出改变。
营销团队可能是分散的，并与销售脱节。 这可能会生成与整体营销目标的不一致的孤立的营销计划，以及在各项营销事务之间的资源分配上出现错误。
通过轻松访问广泛的组织和历史数据，您可以运行无限的"假设"场景来评估最佳的行动方案。 这使您甚至能够在实施变更之前就看到潜在影响。
通过自动化解决方案获得对营销活动绩效和市场趋势的深入洞察，以优化您的营销计划。 重新分配预算，或实时调整您的营销方案。
将孤岛与提供单一可信数据源的营销规划软件联合起来。 让所有用户都能访问相同的数据、分析和计划。 制定与市场和组织目标一致的自下而上的计划。
确保营销支出的可视性，并根据业绩或条件变化来轻松地重新分配资源。 对资源进行多方面（营销活动、渠道和业务单元等）跟踪，将预算和实际情况进行比较。
根据历史销售数据和市场表现指标（如线索和转化率）来制定更准确的营收计划、做出更准确的预测。 推动营销绩效达到业务目标。
实时跟踪和分析营销活动，以了解其与目标绩效的差距，并不断做出调整。 进行深入细致的分析，以了解购买行为和客户流失情况。
IBM Planning Analytics 是快速灵活的营销规划和分析解决方案。 该解决方案可部署在云端或内部，实现手动流程自动化。 您可利用这个单一的流线化规划解决方案来简化复杂的分析流程，并支持在整个组织中交流见解。
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