数据治理工具及解决方案

了解并治理企业的所有数据，以降低风险并加速获取洞察
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办公室中使用计算机工作的女士

概述

为何要采用数据监管解决方案？

数据监管解决方案和工具可帮助了解组织数据，提高此类数据的安全性和可靠性。 随着企业规模扩展，积累的数据源和资产越来越多，他们必须确定相应的大数据环境以用于存储和访问。 它们需要架构来管理源、将其集成并使其在组织间可用。 由于能对各种团队的工作流程和决策产生影响，数据集成变得越来越重要。

将数据治理工具用于整体数据管理策略，并用作完整 DataOps 实践的一部分。 数据治理解决方案可帮助您了解自己拥有哪些数据、这些数据位于何处以及如何使用这些数据。

优点

更出色的数据安全性与合规性

随着数据驱动的市场营销和远程工作的兴起，合规性监管将日益盛行。 利用数据治理提升安全性和合规性，降低违规和罚款风险。

 改进的数据质量

商业智能工具的好坏取决于提供给它们的数据。 数据治理有助于系统间信息的连接，并找出有意义的关系，最大程度地利用组织数据。

 加速自动化

数据治理实践有助于确保客户数据准确并受到保护。 最终，分析团队可以利用机器学习算法进行创新并自动执行特定任务，实现更高的业务增长，并进行更有针对性的销售。

用例

解决方案

激活智能数据目录解决方案

借助 IBM® Watson Knowledge Catalog，将业务就绪型数据用于 AI 和分析。 由活动元数据和策略管理支持的数据目录可帮助员工查找数据，以进行整理、分类、治理、分析和使用。

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成功案例

Contemplating computer professional working on laptop in creative office
CZ 保护客户数据安全无虞

保险公司 CZ 借助 IBM 工具创建了其生产数据的屏蔽且受隐私保护的子集，使测试人员在交付高质量软件的同时保持客户数据的安全。

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丹斯克银行将团队聚集在一起

通过实施数据治理和隐私保护，丹麦最大的银行可以更加有效地输入和存储数据，同时遵守严格的合规标准。

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Two business colleagues looking at a tablet and talking together at the office.
ING 将实现 Data Fabric 远景

借助 IBM® Cloud Pak for Data，银行业巨头 ING 在混合云环境中改进了数据治理和用户访问。

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实现数据和 AI 的智能自动化：探索下一代 IBM Cloud Pak® for Data。

资源

后续步骤

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