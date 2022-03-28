数据监管解决方案和工具可帮助了解组织数据，提高此类数据的安全性和可靠性。 随着企业规模扩展，积累的数据源和资产越来越多，他们必须确定相应的大数据环境以用于存储和访问。 它们需要架构来管理源、将其集成并使其在组织间可用。 由于能对各种团队的工作流程和决策产生影响，数据集成变得越来越重要。
将数据治理工具用于整体数据管理策略，并用作完整 DataOps 实践的一部分。 数据治理解决方案可帮助您了解自己拥有哪些数据、这些数据位于何处以及如何使用这些数据。
借助 IBM® Watson Knowledge Catalog，将业务就绪型数据用于 AI 和分析。 由活动元数据和策略管理支持的数据目录可帮助员工查找数据，以进行整理、分类、治理、分析和使用。
保险公司 CZ 借助 IBM 工具创建了其生产数据的屏蔽且受隐私保护的子集，使测试人员在交付高质量软件的同时保持客户数据的安全。
通过实施数据治理和隐私保护，丹麦最大的银行可以更加有效地输入和存储数据，同时遵守严格的合规标准。
借助 IBM® Cloud Pak for Data，银行业巨头 ING 在混合云环境中改进了数据治理和用户访问。
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