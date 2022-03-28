数据监管解决方案和工具可帮助了解组织数据，提高此类数据的安全性和可靠性。 随着企业规模扩展，积累的数据源和资产越来越多，他们必须确定相应的大数据环境以用于存储和访问。 它们需要架构来管理源、将其集成并使其在组织间可用。 由于能对各种团队的工作流程和决策产生影响，数据集成变得越来越重要。

将数据治理工具用于整体数据管理策略，并用作完整 DataOps 实践的一部分。 数据治理解决方案可帮助您了解自己拥有哪些数据、这些数据位于何处以及如何使用这些数据。

