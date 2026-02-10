站点主要联系人和指定次要联系人可通过帐户管理功能进行以下操作：
准确且最新的联系方式对您 PAO 站点的安全性和使用性至关重要，可确保您组织内部相关人员及时收到通知，了解以下信息：
注： 仅站点主要联系人和次要联系人可访问联系方式更新应用程序。
如果您是站点主要联系人，建议您每月设置日历提醒，核对上述关键信息。
注：点击“保存”后，所有更新操作才会生效。
请注意，修改任意联系人的电子邮件地址时，不会同步变更接收产品升级电子通知的电子邮件地址。订阅电子通知的用户需进入“软件下载与介质访问”板块，点击“设置我的偏好”以更新电子邮件地址。
访问权限管理功能位于帐户管理板块内，主要联系人和指定次要联系人可通过该功能：
此处做出的各项操作决策将保障您 Passport Advantage 站点的安全性与使用性。
若您作为站点主要或次要联系人选择“访问权限管理”，将进入“用户列表”页面。
购买与下载
报告
权限：权限清单和部署情况
权限分配
无 | 查看 | 更新
帐户管理*
管理访问权限：无 | 查看 | 更新
更新联系人：无 | 查看 | 更新
查看联系人更新：查看
帐户相关文档：无 | 查看
点击“提交”，完成保存。
如果您是站点主要联系人，或拥有更新权限的次要联系人，由您负责处理 PAO 站点的访问权限申请。
点击申请人姓名右侧的“批准”或“拒绝”。
如果您选择授予访问权限，请查阅
如果您选择拒绝授予访问权限，请填写拒绝原因。
点击“提交”，完成保存；系统将向用户推送您的审批结果通知。
除审批访问权限申请外，拥有访问管理权限的主要联系人或次要联系人，可直接添加用户，无需等待申请。只需在访问管理页面点击“添加新用户”按钮，然后按页面提示操作即可。
新用户将收到《欢迎使用 IBM Passport Advantage》的电子邮件通知。