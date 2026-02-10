准确且最新的联系方式对您 PAO 站点的安全性和使用性至关重要，可确保您组织内部相关人员及时收到通知，了解以下信息：

查看支持 Passport Advantage 计划的相关工具更新信息（如 Passport Advantage Online）

即将发布 IBM 软件订阅与支持服务续订报价

您名下处于有效 IBM 软件订阅与支持服务期内的 IBM 软件产品，其新版本或更新包的上线信息

注： 仅站点主要联系人和次要联系人可访问联系方式更新应用程序。

如果您是站点主要联系人，建议您每月设置日历提醒，核对上述关键信息。

选择“帐户管理”，然后选择“更新联系人”。

根据需要核对并更新所有联系人信息。带星号的字段为必填项。 名字和姓氏 电话号码 电子邮件 地址 城市 州/省 邮政编码

使用复选框选择联系人类型 主要联系人 站点技术联系人 管理/权限证明联系人 软件订购和支持服务的续订联系方式 软件订阅与支持介质寄送联系人 账单联系人

点击“提交”，完成保存

注：点击“保存”后，所有更新操作才会生效。

请注意，修改任意联系人的电子邮件地址时，不会同步变更接收产品升级电子通知的电子邮件地址。订阅电子通知的用户需进入“软件下载与介质访问”板块，点击“设置我的偏好”以更新电子邮件地址。