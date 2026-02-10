帐户管理

帐户管理功能由您的主要联系人和指定次要联系人操作，可用于授予 PAO 访问权限，并为您的 Passport Advantage 站点分配角色、配置应用程序权限及使用权限。

概述

站点主要联系人和指定次要联系人可通过帐户管理功能进行以下操作：

  • 更新联系人信息 – 确保用户名、电子邮箱地址、电话号码及角色信息保持最新。
  • 管理访问权限 – 主联系人和次要联系人可添加、删除用户，审批用户的访问申请，还可更新每位用户的工具访问权限及使用权限。

更新联系人

准确且最新的联系方式对您 PAO 站点的安全性和使用性至关重要，可确保您组织内部相关人员及时收到通知，了解以下信息：

  • 查看支持 Passport Advantage 计划的相关工具更新信息（如 Passport Advantage Online）
  • 即将发布 IBM 软件订阅与支持服务续订报价
  • 您名下处于有效 IBM 软件订阅与支持服务期内的 IBM 软件产品，其新版本或更新包的上线信息

注： 仅站点主要联系人和次要联系人可访问联系方式更新应用程序

如果您是站点主要联系人，建议您每月设置日历提醒，核对上述关键信息。

  • 选择“帐户管理”，然后选择“更新联系人”。
  • 根据需要核对并更新所有联系人信息。带星号的字段为必填项。
    1. 名字和姓氏
    2. 电话号码
    3. 电子邮件
    4. 地址
    5. 城市
    6. 州/省
    7. 邮政编码
  • 使用复选框选择联系人类型
    1. 主要联系人
    2. 站点技术联系人
    3. 管理/权限证明联系人
    4. 软件订购和支持服务的续订联系方式
    5. 软件订阅与支持介质寄送联系人
    6. 账单联系人
  • 点击“提交”，完成保存

注：点击“保存”后，所有更新操作才会生效。

请注意，修改任意联系人的电子邮件地址时，不会同步变更接收产品升级电子通知的电子邮件地址。订阅电子通知的用户需进入“软件下载与介质访问”板块，点击“设置我的偏好”以更新电子邮件地址。

管理访问权限

访问权限管理功能位于帐户管理板块内，主要联系人和指定次要联系人可通过该功能：

  • 更改或删除用户访问权限
  • 审批或驳回用户的访问申请
  • 添加新用户

此处做出的各项操作决策将保障您 Passport Advantage 站点的安全性与使用性。

若您作为站点主要或次要联系人选择“访问权限管理”，将进入“用户列表”页面。

更新用户访问权限

  • 首先查看用户信息
  • 选择角色
    1. 次要联系人（最多 4 名），协助主要联系人处理各类帐户管理相关工作。
    2. 用户。您可以向不限数量的用户授予访问权限
  • 选择用户可访问的应用程序与工具，并为其分配对应权限。

应用程序与工具访问权限

购买与下载

  • 仅限软件下载
  • 仅限软件下载和介质访问权限
  • 软件下载、介质访问、报价查询、产品目录及许可证续订

报告

  • 无 | 查看

权限：权限清单和部署情况

  • 无 | 查看 |更新

权限分配

  • 无 | 查看 | 更新

帐户管理*

  • 管理访问权限：无 | 查看 | 更新

  • 更新联系人：无 | 查看 | 更新

  • 查看联系人更新：查看

  • 帐户相关文档：无 | 查看

点击“提交”，完成保存。

审批各类申请

如果您是站点主要联系人，或拥有更新权限的次要联系人，由您负责处理 PAO 站点的访问权限申请。

点击申请人姓名右侧的“批准”或“拒绝”。

如果您选择授予访问权限，请查阅

  • 核对用户信息，确保准确无误
  • 相关业务说明。如果未提供该说明，您可自行补充

如果您选择拒绝授予访问权限，请填写拒绝原因。

  • 申请人身份未知
  • 主要联系人判定无需授予该访问权限
  • 申请人与本站点无任何业务关联

点击“提交”，完成保存；系统将向用户推送您的审批结果通知。

添加新用户

除审批访问权限申请外，拥有访问管理权限的主要联系人或次要联系人，可直接添加用户，无需等待申请。只需在访问管理页面点击“添加新用户”按钮，然后按页面提示操作即可。

  • 输入新用户的 IBM ID 及电子邮件地址，多数情况下二者信息需保持一致。
  • 点击用户复选框以完成确认
  • 填写业务说明
  • 选择角色：次要联系人或用户
    注：我们建议主要联系人至少添加一名次要联系人，以协助完成更新联系人信息及管理站点访问权限的工作
  • 为其分配应用程序/工具的访问权限及使用权限
  • 提交

新用户将收到《欢迎使用 IBM Passport Advantage》的电子邮件通知。

