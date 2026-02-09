请参阅下面的部分，了解您 IBM 软件的哪些版本或发行版在 2025 年下半年和 2026 年上半年将过渡至延长支持或持续支持。
温馨提示：停止支持日期可能会变更，请访问 IBM 软件支持生命周期网站进行确认。
产品
VRM
PID
GA
过渡到延长/
公告
函号码
符合条件的服务
Application Gateway
23.10.0
5900-B5J
10/24/2023
2025/9/30
AD24-2013
Business Automation Workflow
21.0.x
5737-H41
6/25/2021
2025/12/17
AD24-0768
|Advanced Support
Cloud Pak for Data
4.X.X
5737-H76
6/23/2021
7/31/2025
AD24-0691
Cloud Pak for Integration
2023.2.1
5737-I89
6/16/2023
2025/9/30
AD24-0750
Cloud Pak for Multicloud Management
2.x.x
5737-K99
8/7/2020
12/31/2025
AD22-0922
Cloud Pak for Security
1.10.x
5737-L74
2022/6/21
2025/9/30
AD25-1027
Cloud Pak for Watson AIOps
3.x.x
5737-M96
4/30/2021
2025/9/30
AD24-0729
Cloud Pak System Software
2.3.2
5725-Q52
3/27/2020
2025/9/30
AD24-2021
Cloud Pak System Software
2.3.3
5725-Q52
10/9/2020
2025/9/30
AD24-2021
Cloud Pak System Software Suite
2.3.2
5737-B07
3/27/2020
2025/9/30
AD24-2021
Cloud Pak System Software Suite
2.3.3
5737-B07
10/9/2020
2025/9/30
AD24-2021
Control Desk
7.6.1
5725-E24
12/4/2018
2025/9/30
923-0634
|支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持
Db2 Base Edition
11.5.x
5737-N20
2020/6/30
2025/9/30
921-090
适用于 Cloud Pak for Data 的 Db2 Base Edition Extension
11.5.x
5900-ACD
7/28/2020
2025/9/30
921-090
DFSORT 第 1 版
1.14.x
5740-SM1
9/25/1998
10/31/2025
AD24-0678
Engineering Integration Hub
7.0.2
5725-I05
3/28/2023
2025/9/30
AD24-0598
|支持和订阅 (S&S)/扩展支持（无严重缺陷支持）
Engineering Lifecycle Management Base
7.0.2
5725-F21
12/11/2020
2025/9/30
AD24-0598
|高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）
Engineering Lifecycle Management Suite
7.0.2
5737-N84
2/5/2021
2025/9/30
AD24-0598
|高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）
Engineering Lifecycle Optimization - Engineering Insights
7.0.2
5725-H85
12/11/2020
2025/9/30
AD24-0598
|高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）
Engineering Lifecycle Optimization - Publishing
7.0.2
5724-X79
12/11/2020
2025/9/30
AD24-0598
|高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）
Engineering Requirements Management DOORS Next
7.0.2
5724-W87
12/11/2020
2025/9/30
AD24-0598
|高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）
Engineering Systems Design Rhapsody
9.0.2
5724-X70
3/23/2023
2025/9/30
AD24-0598
|高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）
Engineering Test Management
7.0.2
5724-V10
12/11/2020
2025/9/30
AD24-0598
|高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）
Engineering Workflow Management
7.0.2
5724-V04
12/11/2020
2025/9/30
AD24-0598
|高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）
Event Automation
1.0.X
5900-AXM
6/29/2023
2025/9/30
AD24-0750
Financial Transaction Manager for High Value Payments
3.2.x
5737-M74
6/26/2020
2025/9/30
AD24-0558
HTTP Server for WebSphere Application Server Hypervisor Edition on Red Hat Enterprise Linux Server
8.5.x
5725-C04
6/15/2012
2025/9/30
AD23-0720
InfoSphere Change Data Delivery for Information Server
11.3.3
5724-U70
4/10/2015
2025/9/30
AD24-2090
|延期支持
InfoSphere Data Replication
11.3.3
5725-E30
4/10/2015
2025/9/30
AD24-2090
|延期支持
适用于 Db2 和 IMS 数据库的 InfoSphere Guardium Data Encryption
1.2.x
5655-P03
2/25/2011
2025/9/30
223-0428
Integration Designer
21.0.x
5725-C97
6/25/2021
2025/12/17
AD24-0768
|Advanced Support
Knowledge Accelerators
1.0.x
5737-N08
8/13/2020
2025/9/30
222-367
适用于 Cloud Pak for Data 的 MANTA Automated Data Lineage
4.5.x
5900-AQ9
6/29/2022
7/31/2025
AD24-0691
Maximo Anywhere
7.6.4
5725-M39
2/28/2020
2025/9/30
922-024
|支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持
Maximo Asset Configuration Manager
7.6.7
5724-U28
8/10/2018
2025/9/30
922-024
|支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持
Maximo Asset Management
7.6.1.x
5724-U18
7/27/2018
2025/9/30
922-024
|高级支持/支持和订阅 (S&S)/持续支持/延长支持
Maximo Calibration
7.6.1
5724-U33
7/21/2020
2025/9/30
922-024
|支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持
Maximo Civil Infastructure
7.6.x
5737-M60
3/13/2020
2025/9/30
923-017
|支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持
Maximo Enterprise Adapter
7.6.1.x
5724-T00
2018/7/24
2025/9/30
923-017
|支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持
Maximo for Aviation
7.6.7-7.6.8
5725-U87
8/10/2018
2025/9/30
923-017
|高级支持/支持和订阅 (S&S)/持续支持/延长支持
Maximo for Life Sciences
7.6.1.x
5724-U23
7/24/2020
2025/9/30
922-024
|支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持
Maximo for Nuclear Power
7.6.1
5724-U19
11/17/2017
2025/9/30
922-024
|支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持
Maximo for Nuclear Power
7.6.2
5724-U19
11/17/2017
2025/9/30
922-024
|支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持
Maximo for Oil and Gas
7.6.1.x
5724-U20
2016/10/18
2025/9/30
922-024
|支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持
Maximo for Oil and Gas
7.6.2.x
5724-U20
11/17/2020
2025/9/30
922-024
|支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持
Maximo for Transportation
7.6.2.x
5724-U21
12/8/2015
2025/9/30
922-024
|支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持
Maximo for Utilities
7.6.1.x
5724-U22
7/21/2020
2025/9/30
922-024
|支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持
Maximo Spatial Asset Management
7.6.1
5724-U36
7/24/2020
2025/9/30
922-024
|支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持
MobileFirst Platform Foundation
8.0.x
5725-I43
6/17/2016
2025/9/30
922-058
MongoDB Enterprise Advanced with IBM
6.0.x
5737-H42
10/3/2023
7/31/2025
AD25-0054
MQ
9.2.x
5724-H72
7/23/2020
2025/9/30
AD24-0475
|高级支持/延长支持
MQ Appliance M2002
9.3.x
5737-H47
9/23/2022
2025/9/30
AD24-0750
MQ Appliance M2003
9.3.x
5900-ALJ
8/2/2022
2025/9/30
AD24-0750
Now Factory Sourceworks
5.7.x
5725-Q79
8/23/2016
12/31/2025
AD22-0520
Now Factory Sourceworks
5.8.x
5725-Q79
2016/12/16
12/31/2025
AD22-0520
Planning Analytics Advanced
2.0.9
5737-C24
12/16/2019
10/31/2025
AD24-0080
用于 Cloud Pak for Data 的 Planning Analytics Cartridge
2.0.x
5900-AC5
7/28/2020
10/31/2025
AD25-0133
|高级支持/延长支持
用于 Cloud Pak for Data 的 Planning Analytics Cartridge
4.X.X
5900-AC5
6/23/2021
7/31/2025
AD24-0691
用于 Cloud Pak for Data 的 Planning Analytics Cartridge
3.5.x
5900-AC5
11/20/2020
10/31/2025
AD25-0133
|高级支持/延长支持
Planning Analytics Express
2.0.9
5724-Y13
12/16/2019
10/31/2025
AD25-0080
Planning Analytics Local
2.0.9
5737-B03
12/16/2019
10/31/2025
AD25-0080
Planning Analytics Modernization
2.0.x
5900-AC6
7/28/2020
10/31/2025
AD25-0133
|高级支持/延长支持
Planning Analytics Modernization
4.X.X
5900-AC6
6/23/2021
10/31/2025
AD25-0133
|高级支持/延长支持
QRadar 1901 Appliance
7.x.x
5737-D35
4/25/2017
12/31/2025
QRadar Incident Forensics G3 Appliance
7.x.x
5737-C41
1/20/2017
2025/9/30
920-045
QRadar Network Insights
7.x.x
5737-B26
12/9/2016
12/31/2025
QRadar Network Insights Appliance 1910
7.x.x
5737-F05
3/12/2019
2025/9/30
920-045
QRadar Network Packet Capture
7.x.x
5737-B28
10/21/2016
12/31/2025
QRadar xx05 G3 Appliance
7.x.x
5737-C42
3/10/2017
12/31/2025
QRadar XX29 Appliance
7.x.x
5737-C39
1/20/2017
12/31/2025
QRadar xx48 Appliance
7.x.x
5737-B27
10/21/2016
12/31/2025
Rational DOORS
9.6.x
5724-X82
6/2/2014
2025/9/30
923-0634
|支持和订阅 (S&S)
Robotic Process Automation with Automation Anywhere
19.x.x
5737-E81
1/22/2020
2025/9/30
923-024
Safer Payments
6.4.x
5725-Z82
2/11/2022
2025/9/30
AD24-2075
|高级支持/延长支持
Security Access Manager Appliance
9.0.2
5737-F02
12/8/2017
2025/9/30
922-109
Security Directory Suite
8.0.x
5725-Y17
1/11/2016
2025/9/30
923-017
Security Guardium Data Protection for NAS
12.0.x
5737-H30
9/26/2023
2025/9/30
AD24-2199
Security QRadar Suite Software
1.10.x
5900-AQF
10/24/2023
2025/9/30
AD25-1026
Security Verify Access Appliance
10.0.x
5737-F02
6/12/2020
2025/9/30
922-109
Security Verify Privilege Manager
11.4.3
5900-B7X
3/19/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Manager
12.0.0
5900-B7X
6/25/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Manager
12.0.1
5900-B7X
7/25/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Manager
12.0.2
5900-B7X
11/22/2024
11/22/2025
AD24-2219
Security Verify Privilege Vault
11.6.4
5900-B7W
2/2/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.6.25
5900-B7W
3/18/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.1
5900-B7W
5/7/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.6.26
5900-B7W
4/16/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.2
5900-B7W
6/11/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.16
5900-B7W
7/25/2024
11/12/2025
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.31
5900-B7W
10/22/2024
10/22/2025
AD24-2120
Semeru Runtime Certified Edition for z/OS
11
5655-DGJ
11/19/2021
11/30/2025
AD24-0640
Spectrum Scale Advanced Edition
5.1.x
5737-F35
11/6/2020
2025/9/30
AD24-0800
|支持和订阅 (S&S)
Spectrum Scale Data Access Edition
5.1.x
5737-I39
11/6/2020
2025/9/30
AD24-0800
|支持和订阅 (S&S)
Spectrum Scale Data Management Edition
5.1.x
5737-F34
11/6/2020
2025/9/30
AD24-0800
|支持和订阅 (S&S)
Spectrum Scale Data Management Edition
5.1.0 - 5.1.7
5737-F34
11/6/2020
2025/9/30
AD24-0800
|支持和订阅 (S&S)/延长支持
Spectrum Scale Erasure Code Edition
5.1.x
5737-J34
11/6/2020
2025/9/30
AD24-0800
|支持和订阅 (S&S)
Spectrum Scale Standard Edition
5.1.x
5737-F33
11/6/2020
2025/9/30
AD24-0800
|支持和订阅 (S&S)
SPSS Amos
26.0.0
5725-A60
4/9/2019
2025/9/30
AD24-2099
|延期支持
SPSS Statistics
26.0.x
5725-A54
4/9/2019
2025/9/30
AD24-2099
|延期支持
SPSS Statistics Server
26.0.x
5725-A56
4/9/2019
2025/9/30
AD24-2099
|延期支持
Sterling Connect:Direct for Microsoft Windows
6.2.X
5725-C99
9/10/2021
12/31/2025
AD24-2334
|延期支持
Sterling Connect:Direct for UNIX
6.2.X
5725-C99
9/10/2021
12/31/2025
AD24-2334
|延期支持
Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments
10.1.X
5724-T79
11/13/2020
2025/9/30
AD24-2279
|持续支持/延长支持
Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments
10.2.0
5724-T79
9/24/2021
2025/9/30
AD24-2279
|持续支持/延长支持
Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare
10.1.X
5724-T77
11/13/2020
2025/9/30
AD24-2279
|持续支持/延长支持
Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare
10.2.0
5724-T77
11/9/2021
2025/9/30
AD24-2279
|持续支持/延长支持
Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications
10.1.X
5724-Q68
11/13/2020
2025/9/30
AD24-2279
|持续支持/延长支持
Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications
10.2.0
5724-Q68
11/9/2021
2025/9/30
AD24-2279
|持续支持/延长支持
Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI
10.1.X
5724-T78
11/13/2020
2025/9/30
AD24-2279
|持续支持/延长支持
Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI
10.2.0
5724-T78
11/9/2021
2025/9/30
AD24-2279
|持续支持/延长支持
Storage Ceph Premium Edition
6.1.0
5900-AVA
8/18/2023
2025/9/30
AD24-0803
|高级支持/延长支持
Storage Ceph Pro Edition
6.1.0
5900-AXK
8/18/2023
2025/9/30
AD24-0803
|高级支持/延长支持
TRIRIGA Application Platform
4.1.x
5725-F26
6/3/2022
10/31/2025
AD24-2149
TRIRIGA Application Platform
4.2.x
5725-F26
8/26/2022
10/31/2025
AD24-2149
|高级支持/支持和订阅 (S&S)
TRIRIGA Application Platform
4.3.X
5725-F26
10/28/2022
10/31/2025
AD24-2149
|高级支持/支持和订阅 (S&S)
TRIRIGA Application Platform
4.4.X
5725-F26
3/10/2023
10/31/2025
AD24-2149
|高级支持/支持和订阅 (S&S)
TRIRIGA Application Suite
11.1.x
5900-AHQ
6/3/2022
10/31/2025
AD24-2149
|高级支持/支持与订阅 (S&S)/延长支持
TRIRIGA Application Suite
11.2.X
5900-AHQ
8/26/2022
10/31/2025
AD24-2149
|高级支持/支持与订阅 (S&S)/延长支持
TRIRIGA Application Suite
11.3.X
5900-AHQ
10/28/2022
10/31/2025
AD24-2149
|高级支持/支持与订阅 (S&S)/延长支持
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.1.x
5725-F45
6/3/2022
10/31/2025
AD24-2149
|高级支持/支持和订阅 (S&S)
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.2.x
5725-F45
8/26/2022
10/31/2025
AD24-2149
|高级支持/支持和订阅 (S&S)
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.3.X
5725-F45
10/28/2022
10/31/2025
AD24-2149
|高级支持/支持和订阅 (S&S)
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.4.X
5725-F45
3/10/2023
10/31/2025
AD24-2149
|高级支持/支持和订阅 (S&S)
TRIRIGA Portfolio Data Manager
11.1.x
5725-F25
6/3/2022
10/31/2025
AD24-2149
|高级支持/支持与订阅 (S&S)/延长支持
TRIRIGA Portfolio Data Manager
11.2.x
5725-F25
8/26/2022
10/31/2025
AD24-2149
|高级支持/支持与订阅 (S&S)/延长支持
TRIRIGA Portfolio Data Manager
11.3.X
5725-F25
10/28/2022
10/31/2025
AD24-2149
|高级支持/支持与订阅 (S&S)/延长支持
UrbanCode Deploy
7.2.x
5725-M54
6/25/2021
2025/9/30
AD24-2011
|延期支持
Watson AIOps
2.1.x
5737-M96
3/19/2021
2025/9/30
AD24-0729
Watson AIOps for Cloud Pak for Data
2.0.x
5737-M96
9/20/2020
2025/9/30
AD24-0729
WebSphere Application Server Hypervisor Edition Intelligent Management Pack
8.0.x
5725-A27
12/16/2011
2025/9/30
AD23-0720
Workload Automation
9.5.x
5725-G80
3/15/2019
2025/9/30
AD24-2054
|延长支持（无严重缺陷支持）
Workload Scheduler
9.5.x
5698-WSH
3/15/2019
2025/9/30
AD24-2054
|延长支持（无严重缺陷支持）
App Connect Professional on Cloud
SAAS
5737-B81
9/30/2016
3/31/2026
AD24-2176
Aspera Streaming
3.9.x
5737-F68
6/28/2019
4/30/2026
923-0611
IBM Aspera Streaming for Video
3.8.x
5737-F68
2017/11/10
4/30/2026
923-0611
Automation Decision Services
23.0.x
5900-AUD
6/23/2023
4/30/2026
AD24-0768
|高级支持/延长支持
Business Automation Insights
23.0.x
5900-B75
12/15/2023
4/30/2026
AD24-0782
|高级支持/延长支持
Business Automation Manager Open Editions
8.x
5900-AR4
7/22/2022
4/30/2026
AD24-0312
|高级支持/延长支持
Business Automation Workflow
23.0.x
5737-H41
6/23/2023
4/30/2026
AD24-0768
|高级支持/延长支持
Business Automation Workflow Enterprise Service Bus
23.0.x
5737-E82
6/23/2023
4/30/2026
AD24-0768
|高级支持/延长支持
CICS TX Standard
11.1.0
5900-ALU
2/25/2022
4/30/2026
AD24-0467
Cloud Pak for Business Automation
23.0.x
5737-I23
6/23/2023
4/30/2026
AD24-0768
|高级支持/延长支持
Cloud Pak for Integration
2023.4.1
5737-I89
12/13/2023
4/30/2026
AD24-0750
|Advanced Support
Cognos Analytics
11.2.x
5724-W12
5/18/2021
4/30/2026
AD25-0133
|高级支持/延长支持
Cognos Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
11.2.X
5900-ABL
6/29/2022
4/30/2026
AD25-0133
|高级支持/延长支持
Cognos Analytics Modernization
11.2.X
5900-ABM
11/30/2022
4/30/2026
AD25-0133
|高级支持/延长支持
Cognos Controller
11.0.X
5724-W24
3/17/2023
4/30/2026
AD25-0993
|延期支持
Cognos Integration Server
10.2.3
5725-L44
10/24/2017
4/30/2026
AD24-0539
Cognos PowerPlay
11.0.x
5724-W68
8/29/2017
4/30/2026
AD25-0133
|高级支持/延长支持
Cognos PowerPlay
11.2.X
5724-W68
12/16/2022
4/30/2026
AD25-0133
|高级支持/延长支持
DFSORT/VSE 第 3 版
3.4.0
5746-SM3
5/29/1998
2/28/2026
AD25-071
Guardium Data Protection
11.5.x
5725-I12
9/16/2022
4/30/2026
AD24-2199
|高级支持/延长支持
Informix Advanced Developer Edition
12.10.0
5725-D14
9/12/2014
4/30/2026
AD25-1047
|延期支持
Informix Client Software Development Kit
4.10.x
5724-C23
2013/3/26
4/30/2026
AD25-1047
|延期支持
Informix Enterprise Edition
12.10.x
5725-A39
2013/3/26
4/30/2026
AD25-1047
|延期支持
Informix Express Edition
12.10.0
5724-Z04
2013/3/26
4/30/2026
AD25-1047
|延期支持
Informix Workgroup Edition
12.10.0
5725-A40
2013/3/26
4/30/2026
AD25-1047
|延期支持
Integration Designer
23.0.x
5725-C97
6/23/2023
4/30/2026
AD24-0768
|高级支持/延长支持
Open Enterprise SDK for Node.js
20.0.x
5655-NOS
11/17/2023
4/30/2026
AD25-0071
Open Enterprise SDK for Python
3.12.x
5655-PYT
11/17/2023
4/30/2026
AD25-0071
OpenPages for Cloud Pak for Data
8.3.x
5737-N71
6/29/2022
4/30/2026
AD25-0133
|高级支持/延长支持
OpenPages Modernization for Cloud Pak for Data
8.3.x
5737-N70
6/29/2022
4/30/2026
AD25-0133
|高级支持/延长支持
PowerVC for Private Cloud
2.1.x
5765-VC2
12/2/2022
4/30/2026
923-0500
QRadar Log Manager Disaster Recovery
7.5.x
5737-C15
1/11/2022
4/30/2026
AD24-0503
|Advanced Support
QRadar Log Manager High Availability
7.5.x
5737-C14
1/11/2022
4/30/2026
AD24-0503
|Advanced Support
QRadar Network Packet Capture Software
7.5.x
5737-B29
1/11/2022
4/30/2026
AD24-0503
|Advanced Support
Safer Payments
6.5.x
5725-Z82
1/27/2023
4/30/2026
AD24-2189
|高级支持/延长支持
Security Guardium Appliances
11.5.x
5737-M13
9/16/2022
4/30/2026
AD24-2199
Security Guardium Appliances
11.5.x
5900-AX7
6/9/2023
4/30/2026
AD24-2199
Security Guardium for Files
11.5.x
5725-V56
9/16/2022
4/30/2026
AD24-2199
|高级支持/延长支持
Security Guardium Key Lifecycle Manager
4.1.x
5724-T60
12/8/2020
4/30/2026
AD24-2199
|高级支持/延长支持
Security Guardium Key Lifecycle Manager
4.1.x
5641-GKL
12/8/2020
4/30/2026
AD24-2199
|高级支持/延长支持
Security Guardium Key Lifecycle Manager
4.1.x
5641-GKM
12/8/2020
4/30/2026
AD24-2199
|高级支持/延长支持
Security Guardium Package SW
1.10.x
5900-AQE
2022/6/21
4/30/2026
AD24-2199
|高级支持/延长支持
Security QRadar Incident Forensics
7.5.0
5725-Q41
1/11/2022
4/30/2026
AD24-0503
|Advanced Support
Security QRadar Incident Forensics
7.5.x
5725-Q42
1/11/2022
4/30/2026
AD24-0503
|Advanced Support
Security QRadar Log Manager
7.5.x
5737-C13
1/11/2022
4/30/2026
AD24-0503
|Advanced Support
Security Verify Access
10.0.x
5725-V90
6/12/2020
4/30/2026
AD25-0814
SevOne Network Performance Management
6.8
5900-AN1
2/29/2024
2/28/2026
AD24-0684
|高级支持/延长支持
SingleStore Self-Managed with IBM
8.5.x
5900-AON
2024/10/24
1/8/2026
AD24-2294
Sterling B2B Integrator
6.1.X
5725-D06
9/18/2020
4/30/2026
AD25-0879
|延期支持
Sterling File Gateway
6.1.X
5725-D07
9/18/2020
4/30/2026
AD25-0879
|延期支持
Sterling Transformation Extender
10.1.x
5724-Q23
11/13/2020
4/30/2026
AD25-0880
|延期支持
Tivoli Storage Management
6.1.x
5608-E08
12/14/2007
4/30/2026
AD25-0824
XL C/C++ for AIX
16.1.x
5765-J12
12/14/2018
4/30/2026
AD24-0719
XL Fortran for AIX
16.1.x
5725-C74
12/14/2018
4/30/2026
AD24-0719
XL Fortran for AIX
16.1.x
5765-J14
12/14/2018
4/30/2026
AD24-0719
Z and Cloud Modernization Stack
2023.1.1
5900-A8N
4/4/2023
4/30/2026
AD24-0496
Z and Cloud Modernization Stack
2023.2.1
5900-A8N
6/16/2023
4/30/2026
AD24-0496