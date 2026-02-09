IBM 基础支持公告函

即将结束基础支持服务的软件版本/发布版本。使用您的 S&S 福利进行升级。

概述

请参阅下面的部分，了解您 IBM 软件的哪些版本或发行版在 2025 年下半年和 2026 年上半年将过渡至延长支持或持续支持。

如果您看到您的软件“过渡到延长/持续支持”日期或“支持终止”日期，请采取行动。
  • 复制公告函号码。
  • 请访问 IBM 公告。将公告函号码粘贴到“搜索”字段中，即可查看公告。
  • 查看公告，了解替代产品或迁移选项。
  • 通过 IBM 软件订阅和支持服务升级到支持的版本（如果可用）。[了解如何升级]

温馨提示：停止支持日期可能会变更，请访问 IBM 软件支持生命周期网站进行确认。

2H 2025

A - D

产品

VRM

PID

GA

过渡到延长/
持续或终止支持

公告

函号码

符合条件的服务

Application Gateway

23.10.0

5900-B5J

10/24/2023

2025/9/30

AD24-2013

 

Business Automation Workflow

21.0.x

5737-H41

6/25/2021

2025/12/17

AD24-0768

Advanced Support

Cloud Pak for Data

4.X.X

5737-H76

6/23/2021

7/31/2025

AD24-0691

 

Cloud Pak for Integration

2023.2.1

5737-I89

6/16/2023

2025/9/30

AD24-0750

 

Cloud Pak for Multicloud Management

2.x.x

5737-K99

8/7/2020

12/31/2025

AD22-0922

 

Cloud Pak for Security

1.10.x

5737-L74

2022/6/21

2025/9/30

AD25-1027

 

Cloud Pak for Watson AIOps

3.x.x

5737-M96

4/30/2021

2025/9/30

AD24-0729

 

Cloud Pak System Software

2.3.2

5725-Q52

3/27/2020

2025/9/30

AD24-2021

 

Cloud Pak System Software

2.3.3

5725-Q52

10/9/2020

2025/9/30

AD24-2021

 

Cloud Pak System Software Suite

2.3.2

5737-B07

3/27/2020

2025/9/30

AD24-2021

 

Cloud Pak System Software Suite

2.3.3

5737-B07

10/9/2020

2025/9/30

AD24-2021

 

Control Desk

7.6.1

5725-E24

12/4/2018

2025/9/30

923-0634

支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持

Db2 Base Edition

11.5.x

5737-N20

2020/6/30

2025/9/30

921-090

 

适用于 Cloud Pak for Data 的 Db2 Base Edition Extension

11.5.x

5900-ACD

7/28/2020

2025/9/30

921-090

 

DFSORT 第 1 版

1.14.x

5740-SM1

9/25/1998

10/31/2025

AD24-0678

 

E - M

产品

VRM

PID

GA

过渡到延长/
持续或终止支持

公告

函号码

符合条件的服务

Engineering Integration Hub

7.0.2

5725-I05

3/28/2023

2025/9/30

AD24-0598

支持和订阅 (S&S)/扩展支持（无严重缺陷支持）

Engineering Lifecycle Management Base

7.0.2

5725-F21

12/11/2020

2025/9/30

AD24-0598

高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）

Engineering Lifecycle Management Suite

7.0.2

5737-N84

2/5/2021

2025/9/30

AD24-0598

高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）

Engineering Lifecycle Optimization - Engineering Insights

7.0.2

5725-H85

12/11/2020

2025/9/30

AD24-0598

高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）

Engineering Lifecycle Optimization - Publishing

7.0.2

5724-X79

12/11/2020

2025/9/30

AD24-0598

高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）

Engineering Requirements Management DOORS Next

7.0.2

5724-W87

12/11/2020

2025/9/30

AD24-0598

高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）

Engineering Systems Design Rhapsody

9.0.2

5724-X70

3/23/2023

2025/9/30

AD24-0598

高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）

Engineering Test Management

7.0.2

5724-V10

12/11/2020

2025/9/30

AD24-0598

高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）

Engineering Workflow Management

7.0.2

5724-V04

12/11/2020

2025/9/30

AD24-0598

高级支持/支持和订购 (S&S)/延长支持（无严重缺陷支持）

Event Automation

1.0.X

5900-AXM

6/29/2023

2025/9/30

AD24-0750

 

Financial Transaction Manager for High Value Payments

3.2.x

5737-M74

6/26/2020

2025/9/30

AD24-0558

 

HTTP Server for WebSphere Application Server Hypervisor Edition on Red Hat Enterprise Linux Server

8.5.x

5725-C04

6/15/2012

2025/9/30

AD23-0720

 

InfoSphere Change Data Delivery for Information Server

11.3.3

5724-U70

4/10/2015

2025/9/30

AD24-2090

延期支持

InfoSphere Data Replication

11.3.3

5725-E30

4/10/2015

2025/9/30

AD24-2090

延期支持

适用于 Db2 和 IMS 数据库的 InfoSphere Guardium Data Encryption

1.2.x

5655-P03

2/25/2011

2025/9/30

223-0428

 

Integration Designer

21.0.x

5725-C97

6/25/2021

2025/12/17

AD24-0768

Advanced Support

Knowledge Accelerators

1.0.x

5737-N08

8/13/2020

2025/9/30

222-367

 

适用于 Cloud Pak for Data 的 MANTA Automated Data Lineage

4.5.x

5900-AQ9

6/29/2022

7/31/2025

AD24-0691

 

Maximo Anywhere

7.6.4

5725-M39

2/28/2020

2025/9/30

922-024

支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持

Maximo Asset Configuration Manager

7.6.7

5724-U28

8/10/2018

2025/9/30

922-024

支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持

Maximo Asset Management

7.6.1.x

5724-U18

7/27/2018

2025/9/30

922-024

高级支持/支持和订阅 (S&S)/持续支持/延长支持

Maximo Calibration

7.6.1

5724-U33

7/21/2020

2025/9/30

922-024

支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持

Maximo Civil Infastructure

7.6.x

5737-M60

3/13/2020

2025/9/30

923-017

支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持

Maximo Enterprise Adapter

7.6.1.x

5724-T00

2018/7/24

2025/9/30

923-017

支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持

Maximo for Aviation

7.6.7-7.6.8

5725-U87

8/10/2018

2025/9/30

923-017

高级支持/支持和订阅 (S&S)/持续支持/延长支持

Maximo for Life Sciences

7.6.1.x

5724-U23

7/24/2020

2025/9/30

922-024

支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持

Maximo for Nuclear Power

7.6.1

5724-U19

11/17/2017

2025/9/30

922-024

支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持

Maximo for Nuclear Power

7.6.2

5724-U19

11/17/2017

2025/9/30

922-024

支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持

Maximo for Oil and Gas

7.6.1.x

5724-U20

2016/10/18

2025/9/30

922-024

支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持

Maximo for Oil and Gas

7.6.2.x

5724-U20

11/17/2020

2025/9/30

922-024

支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持

Maximo for Transportation

7.6.2.x

5724-U21

12/8/2015

2025/9/30

922-024

支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持

Maximo for Utilities

7.6.1.x

5724-U22

7/21/2020

2025/9/30

922-024

支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持

Maximo Spatial Asset Management

7.6.1

5724-U36

7/24/2020

2025/9/30

922-024

支持和订阅 (S&S) / 持续支持 / 延长支持

MobileFirst Platform Foundation

8.0.x

5725-I43

6/17/2016

2025/9/30

922-058

 

MongoDB Enterprise Advanced with IBM

6.0.x

5737-H42

10/3/2023

7/31/2025

AD25-0054

 

MQ

9.2.x

5724-H72

7/23/2020

2025/9/30

AD24-0475

高级支持/延长支持

MQ Appliance M2002

9.3.x

5737-H47

9/23/2022

2025/9/30

AD24-0750

 

MQ Appliance M2003

9.3.x

5900-ALJ

8/2/2022

2025/9/30

AD24-0750

 

N - R

产品

VRM

PID

GA

过渡到延长/
持续或终止支持

公告

函号码

符合条件的服务

Now Factory Sourceworks

5.7.x

5725-Q79

8/23/2016

12/31/2025

AD22-0520

 

Now Factory Sourceworks

5.8.x

5725-Q79

2016/12/16

12/31/2025

AD22-0520

 

Planning Analytics Advanced

2.0.9

5737-C24

12/16/2019

10/31/2025

AD24-0080

 

用于 Cloud Pak for Data 的 Planning Analytics Cartridge

2.0.x

5900-AC5

7/28/2020

10/31/2025

AD25-0133

高级支持/延长支持

用于 Cloud Pak for Data 的 Planning Analytics Cartridge

4.X.X

5900-AC5

6/23/2021

7/31/2025

AD24-0691

 

用于 Cloud Pak for Data 的 Planning Analytics Cartridge

3.5.x

5900-AC5

11/20/2020

10/31/2025

AD25-0133

高级支持/延长支持

Planning Analytics Express

2.0.9

5724-Y13

12/16/2019

10/31/2025

AD25-0080

 

Planning Analytics Local

2.0.9

5737-B03

12/16/2019

10/31/2025

AD25-0080

 

Planning Analytics Modernization

2.0.x

5900-AC6

7/28/2020

10/31/2025

AD25-0133

高级支持/延长支持

Planning Analytics Modernization

4.X.X

5900-AC6

6/23/2021

10/31/2025

AD25-0133

高级支持/延长支持

QRadar 1901 Appliance

7.x.x

5737-D35

4/25/2017

12/31/2025

 

 

QRadar Incident Forensics G3 Appliance

7.x.x

5737-C41

1/20/2017

2025/9/30

920-045

 

QRadar Network Insights

7.x.x

5737-B26

12/9/2016

12/31/2025

 

 

QRadar Network Insights Appliance 1910

7.x.x

5737-F05

3/12/2019

2025/9/30

920-045

 

QRadar Network Packet Capture

7.x.x

5737-B28

10/21/2016

12/31/2025

 

 

QRadar xx05 G3 Appliance

7.x.x

5737-C42

3/10/2017

12/31/2025

 

 

QRadar XX29 Appliance

7.x.x

5737-C39

1/20/2017

12/31/2025

 

 

QRadar xx48 Appliance

7.x.x

5737-B27

10/21/2016

12/31/2025

 

 

Rational DOORS

9.6.x

5724-X82

6/2/2014

2025/9/30

923-0634

支持和订阅 (S&S)

Robotic Process Automation with Automation Anywhere

19.x.x

5737-E81

1/22/2020

2025/9/30

923-024

 

S - Z

产品

VRM

PID

GA

过渡到延长/
持续或终止支持

公告

函号码

符合条件的服务

Safer Payments

6.4.x

5725-Z82

2/11/2022

2025/9/30

AD24-2075

高级支持/延长支持

Security Access Manager Appliance

9.0.2

5737-F02

12/8/2017

2025/9/30

922-109

 

Security Directory Suite

8.0.x

5725-Y17

1/11/2016

2025/9/30

923-017

 

Security Guardium Data Protection for NAS

12.0.x

5737-H30

9/26/2023

2025/9/30

AD24-2199

 

Security QRadar Suite Software

1.10.x

5900-AQF

10/24/2023

2025/9/30

AD25-1026

 

Security Verify Access Appliance

10.0.x

5737-F02

6/12/2020

2025/9/30

922-109

 

Security Verify Privilege Manager

11.4.3

5900-B7X

3/19/2024

11/12/2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Manager

12.0.0

5900-B7X

6/25/2024

11/12/2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Manager

12.0.1

5900-B7X

7/25/2024

11/12/2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Manager

12.0.2

5900-B7X

11/22/2024

11/22/2025

AD24-2219

 

Security Verify Privilege Vault

11.6.4

5900-B7W

2/2/2024

11/12/2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Vault

11.6.25

5900-B7W

3/18/2024

11/12/2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Vault

11.7.1

5900-B7W

5/7/2024

11/12/2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Vault

11.6.26

5900-B7W

4/16/2024

11/12/2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Vault

11.7.2

5900-B7W

6/11/2024

11/12/2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Vault

11.7.16

5900-B7W

7/25/2024

11/12/2025

AD24-2236

 

Security Verify Privilege Vault

11.7.31

5900-B7W

10/22/2024

10/22/2025

AD24-2120

 

Semeru Runtime Certified Edition for z/OS

11

5655-DGJ

11/19/2021

11/30/2025

AD24-0640

 

Spectrum Scale Advanced Edition

5.1.x

5737-F35

11/6/2020

2025/9/30

AD24-0800

支持和订阅 (S&S)

Spectrum Scale Data Access Edition

5.1.x

5737-I39

11/6/2020

2025/9/30

AD24-0800

支持和订阅 (S&S)

Spectrum Scale Data Management Edition

5.1.x

5737-F34

11/6/2020

2025/9/30

AD24-0800

支持和订阅 (S&S)

Spectrum Scale Data Management Edition

5.1.0 - 5.1.7

5737-F34

11/6/2020

2025/9/30

AD24-0800

支持和订阅 (S&S)/延长支持

Spectrum Scale Erasure Code Edition

5.1.x

5737-J34

11/6/2020

2025/9/30

AD24-0800

支持和订阅 (S&S)

Spectrum Scale Standard Edition

5.1.x

5737-F33

11/6/2020

2025/9/30

AD24-0800

支持和订阅 (S&S)

SPSS Amos

26.0.0

5725-A60

4/9/2019

2025/9/30

AD24-2099

延期支持

SPSS Statistics

26.0.x

5725-A54

4/9/2019

2025/9/30

AD24-2099

延期支持

SPSS Statistics Server

26.0.x

5725-A56

4/9/2019

2025/9/30

AD24-2099

延期支持

Sterling Connect:Direct for Microsoft Windows

6.2.X

5725-C99

9/10/2021

12/31/2025

AD24-2334

延期支持

Sterling Connect:Direct for UNIX

6.2.X

5725-C99

9/10/2021

12/31/2025

AD24-2334

延期支持

Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments

10.1.X

5724-T79

11/13/2020

2025/9/30

AD24-2279

持续支持/延长支持

Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments

10.2.0

5724-T79

9/24/2021

2025/9/30

AD24-2279

持续支持/延长支持

Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare

10.1.X

5724-T77

11/13/2020

2025/9/30

AD24-2279

持续支持/延长支持

Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare

10.2.0

5724-T77

11/9/2021

2025/9/30

AD24-2279

持续支持/延长支持

Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications

10.1.X

5724-Q68

11/13/2020

2025/9/30

AD24-2279

持续支持/延长支持

Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications

10.2.0

5724-Q68

11/9/2021

2025/9/30

AD24-2279

持续支持/延长支持

Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI

10.1.X

5724-T78

11/13/2020

2025/9/30

AD24-2279

持续支持/延长支持

Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI

10.2.0

5724-T78

11/9/2021

2025/9/30

AD24-2279

持续支持/延长支持

Storage Ceph Premium Edition

6.1.0

5900-AVA

8/18/2023

2025/9/30

AD24-0803

高级支持/延长支持

Storage Ceph Pro Edition

6.1.0

5900-AXK

8/18/2023

2025/9/30

AD24-0803

高级支持/延长支持

TRIRIGA Application Platform

4.1.x

5725-F26

6/3/2022

10/31/2025

AD24-2149

 

TRIRIGA Application Platform

4.2.x

5725-F26

8/26/2022

10/31/2025

AD24-2149

高级支持/支持和订阅 (S&S)

TRIRIGA Application Platform

4.3.X

5725-F26

10/28/2022

10/31/2025

AD24-2149

高级支持/支持和订阅 (S&S)

TRIRIGA Application Platform

4.4.X

5725-F26

3/10/2023

10/31/2025

AD24-2149

高级支持/支持和订阅 (S&S)

TRIRIGA Application Suite

11.1.x

5900-AHQ

6/3/2022

10/31/2025

AD24-2149

高级支持/支持与订阅 (S&S)/延长支持

TRIRIGA Application Suite

11.2.X

5900-AHQ

8/26/2022

10/31/2025

AD24-2149

高级支持/支持与订阅 (S&S)/延长支持

TRIRIGA Application Suite

11.3.X

5900-AHQ

10/28/2022

10/31/2025

AD24-2149

高级支持/支持与订阅 (S&S)/延长支持

TRIRIGA CAD Integrator/Publisher

13.1.x

5725-F45

6/3/2022

10/31/2025

AD24-2149

高级支持/支持和订阅 (S&S)

TRIRIGA CAD Integrator/Publisher

13.2.x

5725-F45

8/26/2022

10/31/2025

AD24-2149

高级支持/支持和订阅 (S&S)

TRIRIGA CAD Integrator/Publisher

13.3.X

5725-F45

10/28/2022

10/31/2025

AD24-2149

高级支持/支持和订阅 (S&S)

TRIRIGA CAD Integrator/Publisher

13.4.X

5725-F45

3/10/2023

10/31/2025

AD24-2149

高级支持/支持和订阅 (S&S)

TRIRIGA Portfolio Data Manager

11.1.x

5725-F25

6/3/2022

10/31/2025

AD24-2149

高级支持/支持与订阅 (S&S)/延长支持

TRIRIGA Portfolio Data Manager

11.2.x

5725-F25

8/26/2022

10/31/2025

AD24-2149

高级支持/支持与订阅 (S&S)/延长支持

TRIRIGA Portfolio Data Manager

11.3.X

5725-F25

10/28/2022

10/31/2025

AD24-2149

高级支持/支持与订阅 (S&S)/延长支持

UrbanCode Deploy

7.2.x

5725-M54

6/25/2021

2025/9/30

AD24-2011

延期支持

Watson AIOps

2.1.x

5737-M96

3/19/2021

2025/9/30

AD24-0729

 

Watson AIOps for Cloud Pak for Data

2.0.x

5737-M96

9/20/2020

2025/9/30

AD24-0729

 

WebSphere Application Server Hypervisor Edition Intelligent Management Pack

8.0.x

5725-A27

12/16/2011

2025/9/30

AD23-0720

 

Workload Automation

9.5.x

5725-G80

3/15/2019

2025/9/30

AD24-2054

延长支持（无严重缺陷支持）

Workload Scheduler

9.5.x

5698-WSH

3/15/2019

2025/9/30

AD24-2054

延长支持（无严重缺陷支持）

1H 2026

A - D

产品

VRM

PID

GA

过渡到延长/
持续或终止支持

公告

函号码

符合条件的服务

App Connect Professional on Cloud

SAAS

5737-B81

9/30/2016

3/31/2026

AD24-2176

 

Aspera Streaming

3.9.x

5737-F68

6/28/2019

4/30/2026

923-0611

 

IBM Aspera Streaming for Video

3.8.x

5737-F68

2017/11/10

4/30/2026

923-0611

 

Automation Decision Services

23.0.x

5900-AUD

6/23/2023

4/30/2026

AD24-0768

高级支持/延长支持

Business Automation Insights

23.0.x

5900-B75

12/15/2023

4/30/2026

AD24-0782

高级支持/延长支持

Business Automation Manager Open Editions

8.x

5900-AR4

7/22/2022

4/30/2026

AD24-0312

高级支持/延长支持

Business Automation Workflow

23.0.x

5737-H41

6/23/2023

4/30/2026

AD24-0768

高级支持/延长支持

Business Automation Workflow Enterprise Service Bus

23.0.x

5737-E82

6/23/2023

4/30/2026

AD24-0768

高级支持/延长支持

CICS TX Standard

11.1.0

5900-ALU

2/25/2022

4/30/2026

AD24-0467

 

Cloud Pak for Business Automation

23.0.x

5737-I23

6/23/2023

4/30/2026

AD24-0768

高级支持/延长支持

Cloud Pak for Integration

2023.4.1

5737-I89

12/13/2023

4/30/2026

AD24-0750

Advanced Support

Cognos Analytics

11.2.x

5724-W12

5/18/2021

4/30/2026

AD25-0133

高级支持/延长支持

Cognos Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data

11.2.X

5900-ABL

6/29/2022

4/30/2026

AD25-0133

高级支持/延长支持

Cognos Analytics Modernization

11.2.X

5900-ABM

11/30/2022

4/30/2026

AD25-0133

高级支持/延长支持

Cognos Controller

11.0.X

5724-W24

3/17/2023

4/30/2026

AD25-0993

延期支持

Cognos Integration Server

10.2.3

5725-L44

10/24/2017

4/30/2026

AD24-0539

 

Cognos PowerPlay

11.0.x

5724-W68

8/29/2017

4/30/2026

AD25-0133

高级支持/延长支持

Cognos PowerPlay

11.2.X

5724-W68

12/16/2022

4/30/2026

AD25-0133

高级支持/延长支持

DFSORT/VSE 第 3 版

3.4.0

5746-SM3

5/29/1998

2/28/2026

AD25-071

 

E - M

产品

VRM

PID

GA

过渡到延长/
持续或终止支持

公告

函号码

符合条件的服务

Guardium Data Protection

11.5.x

5725-I12

9/16/2022

4/30/2026

AD24-2199

高级支持/延长支持

Informix Advanced Developer Edition

12.10.0

5725-D14

9/12/2014

4/30/2026

AD25-1047

延期支持

Informix Client Software Development Kit

4.10.x

5724-C23

2013/3/26

4/30/2026

AD25-1047

延期支持

Informix Enterprise Edition

12.10.x

5725-A39

2013/3/26

4/30/2026

AD25-1047

延期支持

Informix Express Edition

12.10.0

5724-Z04

2013/3/26

4/30/2026

AD25-1047

延期支持

Informix Workgroup Edition

12.10.0

5725-A40

2013/3/26

4/30/2026

AD25-1047

延期支持

Integration Designer

23.0.x

5725-C97

6/23/2023

4/30/2026

AD24-0768

高级支持/延长支持

N - R

产品

VRM

PID

GA

过渡到延长/
持续或终止支持

公告

函号码

符合条件的服务

Open Enterprise SDK for Node.js

20.0.x

5655-NOS

11/17/2023

4/30/2026

AD25-0071

 

Open Enterprise SDK for Python

3.12.x

5655-PYT

11/17/2023

4/30/2026

AD25-0071

 

OpenPages for Cloud Pak for Data

8.3.x

5737-N71

6/29/2022

4/30/2026

AD25-0133

高级支持/延长支持

OpenPages Modernization for Cloud Pak for Data

8.3.x

5737-N70

6/29/2022

4/30/2026

AD25-0133

高级支持/延长支持

PowerVC for Private Cloud

2.1.x

5765-VC2

12/2/2022

4/30/2026

923-0500

 

QRadar Log Manager Disaster Recovery

7.5.x

5737-C15

1/11/2022

4/30/2026

AD24-0503

Advanced Support

QRadar Log Manager High Availability

7.5.x

5737-C14

1/11/2022

4/30/2026

AD24-0503

Advanced Support

QRadar Network Packet Capture Software

7.5.x

5737-B29

1/11/2022

4/30/2026

AD24-0503

Advanced Support

S - Z

产品

VRM

PID

GA

过渡到延长/
持续或终止支持

公告

函号码

符合条件的服务

Safer Payments

6.5.x

5725-Z82

1/27/2023

4/30/2026

AD24-2189

高级支持/延长支持

Security Guardium Appliances

11.5.x

5737-M13

9/16/2022

4/30/2026

AD24-2199

 

Security Guardium Appliances

11.5.x

5900-AX7

6/9/2023

4/30/2026

AD24-2199

 

Security Guardium for Files

11.5.x

5725-V56

9/16/2022

4/30/2026

AD24-2199

高级支持/延长支持

Security Guardium Key Lifecycle Manager

4.1.x

5724-T60

12/8/2020

4/30/2026

AD24-2199

高级支持/延长支持

Security Guardium Key Lifecycle Manager

4.1.x

5641-GKL

12/8/2020

4/30/2026

AD24-2199

高级支持/延长支持

Security Guardium Key Lifecycle Manager

4.1.x

5641-GKM

12/8/2020

4/30/2026

AD24-2199

高级支持/延长支持

Security Guardium Package SW

1.10.x

5900-AQE

2022/6/21

4/30/2026

AD24-2199

高级支持/延长支持

Security QRadar Incident Forensics

7.5.0

5725-Q41

1/11/2022

4/30/2026

AD24-0503

Advanced Support

Security QRadar Incident Forensics

7.5.x

5725-Q42

1/11/2022

4/30/2026

AD24-0503

Advanced Support

Security QRadar Log Manager

7.5.x

5737-C13

1/11/2022

4/30/2026

AD24-0503

Advanced Support

Security Verify Access

10.0.x

5725-V90

6/12/2020

4/30/2026

AD25-0814

 

SevOne Network Performance Management

6.8

5900-AN1

2/29/2024

2/28/2026

AD24-0684

高级支持/延长支持

SingleStore Self-Managed with IBM

8.5.x

5900-AON

2024/10/24

1/8/2026

AD24-2294

 

Sterling B2B Integrator

6.1.X

5725-D06

9/18/2020

4/30/2026

AD25-0879

延期支持

Sterling File Gateway

6.1.X

5725-D07

9/18/2020

4/30/2026

AD25-0879

延期支持

Sterling Transformation Extender

10.1.x

5724-Q23

11/13/2020

4/30/2026

AD25-0880

延期支持

Tivoli Storage Management

6.1.x

5608-E08

12/14/2007

4/30/2026

AD25-0824

 

XL C/C++ for AIX

16.1.x

5765-J12

12/14/2018

4/30/2026

AD24-0719

 

XL Fortran for AIX

16.1.x

5725-C74

12/14/2018

4/30/2026

AD24-0719

 

XL Fortran for AIX

16.1.x

5765-J14

12/14/2018

4/30/2026

AD24-0719

 

Z and Cloud Modernization Stack

2023.1.1

5900-A8N

4/4/2023

4/30/2026

AD24-0496

 

Z and Cloud Modernization Stack

2023.2.1

5900-A8N

6/16/2023

4/30/2026

AD24-0496

 