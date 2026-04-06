CEO 产品类别是 IBM 按 CEO 用户提供的产品组件集合，并受特定采购规则的约束，包括最低初始用户数量要求（最低数量因 CEO 产品类别而异）。

对于客户的第一个（主要）CEO 产品类别，客户：

必须为其企业版中所有被分配了能够复制、使用或扩展 CEO 产品类别中任何产品使用之机器的用户（称为 CEO 用户）获取用户许可权。

受该 CEO 产品类别的最低初始用户数量要求的约束。

对于客户的其他 CEO 产品类别，客户：

必须为每个额外的 CEO 产品类别获取授权，用于所有使用该 CEO 产品类别中任何产品组件的用户；其数量可能与主要 CEO 产品类别的用户数量相同，也可能更少。

仍受适用 CEO 产品类别的最低初始用户数量要求的约束。

任何 CEO 产品类别的程序安装只能由获得许可的用户使用或为其使用。

在最终用户设备上用于访问服务器上程序的所有程序，必须从与该受访程序访问之服务器的相同 CEO 类别中获取。

客户可以直接从 IBM 或通过 IBM 业务合作伙伴获得权利。

权利包括使用 CEO 产品类别中的所有产品，以及前 12 个月的软件订阅和支持。后续年份可续订软件订阅和支持服务。

请注意：当组件产品：

添加到现有 CEO 产品类别后，所有拥有有效软件订阅和支持保障的该 CEO 产品类别授权客户均有权获得新增组件。

被其他产品替换后，在替换时拥有有效软件订购和支持服务的该 CEO 产品类别的所有许可客户均有权获得替换组件产品。

从现有的 CEO 产品类别中移除，则该 CEO 产品类别的许可客户可以继续使用该组件产品，其版本/发布级别可以是该组件产品从 CEO 产品类别中移除时的版本/发布级别，也可以是客户在该 CEO 产品类别的软件订购和支持覆盖范围失效前下载的版本/发布级别，以较早者为准。无论哪种情况，被移除组件产品的用户数量均不得超过该组件产品从 CEO 产品类别中移除时的许可级别。

请参阅 IBM Passport Advantage 或 IBM Passport Advantage Express 协议（如适用），了解 CEO 产品类别的条款。