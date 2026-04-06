CEO 产品类别是指一系列紧密相关的产品，它们共同构成企业基础设施解决方案
CEO 产品类别是 IBM 按 CEO 用户提供的产品组件集合，并受特定采购规则的约束，包括最低初始用户数量要求（最低数量因 CEO 产品类别而异）。
对于客户的第一个（主要）CEO 产品类别，客户：
对于客户的其他 CEO 产品类别，客户：
任何 CEO 产品类别的程序安装只能由获得许可的用户使用或为其使用。
在最终用户设备上用于访问服务器上程序的所有程序，必须从与该受访程序访问之服务器的相同 CEO 类别中获取。
客户可以直接从 IBM 或通过 IBM 业务合作伙伴获得权利。
权利包括使用 CEO 产品类别中的所有产品，以及前 12 个月的软件订阅和支持。后续年份可续订软件订阅和支持服务。
请注意：当组件产品：
请参阅 IBM Passport Advantage 或 IBM Passport Advantage Express 协议（如适用），了解 CEO 产品类别的条款。
下表列出了每个现有的 CEO 产品类别、每个 CEO 类别中包含的产品组件，以及该 CEO 产品类别提供的解决方案的简要描述。
更新日期：2019 年 12 月 17 日
|产品类别
|套装中包含的产品
|解决方案
最低
初始用户需求
|IBM Db2 进阶版 CEO 产品
Db2 进阶企业服务器版
|提供广泛的 Db2 数据服务器功能，包括 Db2 进阶企业服务器版、Db2 工作组服务器版和 Db2 Connect 版本。IBM Db2 进阶版 CEO 产品通过为公司宝贵的信息资产提供安全有弹性的信息管理系统，满足了当今企业的需求。
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|IBM 混合数据管理平台 CEO 产品
|Db2 进阶版
Db2 Big SQL
Db2 Connect
Db2 事件存储
Db2 Warehouse
|一系列完整的 AI 赋能解决方案，能够跨供应商、语言、地点和结构翻译查询，以便企业架构领导者能够构建一个优化的基础来管理和分析数据。它使您能够跨本地部署、私有云和公有云收集、管理数据并提供业务洞察分析，或者跨结构化和非结构化数据类型进行集成。
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