CEO 产品类别

CEO 产品类别是指一系列紧密相关的产品，它们共同构成企业基础设施解决方案

蓝色、黑色及灰色调的几何图形插图

概述

CEO 产品类别是 IBM 按 CEO 用户提供的产品组件集合，并受特定采购规则的约束，包括最低初始用户数量要求（最低数量因 CEO 产品类别而异）。

对于客户的第一个（主要）CEO 产品类别，客户：

  • 必须为其企业版中所有被分配了能够复制、使用或扩展 CEO 产品类别中任何产品使用之机器的用户（称为 CEO 用户）获取用户许可权。
  • 受该 CEO 产品类别的最低初始用户数量要求的约束。

对于客户的其他 CEO 产品类别，客户：

  • 必须为每个额外的 CEO 产品类别获取授权，用于所有使用该 CEO 产品类别中任何产品组件的用户；其数量可能与主要 CEO 产品类别的用户数量相同，也可能更少。
  • 仍受适用 CEO 产品类别的最低初始用户数量要求的约束。

任何 CEO 产品类别的程序安装只能由获得许可的用户使用或为其使用。

在最终用户设备上用于访问服务器上程序的所有程序，必须从与该受访程序访问之服务器的相同 CEO 类别中获取。

客户可以直接从 IBM 或通过 IBM 业务合作伙伴获得权利。

权利包括使用 CEO 产品类别中的所有产品，以及前 12 个月的软件订阅和支持。后续年份可续订软件订阅和支持服务。

请注意：当组件产品：

  • 添加到现有 CEO 产品类别后，所有拥有有效软件订阅和支持保障的该 CEO 产品类别授权客户均有权获得新增组件。
  • 被其他产品替换后，在替换时拥有有效软件订购和支持服务的该 CEO 产品类别的所有许可客户均有权获得替换组件产品。
  • 从现有的 CEO 产品类别中移除，则该 CEO 产品类别的许可客户可以继续使用该组件产品，其版本/发布级别可以是该组件产品从 CEO 产品类别中移除时的版本/发布级别，也可以是客户在该 CEO 产品类别的软件订购和支持覆盖范围失效前下载的版本/发布级别，以较早者为准。无论哪种情况，被移除组件产品的用户数量均不得超过该组件产品从 CEO 产品类别中移除时的许可级别

请参阅 IBM Passport AdvantageIBM Passport Advantage Express 协议（如适用），了解 CEO 产品类别的条款。

产品类别

下表列出了每个现有的 CEO 产品类别、每个 CEO 类别中包含的产品组件，以及该 CEO 产品类别提供的解决方案的简要描述。

更新日期：2019 年 12 月 17 日

 

产品类别套装中包含的产品解决方案

最低

初始用户需求

IBM Db2 进阶版 CEO 产品

Db2 进阶企业服务器版

Db2 工作组服务器版

IBM 数据库企业开发者版

Db2 Connect 企业版

Db2 Connect 个人版

提供广泛的 Db2 数据服务器功能，包括 Db2 进阶企业服务器版、Db2 工作组服务器版和 Db2 Connect 版本。IBM Db2 进阶版 CEO 产品通过为公司宝贵的信息资产提供安全有弹性的信息管理系统，满足了当今企业的需求。500
IBM 混合数据管理平台 CEO 产品Db2 进阶版

Db2 Big SQL

Db2 Connect

Db2 事件存储

Db2 Warehouse		一系列完整的 AI 赋能解决方案，能够跨供应商、语言、地点和结构翻译查询，以便企业架构领导者能够构建一个优化的基础来管理和分析数据。它使您能够跨本地部署、私有云和公有云收集、管理数据并提供业务洞察分析，或者跨结构化和非结构化数据类型进行集成。500