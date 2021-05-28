X-Force

X-Force Red 如何测试员工：X-Force Red 采用多种策略来测试员工，包括更标准的数字策略，例如分发带有恶意链接和附件的电子邮件、致电员工并诱骗他们泄露敏感信息。测试方法不局限于数字世界，还使用伪装、徽章克隆、绕过和其他技术来实际进入建筑物并发现安全漏洞。最后，测试场景可以包括定制接口，即不采用预设模板或现有客户资源。 了解 X-Force Red 团队 亲身体验 X-Force Red Portal