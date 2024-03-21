本书旨在为消费品企业和零售商提供一些前沿思想、丰富经验、正确方法，将企业的发展潜力提升至全新水平，实现零售行业新愿景。
企业元宇宙是一个“当下”的机会 — 唯有在当下创造切实、可衡量且可持续的业务成效，才能为未来的“虚实融合”奠定基础。零售商和品牌商应当把握这一历史机遇，利用关键元宇宙能力来助力释放企业内部的价值。
电信行业正在经历一场翻天覆地的变革，这促使电信运营商开始重新思考其在提供连通性之外，还能以哪些方式推动价值创造。在选择独一的价值创造战略之后，每一家电信运营商都需要协同业务运营、网络运营和产品上市职能，为其战略方向提供支持。
在通讯行业中，业绩出众企业对云原生技术和敏捷部署方法的战略重要性的理解以及使用的部署方式，为寻求实现网络云可持续增长的其他 CSP 提供了洞察。
Data Fabric 不仅仅是一种具体的技术，更是一种概念性的方法。可将其视为一个环境，包含架构和一系列统一的数据服务。这些服务共同支持覆盖企业自身网络的一致数据能力。
边缘计算可以提高数据分析速度，减少相关限制，从而为获得更深入的洞察、实现更快的响应速度和打造更卓越的客户体验创造机会。
5G、边缘计算和人工智能等技术的交汇融合，将在所有行业中创造新的突破性用例。49% 的电信业领导表示，他们的企业将在未来 2-3 年内对 5G 技术进行重大投资。
5G 技术塑造了视频流媒体，使得消费者进入沉浸式媒体和体验新电子竞技成为可能。
5G 技术的到来不仅能提高全球智能手机的下载速度。在电子企业看来，5G 技术有望到 2030年，释放 300亿物联网设备的巨大潜能。
通信服务提供商 (CSP) 正面临挑战。为了迎接 5G 时代的到来，他们打算通过基于云的虚拟化网络技术，对通信网络进行重塑。使网络能够开展智能灵活、响应迅捷的网络和服务运营。