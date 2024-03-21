2023年9月 从店铺到元宇宙零售：在周期中布局下一个繁荣 本书旨在为消费品企业和零售商提供一些前沿思想、丰富经验、正确方法，将企业的发展潜力提升至全新水平，实现零售行业新愿景。

2023年2月 超越想像力：零售商和品牌商在企业元宇宙中创造价值的五种方式 企业元宇宙是一个“当下”的机会 — 唯有在当下创造切实、可衡量且可持续的业务成效，才能为未来的“虚实融合”奠定基础。零售商和品牌商应当把握这一历史机遇，利用关键元宇宙能力来助力释放企业内部的价值。

2022年7月 引领 5G 未来的电信战略：价值创造势在必行 电信行业正在经历一场翻天覆地的变革，这促使电信运营商开始重新思考其在提供连通性之外，还能以哪些方式推动价值创造。在选择独一的价值创造战略之后，每一家电信运营商都需要协同业务运营、网络运营和产品上市职能，为其战略方向提供支持。

2021年7月 我们所熟知的通信服务时代已经结束：5G 和边缘计算将如何帮助企业在数字经济中获胜 在通讯行业中，业绩出众企业对云原生技术和敏捷部署方法的战略重要性的理解以及使用的部署方式，为寻求实现网络云可持续增长的其他 CSP 提供了洞察。

2021年5月 将 Data Fabric 融入混合多云：使用互联数据大展身手 Data Fabric 不仅仅是一种具体的技术，更是一种概念性的方法。可将其视为一个环境，包含架构和一系列统一的数据服务。这些服务共同支持覆盖企业自身网络的一致数据能力。

2020年6月 为何边缘计算成为企业的重投领域 — 从边缘获得洞察 边缘计算可以提高数据分析速度，减少相关限制，从而为获得更深入的洞察、实现更快的响应速度和打造更卓越的客户体验创造机会。

2020年3月 电信行业的 5G 未来：借助 5G、边缘计算和 AI，创造新的收入流和新服务 5G、边缘计算和人工智能等技术的交汇融合，将在所有行业中创造新的突破性用例。49% 的电信业领导表示，他们的企业将在未来 2-3 年内对 5G 技术进行重大投资。

2019年10月 5G 时代的娱乐，消费者有何期望 5G 技术塑造了视频流媒体，使得消费者进入沉浸式媒体和体验新电子竞技成为可能。

2019年2月 5G 如何引发电子行业革命：5G 技术成就下一代制造革命和自动驾驶汽车 5G 技术的到来不仅能提高全球智能手机的下载速度。在电子企业看来，5G 技术有望到 2030年，释放 300亿物联网设备的巨大潜能。