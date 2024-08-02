本报告是 IBV 系列研究的第三章，探讨了混合设计技术架构如何助力业务引擎加速，将技术与核心业务目标更好地融合并实现长期增长。
本报告是 IBV 系列研究的第二章，探讨了如何利用混合设计来提高技术投资的业务回报，使用混合设计将 IT 部门从成本中心转变为收入来源。
本报告是 IBV 系列研究的第一章，了解如何通过混合设计帮助组织实现基础设施现代化，提升生产力，从而创造新的价值。
基于云平台的先进数字技术可以推动制造业转型。近一半 (48%) 的受访制造商表示还有空间更充分地释放云计算的价值。
在这场竞争激烈的业务转型竞赛中，生成式 AI、可持续发展和劳动力技能提升等举措是组织寻求建立战略优势时的首要考虑因素。对于企业级开发和部署，混合云是首选的转型引擎。
应用现代化并不是 IT 领域的另一个时髦口号，而是企业的当务之急。
在每个 Salesforce 许可证创造的平均收入方面，打通 Salesforce 云的组织要比其他组织高出 40%。这类组织正在积极计划开展“统筹兼顾”或“总揽全局”的企业转型，实现聚合效应，创造非凡价值。
“IBM 转型指数：云现状”帮助组织通过在线回答各种云领域的问题来评估自身相对于行业标准和当地标准的云现状。IBM 转型指数研究旨在揭示团队在哪些领域面临最重大的挑战和机遇。
深层云聚焦于企业为客户创造重大价值的领域。深层云旨在融合云、数据、软件和人工智能来大幅提升业务绩效。
在与客户携手共创的过程中，最有趣、也最具挑战性的一项工作就是，我们协助客户从云采用的早期阶段迈向更深层、以业务为驱动的成熟阶段，直到全面驾驭混合云。
79% 的企业云采用方面的利益相关方表示，他们需要全面而先进的云能力，以推动最高优先级的数字活动。我们的研究成果可帮助贵组织评估云采用战略和投资。
世界越来越以云为中心，这对于主机以及依赖主机来支持其最关键应用的行业巨头意味着什么？诸多高管指出，主机仍然是其战略的核心，并在数字化转型中发挥着重要作用。
Data Fabric 不仅仅是一种具体的技术，更是一种概念性的方法。可将其视为一个环境，包含架构和一系列统一的数据服务。这些服务共同支持覆盖企业自身网络的一致数据能力。
在最高管理层中，81% 的高管认为安全是让组织脱颖而出的品牌属性。云环境的安全运营强调速度、规模、互操作性、自动化和协作。
速度是数字驱动的企业取得成功的关键要素。在当今“手快有，手慢无”的商业环境中， 智慧架构的运行速度对于发挥云计算的战略价值举足轻重。
云技术采用过程中的七种“模式”：将云的业务价值扩展到整个企业；平衡新旧环境；关闭数据中心，淘汰大型机； 遵守合规要求；实施现场可靠性工程和类似实践；改善云服务用户的体验； 在技能危局中求生存。
企业需从开放的平台建设、统一的平台治理、全栈的一致管理、智能的运维技术、强大的危机管理、灵动的交付模式、创新的人才供应七个维度，打造新型的混合云管理能力。
大规模采用完整混合多云平台技术和运营模式所创造的价值，要比“单一平台，单一云供应商”方法高出 2.5倍。事实上，规模越大，平台方法的价值优势就越显著。
大多数企业仅将 20%的工作负载迁移到了公共云。剩下 80%的工作负载才是企业真正的价值所在。我们正处于转折点上。
管理多个云环境中的应用和数据的战略和架构， 对于当今在多云环境中运营的企业而言至关重要。
大多数企业已将云计算作为业务平台，推动收入增长和创新。超过四分之三的受访企业正在使用云计算，向新行业进军。
在这个大数据的时代，越来越多的企业开始关注利用云计算、大数据等创新技术，以期推动业务的发展与创新。这本书如同数字百宝箱，在分析和云技术两个方向上，IBM 商业价值研究院基于事实的独立研究成果将带给你崭新的启示。
在多云环境中开展业务是当今企业所面对的现实。建立统筹协调的多云平台，能够扩大自己的竞争优势，降低成本。
随着云计算的日益普及，电子企业纷纷转变战略方向，运用关键标准来确定有力的混合云用例。
具有远见卓识的云计算领先者已经开始运用 “ 云熔炉 ” 打造致胜的云战略，创造竞争优势，实现经济效益。
企业云计划的发展方向取决于企业的目标和策略、愿意承担多少风险、目前的竞争局面以及客户需求等多个方面。
云技术在企业中的运用越来越普遍。只有符合企业独特的需求和业务状况，才算得上最优的混合解决方案。
银行业正经历结构性变革，需要重新思考业务模式和运营方式，以期在经济、行业和消费者行为不断变化的大环境中保持竞争力。
为了有效保护人群的健康，医疗保健企业必须借助云计算技术，创造更为个性化的患者体验，帮助组织在医疗保健行业的新时代开展竞争。
云计算已经成为银行业创新的最大推动 力。它不仅可以提升业务效率，还能全面推进业务转型，促进收入增长。
云技术能够为汽车行业带来哪些重大优势？
云技术能够为银行业带来哪些重大优势？
云技术能够为电子消费品行业带来哪些重大优势？
云技术能够为消费品行业带来哪些重大优势？
教育机构如何才能充分实现云技术的优势？
金融企业该如何才能实现云带来的全部优势？
政府机构如何才能充分实现云技术的优势？
医疗保健行业该如何应对安全问题并实现云技术的优势？
保险公司如何才能充分实现云技术的优势？
云技术可帮助企业创造重大价值并实现竞争优势。那么，M&E 公司若要实现这些优势该何去何从？
云技术可帮助企业创造重大价值并实现竞争优势。因此，零售商若要实现这些优势该何去何从？
云技术可帮助企业创造重大价值并实现竞争优势。那么，CSP 如何才能充分实现云技术的优势？
云技术可帮助企业创造重大价值并实现竞争优势。那么，运输企业该如何才能实现云带来的全部优势？
生命科学行业正在快速应对阻碍云采用的监管问题。那么，该行业如何才能充分实现云技术的优势？
能源和公用事业面临着瞬息万变的市场形势。企业纷纷借助云交付服务增强功能，力求在客户体验方面脱颖而出。
工业品行业正处于转型阶段。企业在云计算应用基础上改善生产力，优化流程，提升客户满意度，为客户带来不同凡响的体验。
石油化工行业正面临多重挑战。企业运用云端服务，提高生产率，提升效率，优化运营从而提升竞争优势。