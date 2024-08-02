2024年8月 敏捷 AI 架构：混合设计技术架构助力业务提速 本报告是 IBV 系列研究的第三章，探讨了混合设计技术架构如何助力业务引擎加速，将技术与核心业务目标更好地融合并实现长期增长。

2024年8月 投资回报术：混合设计助力提高技术投资回报率 本报告是 IBV 系列研究的第二章，探讨了如何利用混合设计来提高技术投资的业务回报，使用混合设计将 IT 部门从成本中心转变为收入来源。

2024年6月 从混乱到有序：混合设计如何创造业务价值 本报告是 IBV 系列研究的第一章，了解如何通过混合设计帮助组织实现基础设施现代化，提升生产力，从而创造新的价值。

2024年1月 云端制造：运营和 IT 高管将愿景转化为优势 基于云平台的先进数字技术可以推动制造业转型。近一半 (48%) 的受访制造商表示还有空间更充分地释放云计算的价值。

2023年12月 数据故事：混合云 + AI 的强大功能 在这场竞争激烈的业务转型竞赛中，生成式 AI、可持续发展和劳动力技能提升等举措是组织寻求建立战略优势时的首要考虑因素。对于企业级开发和部署，混合云是首选的转型引擎。

2023年12月 基于混合云的应用现代化：加速数字化转型的要义 应用现代化并不是 IT 领域的另一个时髦口号，而是企业的当务之急。

2023年5月 连木成林：打通 Salesforce 云，助力企业释放非凡价值 在每个 Salesforce 许可证创造的平均收入方面，打通 Salesforce 云的组织要比其他组织高出 40%。这类组织正在积极计划开展“统筹兼顾”或“总揽全局”的企业转型，实现聚合效应，创造非凡价值。

2022年11月 企业云战略对比评估：IBM 转型指数 — 云现状 “IBM 转型指数：云现状”帮助组织通过在线回答各种云领域的问题来评估自身相对于行业标准和当地标准的云现状。IBM 转型指数研究旨在揭示团队在哪些领域面临最重大的挑战和机遇。

2022年9月 深层云替代方案：潜入业务绩效的核心 深层云聚焦于企业为客户创造重大价值的领域。深层云旨在融合云、数据、软件和人工智能来大幅提升业务绩效。

2022年7月 驾驭混合云 在与客户携手共创的过程中，最有趣、也最具挑战性的一项工作就是，我们协助客户从云采用的早期阶段迈向更深层、以业务为驱动的成熟阶段，直到全面驾驭混合云。

2022年3月 云技术的下一次飞跃：如何创造变革性的业务价值 — 中国洞察 79% 的企业云采用方面的利益相关方表示，他们需要全面而先进的云能力，以推动最高优先级的数字活动。我们的研究成果可帮助贵组织评估云采用战略和投资。

2021年8月 主机上的应用现代化：扩展云转型的价值 世界越来越以云为中心，这对于主机以及依赖主机来支持其最关键应用的行业巨头意味着什么？诸多高管指出，主机仍然是其战略的核心，并在数字化转型中发挥着重要作用。

2021年5月 将 Data Fabric 融入混合多云：使用互联数据大展身手 Data Fabric 不仅仅是一种具体的技术，更是一种概念性的方法。可将其视为一个环境，包含架构和一系列统一的数据服务。这些服务共同支持覆盖企业自身网络的一致数据能力。

2021年4月 云安全的新时代：利用信任网络，增强网络弹性 在最高管理层中，81% 的高管认为安全是让组织脱颖而出的品牌属性。云环境的安全运营强调速度、规模、互操作性、自动化和协作。

2021年2月 智慧架构的速度：混合云创造数字业务价值，降低执行风险 速度是数字驱动的企业取得成功的关键要素。在当今“手快有，手慢无”的商业环境中， 智慧架构的运行速度对于发挥云计算的战略价值举足轻重。

2020年12月 目前推动采用云技术的七种持续模式：现场笔记 云技术采用过程中的七种“模式”：将云的业务价值扩展到整个企业；平衡新旧环境；关闭数据中心，淘汰大型机； 遵守合规要求；实施现场可靠性工程和类似实践；改善云服务用户的体验； 在技能危局中求生存。

2020年11月 新一代的混合云管理能力：疫情新常态下，引领企业走出数字化转型困境 企业需从开放的平台建设、统一的平台治理、全栈的一致管理、智能的运维技术、强大的危机管理、灵动的交付模式、创新的人才供应七个维度，打造新型的混合云管理能力。

2020年7月 混合云平台的优势：企业转型入门指南 — 中国洞察 大规模采用完整混合多云平台技术和运营模式所创造的价值，要比“单一平台，单一云供应商”方法高出 2.5倍。事实上，规模越大，平台方法的价值优势就越显著。

2019年12月 新一代混合云助力新一代企业 -中国洞察 大多数企业仅将 20%的工作负载迁移到了公共云。剩下 80%的工作负载才是企业真正的价值所在。我们正处于转折点上。

2019年11月 多云世界数据蓝图 管理多个云环境中的应用和数据的战略和架构， 对于当今在多云环境中运营的企业而言至关重要。

2019年11月 云计算触及天际 大多数企业已将云计算作为业务平台，推动收入增长和创新。超过四分之三的受访企业正在使用云计算，向新行业进军。

大数据、云计算价值转化 在这个大数据的时代，越来越多的企业开始关注利用云计算、大数据等创新技术，以期推动业务的发展与创新。这本书如同数字百宝箱，在分析和云技术两个方向上，IBM 商业价值研究院基于事实的独立研究成果将带给你崭新的启示。

组建云端“管弦乐队” 在多云环境中开展业务是当今企业所面对的现实。建立统筹协调的多云平台，能够扩大自己的竞争优势，降低成本。

在云海中远航 随着云计算的日益普及，电子企业纷纷转变战略方向，运用关键标准来确定有力的混合云用例。

致胜的云战略 具有远见卓识的云计算领先者已经开始运用 “ 云熔炉 ” 打造致胜的云战略，创造竞争优势，实现经济效益。

超越敏捷性：云计算如何推动企业创新 企业云计划的发展方向取决于企业的目标和策略、愿意承担多少风险、目前的竞争局面以及客户需求等多个方面。