2023年12月 把握 AI 和自动化的机遇：时不我待 现在正是探索生成式 AI 和自动化可为组织释放哪些潜力的绝佳时机。

2023年10月 基于 AI 和自动化的增强型工作新时代：通过人机偕行提高绩效 — 中国洞察 企业高管们正在竭力应对 AI 对企业的影响。AI 的快速发展有望颠覆传统业务模式，并改变员工的日常工作方式。

2023年8月 AI 和自动化的强大功能：通过智能工作流提高绩效 我们在调研中询问了企业高管在未来两到三年内的优先要务。高管们注重利用数据主导的洞察、智能自动化和创新来提升竞争优势。

2023年8月 AI 和自动化的强大功能：提高员工团队生产力和敏捷性 除了应对日常挑战、反应过度危机和意外难题之外，富有前瞻性思维的高管还会利用数据驱动的创新来持续改善绩效。

2023年8月 AI 和自动化的强大功能：打造主动式 IT 平台和应用 开始自动化旅程后，下一项最重要的举措就是决定哪些业务流程需要自动化。 AI 驱动的智能工作流和 IT 自动化可以确定对业务绩效贡献最大的流程。

2022年8月 人工智能和自动化助力网络安全：领导者如何统筹技术和人才以取得成功 通过减轻日常任务负担，人工智能和自动化帮助网络安全团队将其稀缺专业知识应用于最迫切需要的环节。

2021年4月 借助自动化技术执行智能工作流：为化工、石油和工业品行业提供企业范围的适应能力 随着自动化、AI 及其他技术日益普及，人机互动的方式也随之改变。智能机器所执行的任务有望从行政管理工作扩展到企业范围的工作和专家工作。

2020年8月 自动化与未来工作趋势：在整个企业打造智能化工作流 随着自动化、AI 及其他技术日益普及，人机互动的方式也随之改变。近 80%的企业表示，将在三年内由智能机器做出复杂决策或任务关键型决策。

2020年7月 智慧制造：AI 技术，智能洞察 将自动化、AI、IoT、边缘计算、云、5G、增材制造和数字孪生等多种强大技术融入工业 4.0 运营，打造智慧工厂。

2019年8月 成就数字赢家的六大关键战略：AI 驱动型运营模式的威力 最繁荣的数字公司积极利用 AI，率先尝试用数字技术探索前沿领域，成为数字赢家。

2019年7月 消费品和零售供应链的智能自动化：实现端到端规划与执行的整体方略 要实现“整体”运营，企业必须将战略从各自孤立的创新转变为智能自动化。随着人工智能(AI)和自动化的结合，这些战略正经历革命性的转变，为供应链企业创造了转折点。

2019年4月 超越数字统治地位：“平台之平台”战略正在崛起 随着平台在各个行业日益占据主导地位，企业须通过 “平台之平台”战略来获得自身竞争优势。

银行业务自动化：为实现无接触而设计 认知计算与高速发展的机器人技术相结合，将会促进银行业劳动力转型升级，帮助实现以客户为中心的高价值互动。

流程自动化演进之路，迈向智能互动 随着人工智能的发展，自动化技术迈上了新台阶。智能自动化借助技术进步，改变了企业的运营模式。

人机交融：智能自动化如何改变业务运营模式 智能自动化通过使用机器理解周围环境、与人类及其他机器互动、学习获得的经验，支持未来决策。

仅仅机器人还不够 将认知优先级与核心战略目标保持一致，可以帮助旅游企业制定认知计划，改善旅客体验，简化旅行运营。