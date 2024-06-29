现在正是探索生成式 AI 和自动化可为组织释放哪些潜力的绝佳时机。
企业高管们正在竭力应对 AI 对企业的影响。AI 的快速发展有望颠覆传统业务模式，并改变员工的日常工作方式。
我们在调研中询问了企业高管在未来两到三年内的优先要务。高管们注重利用数据主导的洞察、智能自动化和创新来提升竞争优势。
除了应对日常挑战、反应过度危机和意外难题之外，富有前瞻性思维的高管还会利用数据驱动的创新来持续改善绩效。
开始自动化旅程后，下一项最重要的举措就是决定哪些业务流程需要自动化。 AI 驱动的智能工作流和 IT 自动化可以确定对业务绩效贡献最大的流程。
通过减轻日常任务负担，人工智能和自动化帮助网络安全团队将其稀缺专业知识应用于最迫切需要的环节。
随着自动化、AI 及其他技术日益普及，人机互动的方式也随之改变。智能机器所执行的任务有望从行政管理工作扩展到企业范围的工作和专家工作。
随着自动化、AI 及其他技术日益普及，人机互动的方式也随之改变。近 80%的企业表示，将在三年内由智能机器做出复杂决策或任务关键型决策。
将自动化、AI、IoT、边缘计算、云、5G、增材制造和数字孪生等多种强大技术融入工业 4.0 运营，打造智慧工厂。
最繁荣的数字公司积极利用 AI，率先尝试用数字技术探索前沿领域，成为数字赢家。
要实现“整体”运营，企业必须将战略从各自孤立的创新转变为智能自动化。随着人工智能(AI)和自动化的结合，这些战略正经历革命性的转变，为供应链企业创造了转折点。
随着平台在各个行业日益占据主导地位，企业须通过 “平台之平台”战略来获得自身竞争优势。
认知计算与高速发展的机器人技术相结合，将会促进银行业劳动力转型升级，帮助实现以客户为中心的高价值互动。
随着人工智能的发展，自动化技术迈上了新台阶。智能自动化借助技术进步，改变了企业的运营模式。
智能自动化通过使用机器理解周围环境、与人类及其他机器互动、学习获得的经验，支持未来决策。
将认知优先级与核心战略目标保持一致，可以帮助旅游企业制定认知计划，改善旅客体验，简化旅行运营。
企业聊天机器人可以提供一对一的个性化员工体验，很可能成为新型数字化人力资源体验中不可或缺的重要环节。