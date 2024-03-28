2024年3月 超越常规定势：嵌入可持续性，创造业务价值 嵌入可持续性的组织对投资回报的要求更高⸺53% 的受访组织表示，业务效益对于证明可持续性投资的合理性至关重要。

2023年12月 CEO 生成式 AI 行动指南：可持续发展 生成式 AI 可以助力推动可持续发展计划，从而开启负责任增长的新时代。

2023年9月 AI 的强大功能：可持续发展 可持续发展的组织可以降低成本、提升品牌价值并吸引投资。如今，组织比以往更加需要利用数据来识别可持续发展机会，并评估这些目标的进展情况。

2023年6月 借ERP之力实现可持续发展： 环境保护与业务发展共赢之道 — 中国洞察 可持续发展已跃升至企业战略议程的首位。打造可持续发展型企业已经不再是可选题，而是必答题。IBM-SAP 联合研究揭示可持续发展成功的新秘诀。

2023年7月 ESG 数据难题 根据 IBM 商业价值研究院的调研，受访企业普遍认为有效运用 ESG 数据有助于加速盈利和业务增长。

2022年11月 迫在眉睫：加速推动可持续转型的五个步骤 随着人们对采取行动保护环境的呼吁声越来越高，利益相关者要求企业领导者担起可持续发展的社会责任。组织如何才能切实落实可持续发展转型的目标呢？

2022年8月 可持续红利 本书凝聚了IBV围绕可持续发展主题开展的８ 项最新重要调研成果，不仅深入揭示了全球范围内面临的众多可持续发展挑战，而且还概述了组织应当如何把握未来的一系列新机遇。

2022年6月 超越数据中心推动 IT 可持续发展：利用混合云打造低碳经济 负责任计算和绿色 IT 是帮助组织实现可持续发展目标的重要工具，而混合云则是关键助推器。通过立足整个云资产增强可见性、深化整合以及增强功能，混合云可以助力组织加速推进净零碳排放战略。

2022年5月 平衡可持续性与经济效益：企业如何保护人类福祉、地球环境和自身收益 消费者改变了哪些消费习惯，他们希望在哪些方面采取更多的行动？ 企业如何把握尚未满足的消费者需求，做出更加可持续的选择？目前的企业高管必须在长期使命与短期效益之间取得平衡。

2022年5月 任重致远：可持续发展的实践之道—中国洞察 对于CEO来说，现在是将可持续发展纳入企业核心领域的关键时刻。很明显，有环保意识的组织在设立之初就着眼未来 — 采取行动，刻不容缓。

2022年2月 可持续发展：转型之催化剂 — 开拓者将愿望转化为行动 — 中国洞察 有13% 锐意进取的可持续发展“开拓者”将可持续发展的坚定承诺与执行能力相结合，并且将这项工作与数字化转型相结合，因此他们获得了双赢：既实现了业务目标，又改善了环境成果。这些可持续发展“开拓者”在 6 件事上采取了与众不同的行动。

2022年3月 消费者需求多样化：混合购物、可持续发展以及理念驱使型品牌 调研发现：三分之一的 Z 世代消费者主要选择实体和数字渠道相结合的混合购物方式；理念驱使型消费者根据产品和品牌与自己价值观的契合程度做出购物选择；半数消费者表示他们愿意为可持续发展支付额外费用。

2022年2月 中国企业碳中和战略选择及实施路径 IBM 专家提出，中国企业可以按照合规、优化、重塑、引领四个阶段，选择适合自身的战略，建立碳中和绩效执行机制，借助 IBM Garage™ 方法及可信赖的合作伙伴，加快碳中和战略的实施。

2021年12月 无边界企业：可持续发展与社会影响成为当务之急 无边界企业加强了全球互联互通的程度以及人类彼此之间和人类对地球的影响。它使企业的宗旨和意图与更广泛的社会影响保持一致。

2021年9月 对可持续性的最后呼吁：消费品和零售业紧迫的增长议程 — 中国洞察 大胆清晰、可衡量的可持续性计划可以帮助企业彰显品牌独特的差异化优势，满足客户需求，打造更美好的世界。

2021年6月 可持续性事业处于转折点：消费者推动企业做出改变 我们的研究表明，疫情显著改变人们对环境可持续性的看法。93% 的全球消费者表示新冠病毒疫情影响他们对可持续性的看法。无论现在和未来，可持续性都是一种竞争优势，企业必须为此做出改变。

2021年6月 可持续企业的崛起：借助数字技术应对环境当务之急 从数据中挖掘的洞察正在改变商业和社会行为，催生可持续企业。领先企业使用数字技术，将环境挑战转化为重要的商业机遇。

2021年6月 将可持续性作为业务战略：与理念驱使型消费者共赢 可持续性必须在整个价值链中统一规划和努力执行。消费品企业除了设定组织层面的可持续性目标外，还应专注于建立产品层面的可持续性目标。

2021年6月 数字技术与环境：鼓励开放式创新，推动可持续发展 环境管理和政策有望成为数据的重要前沿。融合数字技术与丰富的环境数据，就有望推动颠覆性变革，促进环境的可持续性。

2021年6月 不断提升的可持续性因素 消费品企业至少在一定程度上将其最重视的可持续性目标纳入整个价值链计划的考虑范围。