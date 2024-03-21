2022年11月 2022 年节日季购物和旅游报告：顺应经济不确定时期的节日消费新形势 IBV 最新消费者调研结果显示，即使经济形势前景黯淡，但许多消费者仍然期待着庆祝节日。在当今每一笔购物都至关重要的形势下，企业如何才能超越竞争对手？

2021年3月 打造酒店业的未来：区块链为当下和后疫情时代提供信任 区块链技术可以在整个生态系统中安全地共享数据，并提供一致的个性化体验，让员工和客户获得安全感。

2021年1月 疫情过后恢复活力：旅游业复苏的四种方式 四种战略可指导旅游业实施恢复计划：吸引旅客，建立深度信任；打造差异化的旅客体验；优化成本运营；以及重塑业务模式。

2020年6月 工业物联网安全之交通运输行业：降低风险，建立弹性 特定的安全控制措施和基于 AI 的实践可帮助企业调整预防、检测和响应能力，更有效地做好准备，快速应对与 IIoT 相关的网络攻击，缓解攻击影响并快速从中恢复。

2020年6月 工业物联网安全之旅游行业：保护旅游运营安全 许多旅游服务提供商采用工业物联网 (IIoT) 解决方案来管理复杂的运营，但在旅游公司中，仍有三分之一的网络安全事件与 IIoT 有关。企业需要采取充分的保护措施，避免遭受网络攻击。

2019年9月 奇特的旅游交易市场：改变旅游业销售现状，加强卖方合作，增加游客乐趣 旅游市场参与者忽视了一个重要事实：尽管存在竞争关系，但要改善游客体验，市场必须以客户的名义携手合作。

2018年7月 加速交付运输企业如何在区块链助力下飞速发展 过时的流程和组织惰性导致运输业在落后于时代。运输行业中的先行者采用诸如区块链之类的新技术和新流程，为企业带来天差地别的发展。

2018年5月 传统企业逆袭 — 交通运输行业 交通运输业的最高层认识到新的交通运输技术和不断提高的客户期望都在推高对数字化高技能员工的需求。自主驾驶型大卡车和其他科技进步最终将减少货物运输所需的劳动力。

2018年5月 传统企业逆袭 — 旅游行业 旅游业的最高层主管表示，人才是影响企业的主要因素之一。随着旅行者开始通过数字渠道满足自己的旅游需求，他们对个性化的服务也更为执着，这导致对具备数字能力的员工的需求不断攀升。

2017年11月 移动为要：引领旅行体验革命 相比其他行业，旅行流程缺少灵活性，非常繁琐，使用起来很不方便，而移动技术有能力显著提高客户满意度。

2017年11月 面向出行服务的区块链：借助安全的数据，实现个性化出行 汽车共享、拼车和打车服务已屡见不鲜，如今，这些服务开始重塑传统的汽车所有权本身。

2017年11月 意外的搅局者：交通运输业的数字化重塑 落后的模拟式流程和长期以来的低效运营迫使该行业向数字化看齐，公路、铁路、海上和空中运输企业开始从根本上重新定义和重新塑造所在的行业及企业自身。

2017年9月 无处不在：旅游业的数字化重塑 过去 20年间，全球旅游业一直是数字创新的先锋。在生态系统演变发展方面，旅游业同样处于领先地位。但该行业的技术领导力却成为了一把双刃剑。

2016年11月 仅仅机器人还不够：探索旅游业尚未发掘的认知计算潜力 目前，旅游业的最大需求与认知解决方案的能力相当契合。了解认知计算的旅游业高管们预计旅游业的认知项目将主要集中在旅游个性化或旅游运营方面。

2016年3月 旅游忠诚度 – 认知型关系：改善忠诚度计划，与所有旅客建立联系 旅行服务供应商应该着重关注构建忠诚度计划，促进认知型旅游自助服务的发展。要实现这一点，就需要从更广泛的来源采集数据，进行评估。

旅游忠诚度 – 减少不满：旅游忠诚度计划如何加深互动、提高利润并驱动品牌忠诚度 全新的“物联商业”正在力争在整个产品生命周期内营造富有吸引力的体验。整个电子行业的企业高管都需要关注物联网战略和业务模式。

旅游业云：提高灵活性，增强敏捷性，降低成本 旅游行业面临一系列转型挑战。在这个日新月异的行业环境中，云计算为高效灵活的可持续发展提供了新途径。