2024年2月 电信与银行互联：发掘交易和技术潜力，引领收入飞跃 在移动交易激增的背后，银行业与电信业之间建立了新的合作伙伴关系。随着通信服务提供商和银行之间的协同效应不断增强，客户将获益匪浅。

2023年11月 电信运营商的盲点：挖掘隐藏商机，推动收入增长 通信服务提供商往往低估客户最感兴趣的服务。更高比例的“用户贴近型电信运营商”提供边缘、支付和行业解决方案，其比例是其他电信运营商的两倍。

2023年9月 智能网联汽车：在迅猛的数据洪流中抢占先机 IBM+GSMA Intelligence 携手帮助电信客户为网联汽车时代做好准备，帮助您的客户预测机会并建立关系，共同推进下一代汽车的发展。

2023年4月 电信运营不仅仅是连接：利用物联网支付和数据交换平台释放跨行业价值 在电信运营商的 CTO 看来，物联网在助力其组织转型为科技公司方面极具潜力和吸引力。电信运营商可以超越连通性，助力千行百业释放物联网数据的价值。

2022年7月 引领 5G 未来的电信战略：价值创造势在必行 电信行业正在经历一场翻天覆地的变革，这促使电信运营商开始重新思考其在提供连通性之外，还能以哪些方式推动价值创造。在选择独一的价值创造战略之后，每一家电信运营商都需要协同业务运营、网络运营和产品上市职能，为其战略方向提供支持。

2021年7月 我们所熟知的通信服务时代已经结束：5G 和边缘计算将如何帮助企业在数字经济中获胜 在通讯行业中，业绩出众企业对云原生技术和敏捷部署方法的战略重要性的理解以及使用的部署方式，为寻求实现网络云可持续增长的其他 CSP 提供了洞察。

2021年2月 CSP 与智能后台优势：通过人工智能和自动化获得竞争优势 CSP 后台可将业务与洞察和智能工作流程融合起来，改善几乎所有用户的体验和效率，包括客户、员工与合作伙伴。

2020年6月 电信无接触式支付，轻松跨越国境：运营商拨入区块链，推动全球更清洁的支付 无论移动支付市场规模如何，电信服务提供商始终能够分得“一块大蛋糕”。电信行业需要做好准备，充分利用此次跨境移动支付的商机。

2020年6月 电信行业响应开源号召：大规模行业变革的优缺点分析 开源在电信行业找到了自己的立身之地。一旦开源开始普及，将彻底改变电信行业，这样不但需要新的技能，还要求企业和人员全面参与相关领域的工作。

2020年3月 电信行业的 5G 未来：借助 5G、边缘计算和 AI，创造新的收入流和新服务 5G、边缘计算和人工智能等技术的交汇融合，将在所有行业中创造新的突破性用例。49% 的电信业领导表示，他们的企业将在未来 2-3 年内对 5G 技术进行重大投资。

人工智能和自动化技术为电信行业带来巨大红利 机器人技术与认知流程自动化结合使用，有助于减少电信企业处理流程中的过高成本。

2018年12月 重新构建 CSP 网络：具有适应能力和思考能力的网络如何为 5G 铺平道路 通信服务提供商 (CSP) 正面临挑战。为了迎接 5G 时代的到来，他们打算通过基于云的虚拟化网络技术，对通信网络进行重塑。使网络能够开展智能灵活、响应迅捷的网络和服务运营。

2018年7月 数字化和盈利 电信行业实现完全数字化客户交互的初步胜利 CSP 是企业和客户互动的核心力量。但是，面对激烈的竞争和巨大的利润压力，CSP 纷纷试图了解实现客户互动数字化转型是否也能改善除客户满意度之外的其他各种关键财务指标。

2018年5月 传统企业逆袭 — 电信行业 电信业的最高层主管认为开放式创新会成为主流。 影响企业的外部力量发生了显著变化。技术和市场力量仍会排在他们工作日程的第一和第二位。而人才因素排在第三位。

2017年11月 突破重围，还是偃旗息鼓？电信行业的数字化重塑 银行业的运作方式，甚至银行业务执行实体都在发生变化。银行业的关注焦点也逐渐从成本削减和效率提升转向扩张和增长。领先的银行业者纷纷将构建安全的平台和生态系统作为首要任务。

2018年1月 利用区块链重塑电信行业：从概念到落地 随着对透明度和信任度的需求持续增加，强大的区块链技术可以强化企业参与生态系统的基础，支持新业务模式，从而实现创收。区块链技术的重要程度只会与日俱增。

2017年10月 网络有所限，连接无所限：“有生命的”网络着眼未来，应时而变 通信服务供应商因消费者永无休止地容量需求而倍感压力，他们必须满足这些需求，而且要快。但是通过传统方法扩展网络不切实际。

2017年2月 认知时代的信任因素：CSP 如何发掘个人数据价值并保护隐私安全 通信服务供应商(CSP) 被誉为最值得信赖的组织，能够确保消费者个人数据安全无虞。如果 CSP 要保持优势地位，并充分利用消费者对其的信任，他们必须了解消费者的态度，并关注三大基本因素：透明度、价值交换和安全性。

2017年2月 2016年秋季全球电信客户调研要点 今天，电信公司面临的主要障碍是客户体验声誉较差，而这已经影响到客户忠诚度。为了深入了解这方面的情况，IBM 商业价值研究院就三个具体方面开展了一项调查：基础（网络）服务特别是视频服务客户体验；电信公司与客户建立有意义联系的程度；数字信任以及客户与其电信服务供应商共享个人数据的意愿。

2016年2月 智胜通信行业的颠覆性变革：2020年认知时代的 CSP 通信服务供应商需要加速转型，拥抱数字化服务市场，建立创新型合作关系，甚至与那些搅乱市场的数字入侵者建立合作，才能胜过目前所面临的威胁。