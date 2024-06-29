2024年2月 无处不在的人工智能彻底变革零售业：消费者不会等待 — 中国洞察 购物者不再满足于“千篇一律”的体验。AI 为消费者提供所需的场景信息来更快地做出更明智的决策，从而简化购物流程。

2023年9月 从店铺到元宇宙零售：在周期中布局下一个繁荣 本书旨在为消费品企业和零售商提供一些前沿思想、丰富经验、正确方法，将企业的发展潜力提升至全新水平，实现零售行业新愿景。

2023年5月 重塑品牌价值：在企业运营中融合经济效益与社会价值 — 中国洞察 消费品企业开始将可持续发展目标融入到企业运营战略中。这种战略融合让企业能够破茧成蝶，实现华丽蜕变，实现保护人类福祉和地球环境、创造经济效益和社会价值的四重目标。

2023年2月 超越想像力：零售商和品牌商在企业元宇宙中创造价值的五种方式 企业元宇宙是一个“当下”的机会 — 唯有在当下创造切实、可衡量且可持续的业务成效，才能为未来的“虚实融合”奠定基础。零售商和品牌商应当把握这一历史机遇，利用关键元宇宙能力来助力释放企业内部的价值。

2022年11月 消费无限 零售无界：构建无边界零售，领先消费新格局 “混合购物、拥抱私域”成为新的购物方式，“理念驱动、价值观契合”型消费者成为数量最多的群体。这些消费新格局催生了“无边界零售企业”这一新的零售模式。

2022年5月 下一代零售门店：借助 AI 和云计算，加速混合购物之旅 为了应对不断变化的消费者行为，确保门店与时俱进，许多零售商正在对自己的实体店加速实施数字化转型。谈到混合购物体验，所有年龄段的消费者都希望通过与实体店员工和数字店员的互动，获得个性化、无摩擦的服务。

2021年9月 对可持续性的最后呼吁：消费品和零售业紧迫的增长议程— 中国洞察 大胆清晰、可衡量的可持续性计划可以帮助企业彰显品牌独特的差异化优势，满足客户需求，打造更美好的世界。

2020年1月 扩展现实如何重塑商业环境：重塑品牌形象和客户体验 随着智能手机、AI、IoT 和 5G网络的飞速发展，扩展现实 (XR) 发展迅速。要顺利应用 XR，单单充实现有体验已远远不够。企业必须重塑客户体验战略。

消费品和零售供应链的智能自动化：实现端到端规划与执行的整体方略 消费品和零售供应链尚未实现端到端的能力。 借助智能自动化，供应链可以实现更为“整 体化”的运营。

零售和消费品行业即将迎来人工智能革命 未来三年，零售和消费品企业采用人工智能驱动的智能自动化的比例预计将超过 80%。

重新构想，重塑零售商店：改善店内体验，让数字化消费达人满意而归 零售行业在经历近 50年来最大的转型。消费者在不断改变购买和互动方式。企业要重新构思实体商店的每个方面，重塑零售运营模型，建立以顾客为中心的理念，实现持续创新。

传统企业逆袭 — 零售行业 零售业的最高管理层调研报告指出，市场力量继续在工作日程中占据主导，而且数字化世界与实体零售渠道将实现融合。而在越来越强调体验的行业中，零售员工的作用也将不断提高。

引领发展潮流：零售业的数字化重塑 技术颠覆扑面而 来，等待零售业的既有挑战，也有机遇。最成功的零售商不采用传统转型方式，而是选择拥抱以客户为中心的全新业务战略。我们将这种新方法称为数字化重塑

IBM 2017年客户体验指数 (CEI) 调研：品牌企业营造最佳购物体验的能力远远落后于客户期望 IBM 2017年客户体验指数 (CEI) 调研表明，品牌企业需要更加努力才能满足消费者的期望。品牌企业必须适应并充分利用影响消费行业的颠覆性力量才能避免自己的商品边缘化甚至完全消失。领先的品牌企业会超越过时的“快速追随者”心态，在当今的“优胜劣汰”环境中生存下去。

准备好迎接未来的购物者了吗：零售商如何标新立异 在过去 15年,零售业的变化可谓天翻地覆。将来的零售商需要能够运用技术打造创新型解决方案，拓展客户关系，不再局限于购物体验。

大数据助力中国零售业转型 大数据分析是零售企业向未来转型升级的核心竞争力。对于中国的零售行业，特别是线下传统零售行业，大数据分析还处于刚刚起步的阶段。