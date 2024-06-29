购物者不再满足于“千篇一律”的体验。AI 为消费者提供所需的场景信息来更快地做出更明智的决策，从而简化购物流程。
本书旨在为消费品企业和零售商提供一些前沿思想、丰富经验、正确方法，将企业的发展潜力提升至全新水平，实现零售行业新愿景。
消费品企业开始将可持续发展目标融入到企业运营战略中。这种战略融合让企业能够破茧成蝶，实现华丽蜕变，实现保护人类福祉和地球环境、创造经济效益和社会价值的四重目标。
企业元宇宙是一个“当下”的机会 — 唯有在当下创造切实、可衡量且可持续的业务成效，才能为未来的“虚实融合”奠定基础。零售商和品牌商应当把握这一历史机遇，利用关键元宇宙能力来助力释放企业内部的价值。
“混合购物、拥抱私域”成为新的购物方式，“理念驱动、价值观契合”型消费者成为数量最多的群体。这些消费新格局催生了“无边界零售企业”这一新的零售模式。
为了应对不断变化的消费者行为，确保门店与时俱进，许多零售商正在对自己的实体店加速实施数字化转型。谈到混合购物体验，所有年龄段的消费者都希望通过与实体店员工和数字店员的互动，获得个性化、无摩擦的服务。
大胆清晰、可衡量的可持续性计划可以帮助企业彰显品牌独特的差异化优势，满足客户需求，打造更美好的世界。
随着智能手机、AI、IoT 和 5G网络的飞速发展，扩展现实 (XR) 发展迅速。要顺利应用 XR，单单充实现有体验已远远不够。企业必须重塑客户体验战略。
消费品和零售供应链尚未实现端到端的能力。 借助智能自动化，供应链可以实现更为“整 体化”的运营。
未来三年，零售和消费品企业采用人工智能驱动的智能自动化的比例预计将超过 80%。
零售行业在经历近 50年来最大的转型。消费者在不断改变购买和互动方式。企业要重新构思实体商店的每个方面，重塑零售运营模型，建立以顾客为中心的理念，实现持续创新。
零售业的最高管理层调研报告指出，市场力量继续在工作日程中占据主导，而且数字化世界与实体零售渠道将实现融合。而在越来越强调体验的行业中，零售员工的作用也将不断提高。
技术颠覆扑面而 来，等待零售业的既有挑战，也有机遇。最成功的零售商不采用传统转型方式，而是选择拥抱以客户为中心的全新业务战略。我们将这种新方法称为数字化重塑
IBM 2017年客户体验指数 (CEI) 调研表明，品牌企业需要更加努力才能满足消费者的期望。品牌企业必须适应并充分利用影响消费行业的颠覆性力量才能避免自己的商品边缘化甚至完全消失。领先的品牌企业会超越过时的“快速追随者”心态，在当今的“优胜劣汰”环境中生存下去。
在过去 15年,零售业的变化可谓天翻地覆。将来的零售商需要能够运用技术打造创新型解决方案，拓展客户关系，不再局限于购物体验。
大数据分析是零售企业向未来转型升级的核心竞争力。对于中国的零售行业，特别是线下传统零售行业，大数据分析还处于刚刚起步的阶段。
认知系统正在推动更具个性化的购物体验，且有助于揭示客户趋势。全球的零售业领导者已准备好全面地迎接这种颠覆性技术，进而重新定义零售业的未来。
消费品行业高管强烈认同生成式 AI 对其组织的未来至关重要。超过四分之三的受访高管认为应迅速采用生成式 AI 以保持竞争力。
“混合购物、拥抱私域”成为新的购物方式，“理念驱动、价值观契合”型消费者成为数量最多的群体。这些消费新格局催生了“无边界零售企业”这一新的零售模式。
订阅模式的本质是培养终身客户关系。对于依赖一次性销售的传统企业，他们需要向订阅模式转型，才能抓住商机。
中国烟草行业目前已经进入到高质量发展的深水区，需要加速数字化转型。烟草企业可以选择适合自身发展现状和战略目标的阶段，并借助数字科技的力量，全面系统地建设智慧供应链。
调研发现：三分之一的 Z 世代消费者主要选择实体和数字渠道相结合的混合购物方式；理念驱使型消费者根据产品和品牌与自己价值观的契合程度做出购物选择；半数消费者表示他们愿意为可持续发展支付额外费用。
大胆清晰、可衡量的可持续性计划可以帮助企业彰显品牌独特的差异化优势，满足客户需求，打造更美好的世界。
智能制造可以通过业务驱动、技术支撑和组织保障三轮驱动，实现转型。企业需要形成以生产为核心的横向价值链协同，以及纵向各层级的智能化。
可持续性必须在整个价值链中统一规划和努力执行。消费品企业除了设定组织层面的可持续性目标外，还应专注于建立产品层面的可持续性目标。
新冠病毒疫情期间，快速转变能力成为一项核心要求。消费品企业必须通过应用 AI、智能化工作流程和自动化、IoT 和云，扩展数字化转型，从而实现这种能力。
面对新常态，消费品行业必须将库存、敏捷性和成本视为优先任务。企业可通过四项关键行动对供应链进行优化。
新冠病毒疫情让全世界的人们陷入对三难困境的深深忧虑。60%以上的受访者预计未来数月乃至数年将会爆发更多与新冠病毒相似的全球性疫情。
永远在线的消费者重塑了零售业。为了更好地了解消费者购物偏好，IBV 携手美国联合会，对来自 28个国家的 18980名消费者进行了调研。
消费品行业的高管认为，市场力量是他们所在行业最重要的影响因素，也是自己工作日程中排名第一的优先任务。员工技能因素位列第二，技术因素，位列第三。
技术于 Z 世代而言十分重要，但前提是技术能够增加价值和增强他们的购物体验。他们期望获得独一无二的专属购物体验。品牌应当立即采取行动！
为了吸引 Z 世代，培养他们的品牌忠诚度，企业必须提供积极互动和共同创造的机会。最重要的是，品牌企业必须提供高质量的产品和服务，必须清楚其产品和服务在市场及未来的定位。品牌企业必须证明，他们值得信任，能够满足消费者个体的需求。
新一代消费群体逐渐兴起。当今，技术创新日新月异，经济环境异常艰难，全球政治复杂多变，这些都强烈地影响着 Z 世代年轻人的习惯、行为和期望。虽然这一代人年纪不大，但对家庭购买决策具有前所未有的影响力，并且自身的消费力也十分巨大。为实现未来蓬勃发展，零售业和消费品行业品牌必须大力吸引当今 Z 世代消费者。
因为零售网络中的每个成员都能即时承担责任，所以区块链带来了一种创造价值的全新方式。
消费品企业是数字创新领域的先锋。面对着市场新进入者所带来的威胁，他们需要预测快速变化的客户期望并迅速提高供应链响应能力与效率。通过数字化重塑，消费品企业可创造机遇，彻底重塑运营模式以及与消费者、供应商和其他利益相关方的互动方式。
目前，技术、流程和组织方面的进步有助于消费品公司管理直通消费者的供应链。核心供应链指标必须保持同步，继续促进更卓越的性能。
我们的研究表明，消费品行业领导者已准备好接受这种开创性的技术并对认知能力进行投资，从而改善 CP 企业在各个任务领域的成效。
为抓住商机，消费品企业必须利用数字技术，构建最为广阔的业务合作伙伴生态系统，从而营造卓越的品牌体验，推动购买行为并创建牢不可破的消费者关系。