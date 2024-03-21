2019年10月 5G 时代的娱乐，消费者有何期望 5G 技术塑造了视频流媒体，使得消费者进入沉浸式媒体和体验新电子竞技成为可能。

2018年10月 在媒体行业提高权责清晰度：区块链技术如何为媒体和娱乐行业贡献力量 区块链技术给媒体和娱乐行业带来了显著的效益，在媒体内容的交付、使用及广告运营方面的作用尤其重要。创建了区块链解决方案的媒体和娱乐企业领先于竞争对手。

2018年5月 传统企业逆袭 — 媒体与娱乐行业 在并购浪潮重塑该行业的大背景下，媒体和娱乐行业最高层主管正在经历充满挑战的时期。媒体和娱乐业最高层预计，未来对客户体验的关注度会超过产品，他们因此会扩大合作伙伴网络。人员技能也仍令人担忧，未来几年人才因素将对企业产生重大影响。

超越数字化：创造媒体与娱乐行业的未来 “互连消费者时代”已经到来。当今互连的消费者拥有更大的权限，需要以个性化的方式即时地接入个性化的内容。为了满足互连消费者以及生态体系中合作伙伴的需求，媒体与娱乐服务提供商必须“超越数字化”，随时根据消费者的需求提供个性化的体验。

超越内容：利用新的收入机遇 如今各家媒体和娱乐公司既面临着潜在的收入挑战，也面对着一种机遇。媒体公司应当集中致力于增强消费者体验、推动新的分销平台并且扩大收入模式。

超越广告：为数字媒体选择战略方向 今天，广告和市场营销之间的区别已经十分模糊。要想适应新的形势并取得成功，内容拥有者、媒体经营者和代理机构必须迅速建立一系列新的服务能力。

成为消费者的媒体生活伴侣：媒体和娱乐行业的认知未来 数字世界颠覆了广播模式。媒体公司需要随时随地向每一位消费者提供贴合情境的最佳个性化体验。在数字化未来，成功的媒体公司将需要围绕内容投资回报最大化的目标，制定远大的认知战略和投资重点，同时提供卓越的客户服务。