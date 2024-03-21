2024年1月 使命在手，融入全球：中国企业出海新动能 全球化战略已经成为时代发展的必然趋势。中国国力增强，企业研发制造能力持续升级，推动中国企业不断拓宽在全球各个行业的疆域。

2020年1月 借助基于 AI 的流程强化并购战略：电子企业应当秉持的十大原则 我们的研究揭示了将分析和自动化技术融入并购流程的十项原则。这些原则有助于发现并缓解潜在风险，确保任何一项交易的企业资产组合增值。

2019年8月 电子行业应对新数据经济的三大战略 持续的技术进步将引发电子行业的快速变革。电子产品企业必须获得更多数据、洞察，更加接近互动和内容流，才能拥有良好的客户关系。

2019年8月 避免打印管理永久退出历史舞台：制定超越纸张的战略 传统的管理打印服务（MPS）市场岌岌可危。MPS 企业必须创造新的市场模式以及新的收入流 。

2019年2月 5G 如何引发电子行业革命：5G 技术成就下一代制造革命和自动驾驶汽车 5G 技术的到来不仅能提高全球智能手机的下载速度。在电子企业看来，5G 技术有望到 2030年，释放 300亿物联网设备的巨大潜能。

电子行业借助平台形成优势：“轻资产”企业如何在全新的数据经济时代茁壮成长 平台为电子企业的发展提供了新途径。 他们可通过创建或参与创建平台，投身新兴的数据经济时代，收获丰厚的价值

电子行业的工业物联网 电子设备充当用户数字体验的通道，在云中无缝启用和更新。而业界数字设备的成功也带来了新的挑战。

统筹未来供应链 新一代供应链领导和其资源规划 (ERP) 系统将推动他们的组织最大限度地提高数据利用率。

数据利用从设计源头抓起 通过数字化重塑，电子企业可以将数字方法和数据结合起来，以推动创新，实现企业彻底转型。

传统企业逆袭：电子行业 面对颠覆大潮，传统电子行业积极探索、锐意创新、深入洞察，力求重塑自身，达到完美逆袭。

在云海中远航：电子企业实施混合云 随着云计算的普及，电子企业在云的统一体中有了独特的定位，他们运用关键标准来选择采用混合云的用例。

设计数据 设计越来越以数据为中心，许多产品都被注入了电子部分，这激发了新商机和新业务的无限潜力。

为应对全球性安全问题做好准备 电子企业要保护设备和消费者的安全，还要弥补工厂、 生态系统以及合作伙伴网络中的漏洞。

区块链对电子行业的意义 区块链技术可以创建共享的同步账本 ，帮助组织管理整个价值链中的复杂性问题，对电子行业具有重大意义。

认知制造技术对电子行业至关重要 认知制造正在帮助企业提高定制化水平，转变生产方式，缩短订单周期，管理供应网络，找回丧失的优势。

让保修服务彻底改头换面：电子企业如何利用新技术提高保修服务管理水平

物联商业：设计业务模式，在认知型物联环境中赢得竞争

物联经济：从物联网中获取新价值

增强边缘设备：对分散型物联网的实用洞察

设备民主：拯救物联网的未来

挑战：互连的消费者 - 通过服务增强电子用户体验