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前所未有的行业变革扑面而来，企业如何应对全新挑战？制造业的颠覆态势要求企业加强市场创新和协作、制定转型战略，并采取差异化实施方法。
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电子制造 使命在手，融入全球：中国企业出海新动能

全球化战略已经成为时代发展的必然趋势。中国国力增强，企业研发制造能力持续升级，推动中国企业不断拓宽在全球各个行业的疆域。

 借助基于 AI 的流程强化并购战略：电子企业应当秉持的十大原则

我们的研究揭示了将分析和自动化技术融入并购流程的十项原则。这些原则有助于发现并缓解潜在风险，确保任何一项交易的企业资产组合增值。

 电子行业应对新数据经济的三大战略

持续的技术进步将引发电子行业的快速变革。电子产品企业必须获得更多数据、洞察，更加接近互动和内容流，才能拥有良好的客户关系。

 避免打印管理永久退出历史舞台：制定超越纸张的战略

传统的管理打印服务（MPS）市场岌岌可危。MPS 企业必须创造新的市场模式以及新的收入流 。

 5G 如何引发电子行业革命：5G 技术成就下一代制造革命和自动驾驶汽车

5G 技术的到来不仅能提高全球智能手机的下载速度。在电子企业看来，5G 技术有望到 2030年，释放 300亿物联网设备的巨大潜能。

 电子行业借助平台形成优势：“轻资产”企业如何在全新的数据经济时代茁壮成长

平台为电子企业的发展提供了新途径。 他们可通过创建或参与创建平台，投身新兴的数据经济时代，收获丰厚的价值

 电子行业的工业物联网

电子设备充当用户数字体验的通道，在云中无缝启用和更新。而业界数字设备的成功也带来了新的挑战。

 统筹未来供应链

新一代供应链领导和其资源规划 (ERP) 系统将推动他们的组织最大限度地提高数据利用率。

数据利用从设计源头抓起

通过数字化重塑，电子企业可以将数字方法和数据结合起来，以推动创新，实现企业彻底转型。

 传统企业逆袭：电子行业

面对颠覆大潮，传统电子行业积极探索、锐意创新、深入洞察，力求重塑自身，达到完美逆袭。

 在云海中远航：电子企业实施混合云

随着云计算的普及，电子企业在云的统一体中有了独特的定位，他们运用关键标准来选择采用混合云的用例。

设计数据

设计越来越以数据为中心，许多产品都被注入了电子部分，这激发了新商机和新业务的无限潜力。

 为应对全球性安全问题做好准备

电子企业要保护设备和消费者的安全，还要弥补工厂、 生态系统以及合作伙伴网络中的漏洞。

 区块链对电子行业的意义

区块链技术可以创建共享的同步账本 ，帮助组织管理整个价值链中的复杂性问题，对电子行业具有重大意义。

 认知制造技术对电子行业至关重要

认知制造正在帮助企业提高定制化水平，转变生产方式，缩短订单周期，管理供应网络，找回丧失的优势。

 让保修服务彻底改头换面：电子企业如何利用新技术提高保修服务管理水平 物联商业：设计业务模式，在认知型物联环境中赢得竞争 物联经济：从物联网中获取新价值 增强边缘设备：对分散型物联网的实用洞察 设备民主：拯救物联网的未来 挑战：互连的消费者 - 通过服务增强电子用户体验 软件定义的全新供应链：为电子设计和制造的颠覆性转型做好准备
工业品制造 云端制造：运营和 IT 高管将愿景转化为优势

基于云平台的先进数字技术可以推动制造业转型。近一半 (48%) 的受访制造商表示还有空间更充分地释放云计算的价值。

 价值聚焦 技术向善：大数据和创新技术助力无边界制造

在动荡与充满不确定的商业环境下，中国制造企业要实现逆势成长，需要向“无边界制造”转型。企业可以审时度势，把握住产业结构调整的机会。

 制造 4.0：化数据为决策

数字成熟型制造商正在利用工业 4.0 技术来实现新洞察和改善业务成效，这类组织凭借其超强的洞察力、网络弹性、企业架构、卓越制造、高能效员工团队和数字化集成建立了差异化优势。

 扩展服务：工程与建筑企业如何推动增长，增加利润

受访高管将推出新服务视为仅次于降低运营成本的第二大业务目标。扩展服务可提供增长引擎，帮助应对企业所面临的利润率和客户体验方面的挑战。

 借助自动化技术执行智能工作流：为化工、石油和工业品行业提供企业范围的适应能力

随着自动化、AI 及其他技术日益普及，人机互动的方式也随之改变。智能机器所执行的任务有望从行政管理工作扩展到企业范围的工作和专家工作。

 发展服务化业务模式：工业机械明星企业指引前进方向

颠覆性市场力量引发行业巨变，原始设备制造商 (OEM) 都在努力通过调整成本、功能或质量，让自己的产品具备差异化优势。

 工业品行业大规模数字化转型：企业范围变革的三项行动

超过 90% 的领跑者企业表示，过去三年，他们的数字化计划实现了超出预期的价值。

 推进工业机械供应链数字化：提高透明度、运行效率以及盈利能力

供应链数字化是一项显著竞争优势。工业4.0要求采用数字化供应链，搭建供应链平台，以提高透明度、运行效率以及盈利能力。

 智慧制造：AI 技术，智能洞察

将自动化、AI、IoT、边缘计算、云、5G、增材制造和数字孪生等多种强大技术融入工业 4.0 运营，打造智慧工厂。

 后疫情时代，制造业弯道超车：加速打造智慧供应链

疫情给很多企业带来了供应链断供、订单减少、产能下降；而疫情前做好供应链准备的企业则应对从容。智慧供应链从策略与组织、业务体系、管理平台着手，从三点行动建议开始。

 工业企业的数字化转型：决策模型是转型核心，响应时间是衡量标准，用户体验是终极目标

工业企业想要实现数字化转型，需要建立一个能支撑实时感知变化、实时分析变化、实时制定最优决策，并能将决策自动执行的数字化平台。

 在商家对商家客户互动中脱颖而出：洞悉工业品行业领先者的整体方略

工业品企业全面考量战略、技术、架构等要素，为客户提供出色的 B2B 体验。

 工业 4.0：以工业化规模，为每个客户量体裁衣

工业4.0 转型之旅并非易事，企业需采用整合而敏捷的方法，最大程度减少材料资源的浪费，实现经济增长。

 塑料产业未来展望：在商品化塑料市场中强化领导地位

为了在商品化的塑料市场中参与竞争，企业必须改进他们的战略。供应商需提高供应链的敏捷性，满足日趋多元化的客户最终需求。企业还需要更加强调环保可持续性。

 集体智慧：来自最高管理层调研之洞察-工业品行业

数字化普及，给工业品行业带来了冲击。市场因素、技术因素和人员技能将会是工业品行业面临的主要问题。

 人工智能影响波及工业品行业

工业品企业开始利用人工智能技术来解决运营和市场问题，以实现工业 4.0 的愿景。

 传统企业逆袭：工业品行业

工业品行业的最高层主管认为企业内部创新尤为重要，他们期望拓展自身的业务合作伙伴网络。

 充满威胁的网络

物联网可以提高生产力，解决问题，但不能成为网络的威胁。制造业企业需注意加强防范网络的风险。

 强化工业 4.0 的数字优势

工业 4.0 是工业品行业改革的核心，要实现数字化重塑，必须从根本上改变企业的运营模式。

 人机交融：智能自动化如何改变业务运营模式

智能自动化通过使用机器理解周围环境、与人类及其他机器互动、学习获得的经验，支持未来决策。

 欢迎加入认知供应链：重塑数字化运营

认知时代的数字化运营实践在人工智能 的作用下不断得到加强。认知供应链可以将卓越运营提高至全新水平。

 中国制造业走向 2025

中国于 2015年 5月出台 “中国制造 2025”，大力推进由制造大国向制造强国的转变。

 数字化革新：工业 4.0

数字化时代激发了对制造业及其运营的全新思考。工业 4.0 运用智能物联网技术动态响应产品需求。