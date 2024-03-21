全球化战略已经成为时代发展的必然趋势。中国国力增强，企业研发制造能力持续升级，推动中国企业不断拓宽在全球各个行业的疆域。
我们的研究揭示了将分析和自动化技术融入并购流程的十项原则。这些原则有助于发现并缓解潜在风险，确保任何一项交易的企业资产组合增值。
持续的技术进步将引发电子行业的快速变革。电子产品企业必须获得更多数据、洞察，更加接近互动和内容流，才能拥有良好的客户关系。
传统的管理打印服务（MPS）市场岌岌可危。MPS 企业必须创造新的市场模式以及新的收入流 。
5G 技术的到来不仅能提高全球智能手机的下载速度。在电子企业看来，5G 技术有望到 2030年，释放 300亿物联网设备的巨大潜能。
平台为电子企业的发展提供了新途径。 他们可通过创建或参与创建平台，投身新兴的数据经济时代，收获丰厚的价值
电子设备充当用户数字体验的通道，在云中无缝启用和更新。而业界数字设备的成功也带来了新的挑战。
新一代供应链领导和其资源规划 (ERP) 系统将推动他们的组织最大限度地提高数据利用率。
通过数字化重塑，电子企业可以将数字方法和数据结合起来，以推动创新，实现企业彻底转型。
面对颠覆大潮，传统电子行业积极探索、锐意创新、深入洞察，力求重塑自身，达到完美逆袭。
随着云计算的普及，电子企业在云的统一体中有了独特的定位，他们运用关键标准来选择采用混合云的用例。
设计越来越以数据为中心，许多产品都被注入了电子部分，这激发了新商机和新业务的无限潜力。
电子企业要保护设备和消费者的安全，还要弥补工厂、 生态系统以及合作伙伴网络中的漏洞。
区块链技术可以创建共享的同步账本 ，帮助组织管理整个价值链中的复杂性问题，对电子行业具有重大意义。
认知制造正在帮助企业提高定制化水平，转变生产方式，缩短订单周期，管理供应网络，找回丧失的优势。
基于云平台的先进数字技术可以推动制造业转型。近一半 (48%) 的受访制造商表示还有空间更充分地释放云计算的价值。
在动荡与充满不确定的商业环境下，中国制造企业要实现逆势成长，需要向“无边界制造”转型。企业可以审时度势，把握住产业结构调整的机会。
数字成熟型制造商正在利用工业 4.0 技术来实现新洞察和改善业务成效，这类组织凭借其超强的洞察力、网络弹性、企业架构、卓越制造、高能效员工团队和数字化集成建立了差异化优势。
受访高管将推出新服务视为仅次于降低运营成本的第二大业务目标。扩展服务可提供增长引擎，帮助应对企业所面临的利润率和客户体验方面的挑战。
随着自动化、AI 及其他技术日益普及，人机互动的方式也随之改变。智能机器所执行的任务有望从行政管理工作扩展到企业范围的工作和专家工作。
颠覆性市场力量引发行业巨变，原始设备制造商 (OEM) 都在努力通过调整成本、功能或质量，让自己的产品具备差异化优势。
超过 90% 的领跑者企业表示，过去三年，他们的数字化计划实现了超出预期的价值。
供应链数字化是一项显著竞争优势。工业4.0要求采用数字化供应链，搭建供应链平台，以提高透明度、运行效率以及盈利能力。
将自动化、AI、IoT、边缘计算、云、5G、增材制造和数字孪生等多种强大技术融入工业 4.0 运营，打造智慧工厂。
疫情给很多企业带来了供应链断供、订单减少、产能下降；而疫情前做好供应链准备的企业则应对从容。智慧供应链从策略与组织、业务体系、管理平台着手，从三点行动建议开始。
工业企业想要实现数字化转型，需要建立一个能支撑实时感知变化、实时分析变化、实时制定最优决策，并能将决策自动执行的数字化平台。
工业品企业全面考量战略、技术、架构等要素，为客户提供出色的 B2B 体验。
工业4.0 转型之旅并非易事，企业需采用整合而敏捷的方法，最大程度减少材料资源的浪费，实现经济增长。
为了在商品化的塑料市场中参与竞争，企业必须改进他们的战略。供应商需提高供应链的敏捷性，满足日趋多元化的客户最终需求。企业还需要更加强调环保可持续性。
数字化普及，给工业品行业带来了冲击。市场因素、技术因素和人员技能将会是工业品行业面临的主要问题。
工业品企业开始利用人工智能技术来解决运营和市场问题，以实现工业 4.0 的愿景。
工业品行业的最高层主管认为企业内部创新尤为重要，他们期望拓展自身的业务合作伙伴网络。
物联网可以提高生产力，解决问题，但不能成为网络的威胁。制造业企业需注意加强防范网络的风险。
工业 4.0 是工业品行业改革的核心，要实现数字化重塑，必须从根本上改变企业的运营模式。
智能自动化通过使用机器理解周围环境、与人类及其他机器互动、学习获得的经验，支持未来决策。
认知时代的数字化运营实践在人工智能 的作用下不断得到加强。认知供应链可以将卓越运营提高至全新水平。
中国于 2015年 5月出台 “中国制造 2025”，大力推进由制造大国向制造强国的转变。
数字化时代激发了对制造业及其运营的全新思考。工业 4.0 运用智能物联网技术动态响应产品需求。