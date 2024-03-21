2020年11月 改善保险客户体验：借助数据和 AI 赢得客户的心 随着客户期望值不断变化，以及保险业从销售产品模式转变为购买产品模式，保险公司将不得不为客户提供远胜从前的体验。使用 AI 工具，能够显著提高客户满意度和忠诚度，同时节省成本。

2020年8月 索取数据保费：全球最高管理层调研之保险行业洞察 IBM 商业价值研究院采访了全球 738位保险业高管，了解他们从数据中获得的价值、如何将数据转化为优势以及他们的计划取得了多大的进展。

2019年9月 AI 动态定价确保保险公司与市场现实同步 客户更换保险产品和运营商的成本不断降低，客户忠诚度也随之下降。保险公司如何应对这一挑战？

2019年5月 破解客户相关性谜题：人工智能生成的洞察如何帮助保险公司提供客户真正想要的服务 保险公司借助人工智能创新技术方案，服务客户，抢占不断变化的保险市场。

平台助力未来发展 保险业根深蒂固的经营模式正在发生转变。领先的保险公司寻求利用行业平台来降低成本、增强灵活性。

保险行业新趋势 为了满足不断变化的市场动态，保险公司必须使用灵活的平台、技术和工具以跻身未来行列。

传统企业逆袭：保险行业 面对颠覆大潮，传统保险行业积极探索、锐意创新、深入洞察，力求重塑，实现完美逆袭。

保险科技公司是敌是友？ 面对技术创新者的潜在威胁，保险公司必须迎接挑战，与金融科技新贵开展合作。

保险业的颠覆大潮：物联网时代已到来 物联网可能成为保险业的颠覆性力量，先行一步的企业如果能够抓住这个机遇，就能建立牢不可破的竞争优势。

数据：是金子还是氪石？ 数据打开了无数商机的大门，是保险公司实现组织和行业数字化重塑所需的关键资源。

你、我还是我们？ 充满活力的保险技术社区的出现，使得保险公司能够更轻松更快速地接受数字化重塑的概念。

保险业 2025 展望 为了应对数字互联环境的风险，保险公司必须构建合理的解决方案并进行广泛的合作。

重新思考保险业：认知计算如何改善互动和效率

控制网络风险，寻找更多机遇：数字化互联世界中的保险业和风险

保险行业创新：来自世界领先创新企业的经验

认知时代下的数字化保险：把握中国增长机遇的实用指