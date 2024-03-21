随着客户期望值不断变化，以及保险业从销售产品模式转变为购买产品模式，保险公司将不得不为客户提供远胜从前的体验。使用 AI 工具，能够显著提高客户满意度和忠诚度，同时节省成本。
IBM 商业价值研究院采访了全球 738位保险业高管，了解他们从数据中获得的价值、如何将数据转化为优势以及他们的计划取得了多大的进展。
客户更换保险产品和运营商的成本不断降低，客户忠诚度也随之下降。保险公司如何应对这一挑战？
保险公司借助人工智能创新技术方案，服务客户，抢占不断变化的保险市场。
保险业根深蒂固的经营模式正在发生转变。领先的保险公司寻求利用行业平台来降低成本、增强灵活性。
为了满足不断变化的市场动态，保险公司必须使用灵活的平台、技术和工具以跻身未来行列。
面对颠覆大潮，传统保险行业积极探索、锐意创新、深入洞察，力求重塑，实现完美逆袭。
面对技术创新者的潜在威胁，保险公司必须迎接挑战，与金融科技新贵开展合作。
物联网可能成为保险业的颠覆性力量，先行一步的企业如果能够抓住这个机遇，就能建立牢不可破的竞争优势。
数据打开了无数商机的大门，是保险公司实现组织和行业数字化重塑所需的关键资源。
充满活力的保险技术社区的出现，使得保险公司能够更轻松更快速地接受数字化重塑的概念。
为了应对数字互联环境的风险，保险公司必须构建合理的解决方案并进行广泛的合作。