2022年7月 大爱无疆 医者无界：后疫情时代，医疗和生命科学行业加速无边界转型 具备新一代组织和运营模式的“无边界医疗和生命科学企业”将引领行业进入发展新格局。IBM 采用车库方法，和企业共创、共建、共赢，帮助企业快速迭代、将初创企业的敏捷创新与成熟企业的规模优势结合起来，实现体验落地和成果达成。

2021年1月 混合云处方：加速医疗保健和生命科学行业转型 为了有效保护人群的健康，医疗保健企业必须借助云计算技术，创造更为个性化的患者体验，帮助组织在医疗保健行业的新时代开展竞争。

孤独感与老龄化之殇：企业和政府如何应对持久的危机 在新型冠状病毒疫情这样的危机期间，孤独问题会进一步加剧。技术平台可用于匹配志愿者，为感到孤独的老年人提供帮助。

2019年12月 基于价值的健康服务崭露头角 “基于价值的健康服务”在利益相关方之间共享信息和技术解决方案，为个人一生的健康保驾护航。

数字疗法如何造福患者、医疗机构和医疗生态系统 综合运用人工智能和传感器技术可以增强现有疗法，造福患者和医疗保险支付方。

团队医疗：生命科学行业如何通过区块链取胜 区块链对生命科学行业转型大有裨益，包括实现个性化的患者互动，减少假冒药品以及提高研发效率。

传统企业逆袭：医疗保健行业 足有 73% 的医疗保健业最高层主管表示在未来几年对客户体验的关注度会超过产品。

传统企业逆袭：生命科学行业 面对颠覆大潮，传统生命科学行业积极探索、锐意创新、深入洞察，力求重塑自身，实现完美逆袭。

大力推动积极成果 数字技术已经广泛渗透到生命科学领域中，从根本上改变了新药和治疗方法的研发、测试、部署和临床应用过程。

发展前景一片光明 技术进步是实现医疗保健经济化、个性化和规模化的基础。数字化重塑帮助医疗保健行业及早实现新愿景。

精准保健和健康 精准医疗将基因组数据整合到个体患者 的治疗方案中，打造一种全新的医疗服务范式。

医疗保健业集结于区块链 区块链技术会在临床试验记录、监管合规性和医疗记录领域，在时间、成本和风险方面带来最大收益。

生命科学生态系统的发展演变：面向学术机构的五种行之有效的创新方法

重塑生命科学：新兴生态系统如何促进创新（中国洞察）

生命科学行业的新必要事项：行业领导者的六大创新战略

规划生命科学行业数字化转型：生命科学行业的认知未来

医疗保健的“强心针” - 医疗保健行业的认知未来