2019年9月 弥合技能缺口之企业指南：培养和留住高技能人才之战略-中国洞察 数字技能对于企业而言仍然至关重要。技能的半衰期继续缩短，而弥合技能缺口所需的时间却不断增加。企业必须想方设法保持技能相关性，在竞争中处于领先。

2021年1月 全球位置趋势：2020年度报告 尽管大多数受访高管都将健康风险视为长期经济风险，但疫情对 2020 年投资计划的影响仍相对有限。

孤独感与老龄化之殇：企业和政府如何应对持久的危机 在新型冠状病毒疫情这样的危机期间，孤独问题会进一步加剧。技术平台可用于匹配志愿者，为感到孤独的老年人提供帮助。

2019年10月 全球位置趋势：2019年度报告 贸易法规和数字颠覆对经济前景产生了怎样的影响？中国跃居第三，取代日本成为亚洲第一外来投资来源国。

提速中国 快速变化的业务需求和中国高等教育机构所培养的技能之间的差距越来越大。弥补日渐扩大的技能缺口是关键。

传统企业逆袭：政府机构 面对颠覆大潮，传统政府机构积极探索、锐意创新、深入洞察，力求重塑自身，实现完美逆袭。

借助 P-TECH 教育模式：应对技能挑战 P-TECH 教育模式是一种全新的公共教育范式，它可以使学生获得必备技能和实践经验，帮助他们实现就业。

全球位置趋势：2018年度报告 数字化技术从根本上颠覆了业务和运营模式。这些剧变对公共和私营领域所需的劳动力技能产生了深刻影响。

直面风暴：渡过全球技能危机 员工技能无法适应业务模式变化的需求。企业、教育和政府领导者应合作深化人才库，提升员工技能。

全球位置趋势：2017年度报告 数据和信息国际流动愈发频繁，商品、服务和资本国际化必须与贸易趋势相适应。尽管这必然会对广大企业带来混乱和不确定性，但趁机加 入国际市场及利用全球供应链有望持续推动海外投资活动的未来发展。

建立政府公信力 区块链技术能够促进机构和个人之间安全共享数据，从而帮助政府缓解经济停滞和人口老龄化方面的压力。

全球位置趋势：2016年度报告 随着政治不确定性日益增长，以及科技发展不断带来新风险和颠覆因素，企业需要在日益复杂的国际运营环境中明确前行方向。

2018年3月 顺利度过 Boom 事件危机：提高安全危机决策水平 不时有影响数百万人的数据泄露事件见诸新闻头条，引发高度关注。安全防护为何如此松懈？为什么没有意识到发生问题？为什么反应如此迟钝？大部分企业都将 IT 资源集中在检测和预防工作方面，却不够重视响应和补救。